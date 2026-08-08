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Arajet triplicó su conectividad con República Dominicana y afianza su operación en Rosario

La aerolínea dominicana aumentó más de un 200% la cantidad de pasajeros transportados desde Argentina en el primer semestre de 2026

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

8 de agosto 2026 · 07:00hs
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Arajet triplicó su conectividad con República Dominicana

Arajet triplicó su conectividad con República Dominicana, aumentando un 205,6% los pasajeros transportados.

El crecimiento de Arajet en el mercado argentino ya tiene su correlato en Rosario. La aerolínea dominicana, que actualmente opera vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y Punta Cana, aumentará su oferta durante la temporada alta de 2027, cuando pasará de tres a cinco frecuencias semanales.

La ampliación responde al fuerte desempeño que la compañía alcanzó en Argentina durante el primer semestre del año. Según datos de la Junta de Aviación Civil de República Dominicana, Arajet transportó 141.470 pasajeros entre ambos países en ese período, un 205,6 % más que en igual lapso de 2025. Ese crecimiento permitió triplicar la conectividad entre Argentina y República Dominicana y consolidó al mercado argentino como uno de los principales motores de la expansión internacional de la empresa.

En Rosario, la ruta a Punta Cana opera actualmente tres veces por semana. Sin embargo, para enero y febrero de 2027 la compañía ya programó cinco vuelos semanales, reforzando la capacidad en los meses de mayor movimiento turístico. Los servicios se realizan con aviones Boeing 737 MAX y ofrecen, además del vuelo directo al principal destino turístico dominicano, conexiones hacia distintos puntos del Caribe, Centroamérica y Estados Unidos a través del hub de Punta Cana.

Un mercado en crecimiento

El avance de Arajet en Argentina forma parte de una estrategia de expansión que comenzó con los vuelos desde Buenos Aires y luego incorporó nuevas operaciones desde Córdoba, Mendoza y Rosario. De hecho, la ruta entre Buenos Aires y República Dominicana fue la de mayor volumen de pasajeros de toda la red de la compañía durante el primer semestre del año.

En ese mismo período, la aerolínea movilizó más de 922.500 pasajeros con origen o destino en República Dominicana. Sumados los viajeros que utilizaron conexiones a través de sus centros de distribución en Santo Domingo y Punta Cana, la empresa superó por primera vez el millón de pasajeros transportados en un semestre, un récord para una compañía dominicana.

Más opciones desde Rosario

La ampliación de frecuencias confirma la importancia que el mercado argentino adquirió dentro de los planes de crecimiento de Arajet y fortalece el posicionamiento de Rosario como una de las puertas de salida hacia el Caribe.

El crecimiento de Arajet consolida la operación que ya mantiene desde la ciudad, uno de los mercados incorporados a su plan de expansión.

El crecimiento de Arajet consolida la operación que ya mantiene desde la ciudad, uno de los mercados incorporados a su plan de expansión.

Además de facilitar el acceso directo a Punta Cana, la operación permite enlazar con otros destinos turísticos de la región y ciudades de Estados Unidos mediante la red de conexiones de la compañía, ampliando las alternativas para los viajeros del centro del país sin necesidad de realizar escalas previas en Buenos Aires.

El turismo internacional ayudó a sostener las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno dejaron señales positivas para el turismo argentino, con más movimiento de viajeros y un mayor impacto económico que el registrado durante el mismo período de 2025. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 4,6 millones de personas recorrieron distintos destinos del país durante el receso y generaron un movimiento económico de $2,12 billones.

La cantidad de turistas fue un 5,9 % superior a la del año pasado, mientras que el impacto económico creció un 2,5 % medido a precios constantes. La estadía promedio se ubicó en cuatro días y el gasto diario alcanzó los $115.115.

Uno de los factores destacados del balance fue el aporte del turismo internacional. De acuerdo con el informe, la llegada de unos 400.000 visitantes extranjeros ayudó a compensar una menor intensidad de la demanda interna en algunos destinos. La combinación entre el receso escolar, los viajes vinculados al Mundial y el interés por conocer el país permitió sostener la actividad durante una temporada que tuvo resultados dispares.

Los mejores desempeños se concentraron en los destinos de montaña, favorecidos por las nevadas registradas durante la segunda mitad de julio. Bariloche volvió a ubicarse entre los grandes protagonistas de la temporada, con una ocupación cercana al 85 %, acompañado por otros centros como Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

Desde CAME destacaron que la recuperación del turismo representa una señal positiva frente a la caída registrada en 2025, aunque señalaron que la actividad todavía se mantiene por debajo del récord alcanzado en 2023.

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