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Campaz: de rebelde a figura y con el futuro incierto sobre su continuidad en Central

El colombiano Campaz no entrenó en la semana porque planteó irse. Ingresó en el complemento, fue clave y anotó el gol de la victoria con Aldosivi

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de agosto 2026 · 22:14hs
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La noche del Bicho. Campaz ingresó

Marcelo Bustamante / La Capital

La noche del Bicho. Campaz ingresó, fue figura y goleador. No es segura su continuidad en el corto plazo.

Jaminton Campaz fue el personaje de la semana en Central. Es que tras la resonante victoria ante River en el Monumental y cuando parecía que el Canalla tendría unos días tranquilos, el Bicho rompió la calma. Porque no se presentó a entrenar, exigió ser transferido, luego llegó la tregua, concentró y terminó siendo decisivo en el empate transitorio y luego logrando el gol del trabajoso triunfo ante Aldosivi. Sí, el Bicho pasó de rebelde a la gran figura y el canalla cantó victoria por la gran actuación del colombiano.

Ya con los tres puntos en el bolsillo y con una sonrisa, Campaz expresó en el césped del Gigante: "Miguelito nos cuida a todos", mostrando una foto de Miguel Ángel Russo, el DT que lo trajo a Arroyito. Y agregó: "Iba a ser un partido difícil y hay que estar tranquilos y hacer las cosas bien. Aquí estamos todavía y cuando llegue la oportunidad saldremos, hicimos cosas positivas en el club y seguiremos entrenando. Hay mucha cosas por jugar acá en el club, lo escuché a Di María y aquí estamos".

Y luego se explayó: "Los silbidos de la gente son parte del fútbol, estoy feliz y contento. Si se da la oportunidad de irme me iré por la puerta grande. Aquí estamos, seguiremos y veremos si está la posibilidad de salir ahora o más adelante". Lo cierto es que no confirmó que jugará el jueves ante Corinthians en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y esta esta incógnita va de la mano con lo que hacía un ratito había dicho Ángel Di María: "Lo convencimos a Campaz para que juegue por lo menos un partido más".

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Campaz, de silbado a goleador

El Bicho, que fue silbado en la previa en el anuncio de los equipos, luego terminó siendo vital en la remontada canalla cuando Aldosivi le había empiojado la noche a los de Jorge Almirón.

Campaz ingresó a los 63 minutos del complemento por un flojo Julián Fernández y a partir de su entrada Central tuvo algo que hasta allí casi no había tenido: profundidad y pimienta en los últimos metros de la cancha, claro que siempre por el carril izquierdo.

Aldosivi ya estaba en ventaja por el golazo de Sosa casi desde Mar del Plata. Y allí ingresó Campaz para primero meter un centro envenenado al primer palo que terminó convirtiendo en contra Zalazar. Empate y desahogo.

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El gol del triunfo

Y luego siguió insistiendo con un buen centro que casi convierte Copetti. Y llegó el gol de la victoria, a los 80', tras una buena jugada colectiva. Gran pase al vacío de Di María, la bajó Campaz para Copetti, antes no la pudo despejar Pombo y le que quedó servida al Bicho para el 2 a 1 final.

Así Campaz fue clave en la remontada y ahora habrá que ver su futuro, donde dejó un gran signo de interrogación, incluso de cara al jueves en el duelo crucial ante Corinthians en el Gigante y para la vuelta una semana después en San Pablo.

Una semana movida

El colombiano finalmente apareció entre los citados por Almirón para Aldosivi después del conflicto en el que se vio envuelto y que él mismo desató, cuando decidió no entrenarse porque pretendía que Central acepte la oferta de América de México.

Lo cierto es que después de un par de días de tironeo, el Bicho mantuvo una charla con el cuerpo técnico y también con sus compañeros, en la que expresó su deseo de volver a trabajar y ponerse a disposición del técnico.

Fue al banco, ingresó, forzó el empate y anotó el segundo de la victoria. Pero ahora su futuro en Central está más abierto que nunca. Lo dijo él mismo.

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