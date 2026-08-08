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Asociación Rosarina: En el country de Provincial se jugará el destacado de la A, entre el Rojo y Pablo VI

Este sábado, a partir de las 15.30, se disputará una nueva fecha en los tres torneos de Primera A, B y C, de la Rosarina de fútbol

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

8 de agosto 2026 · 06:10hs
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Asociación Rosarina de Fútbol. Provincial recibe a Pablo VI a partir de las 15.30 en el country.

Asociación Rosarina de Fútbol. Provincial recibe a Pablo VI a partir de las 15.30 en el country.

Desde las 15.30 se disputará la 3ª fecha de la Zona Campeonato y Zona Permanencia en la Primera A y B de la Asociación Rosarina de Fútbol, y la 19ª de la Primera C. Lo mejor estará en el country de Provincial entre el Rojo y Pablo VI. Ambos equipos comandan la Zona Campeonato junto a Rosario Central, con 6 puntos.

El resto de la fecha en la A

El Canalla, el otro líder en Primera A, visitará a Unión de Álvarez en el estadio Ángel Moscoloni. En tanto, en el Viaducto se jugará el clásico entre Adiur y Morning Star. Y en Villa Gobernador Gálvez, Coronel Aguirre recibirá a Newell’s.

La Zona Permanencia tendrá estos partidos: Tiro Federal vs Oriental, San Telmo vs Banco y El Torito vs Central Córdoba. No fue programado el encuentro entre Mitre de Pérez y Villa Gobernador Gálvez.

>>Leer más: Supercopa Internacional: la AFA definió la fecha en que Central y Estudiantes jugarán la final

Torneo de la Primera B

En la segunda categoría, también se jugará a las 15.30 y por la Zona Campeonato se enfrentarán: Social Lux vs Tiro Suizo, Bancario vs Leones, Defensores de Funes vs Río Negro y C. G. Rosario vs Defensores Unidos.

En la Zona Permanencia se jugarán estos partidos: General Paz vs Fisherton, Renato Cesarini vs 1º de Mayo, 7 de Setiembre vs Alianza y Arijón vs Botafogo

Primera C se juega la 19ª fecha

En la tercera división se jugará la 19ª fecha con este programa de cotejos: El destacado de la jornada lo disputarán, el líder Provincial B que visitará a Sarmiento en el predio de San José.

Los otros partidos serán: Sportivo Silva vs María Reina, 27 de Junio vs 14 de Junio, Argentino vs San Roque y Estrella Azul vs San José.

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