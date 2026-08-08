China, entre la historia milenaria y las ciudades del futuro

Turismo Carey propone para mayo de 2027 una salida grupal acompañada desde Rosario que combina los clásicos del gigante asiático y una escala final en Dubái

Desde gastronomía, ciudades menos exploradas y una escala final en Dubái, para cerrar con broche de oro un viaje al gigante asiático.

China es uno de esos destinos capaces de reunir mundos que parecen opuestos. En un mismo viaje conviven la historia imperial de la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida con ciudades donde la tecnología, la inteligencia artificial y la arquitectura futurista forman parte de la vida cotidiana.

Esa combinación es la base de una nueva salida grupal acompañada que Turismo Carey, la agencia rosarina con más de 60 años de trayectoria, propone para el 23 de mayo de 2027 . El recorrido fue diseñado para quienes buscan conocer los grandes atractivos del país, pero también descubrir una China menos habitual, donde la tradición y la innovación conviven en cada destino.

El itinerario incluye las ciudades más representativas del país, como Beijing y Shanghái, pero suma además lugares que permiten conocer otra dimensión de China.

En Beijing, los viajeros visitarán algunos de los símbolos más importantes de la cultura china, como la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida y la Plaza Tiananmen. Luego, el recorrido continúa hacia Shanghái, una de las grandes capitales económicas de Asia , con su tradicional paseo del Bund y un crucero por el río Huangpu para observar la ciudad desde otra perspectiva.

La propuesta incorpora también Chongqing, una enorme ciudad del interior chino que sorprende por su escala y su desarrollo urbano. Allí, el grupo podrá conocer Hongya Cave, uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, probar el tradicional hot pot local y descubrir una de sus curiosidades más llamativas: una estación de subte que atraviesa un edificio residencial.

Ignacio Fleming, CEO de Turismo Carey. Foto: gentileza Turismo Carey.

Otro de los diferenciales del viaje será Shenzhen, considerada uno de los grandes polos tecnológicos del país y conocida como una de las referencias de la innovación china. El programa incluye una visita a UBTECH, empresa especializada en robótica humanoide e inteligencia artificial, además de un recorrido por Huaqiangbei, uno de los mercados tecnológicos más importantes del mundo.

El contraste entre la China histórica y la China que mira hacia el futuro es uno de los aspectos que distingue al itinerario. El recorrido también suma un tramo en tren bala entre Beijing y Shanghái, tiempo libre en Hong Kong y una etapa final en Dubái, con experiencias como el paseo por Palm Jumeirah y un safari 4x4 por el desierto.

“No es solamente un viaje a China. Es un recorrido que combina historia, tecnología, gastronomía y ciudades futuristas, terminando con unos días en Dubái”, resumieron desde la agencia.

Viajar acompañado desde Rosario

La salida está pensada bajo la modalidad de viaje grupal acompañado, un formato que gana protagonismo entre quienes quieren conocer destinos lejanos y complejos con la tranquilidad de contar con coordinación durante todo el recorrido.

Además de partir desde Rosario, la propuesta incluye vuelos con Emirates, alojamiento en hoteles de cuatro estrellas, asistencia al viajero, propinas, tasas locales y guías de habla hispana. Según informan desde la agencia, el valor de preventa es de USD 6.990 por persona en base doble y USD 7.990 en habitación individual.

Desde Turismo Carey destacan que la propuesta busca acercar a los viajeros argentinos un recorrido profundo por China, entrelazando patrimonio, gastronomía, tecnología y experiencias urbanas, con la comodidad de un grupo organizado desde el interior del país.

China se presenta así, como un destino donde pasado y futuro conviven en un mismo viaje: templos milenarios, ciudades futuristas y paisajes culturales que forman parte de una de las experiencias más singulares del turismo internacional.