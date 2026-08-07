El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa Tras varios días de inestabilidad, el sábado tendrá cielo despejado, una máxima de 14°C y sin precipitaciones. Un respiro para disfrutar del aire libre 7 de agosto 2026 · 20:24hs

Celina Mutti Lovera / La Capital El tiempo en Rosario llega con sol

Después de varias semanas de inestabilidad y humedad, Rosario tendrá este sábado una jornada estable y con condiciones ideales para realizar actividades al aire libre y, por qué no, lavar la ropa que se acumuló con la seguidilla de días de humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé lluvias y anticipa un progresivo despeje del cielo a lo largo del día.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 7°C, por lo que las primeras horas serán frías. Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Cómo estará el sábado por la tarde Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán. Por la tarde el cielo estará algo nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 14°C, acompañada por viento del sector norte que favorecerá una sensación térmica algo más agradable.

Para la noche se espera un cielo completamente despejado y un descenso de la temperatura hasta los 10°C, cerrando una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico.

El viento será leve durante gran parte del sábado. En la madrugada soplará desde el sudoeste entre 7 y 12 km/h, mientras que durante la mañana y la tarde rotará al norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche volverá a disminuir, con registros de entre 13 y 22 km/h.