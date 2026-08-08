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Diez rincones de la Patagonia que se transforman con el invierno

Desde los paisajes clásicos de la cordillera neuquina hasta la geografía austral de Ushuaia, una selección de pueblos y ciudades para disfrutar

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

8 de agosto 2026 · 07:00hs
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Diez rincones como Villa La Angostura

Diez rincones como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Ushuaia proponen experiencias únicas.

La Patagonia argentina cambia por completo con la llegada del invierno. Los lagos adquieren nuevas tonalidades, los bosques se cubren de nieve y las montañas se convierten en escenarios ideales para quienes buscan paisajes, aventura o simplemente una pausa rodeada de naturaleza.

Más allá de los grandes centros de esquí, la región ofrece pequeños pueblos y ciudades de montaña donde el invierno se vive a otro ritmo. Algunos son destinos clásicos; otros conservan una atmósfera más tranquila, con caminos escénicos, gastronomía regional y paisajes que invitan a quedarse.

Una selección de diez rincones patagónicos para descubrir cuando la nieve transforma el paisaje.

Neuquén: cuatro destinos

Villa La Angostura

Entre bosques de coihues y lengas, la costa del lago Nahuel Huapi y una arquitectura de montaña muy característica, Villa La Angostura ofrece una de las postales más clásicas de la Patagonia. En invierno, el cercano Cerro Bayo suma actividades de nieve y una de las mejores vistas de la región.

San Martín de los Andes

A orillas del lago Lácar, combina naturaleza, servicios y una marcada identidad de montaña. La cercanía con el centro de esquí Chapelco, su gastronomía y los paisajes de la Ruta de los Siete Lagos lo convierten en uno de los destinos invernales más elegidos.

San Martín de los Andes es una de las ciudades de montaña más reconocidas de Argentina.

San Martín de los Andes es una de las ciudades de montaña más reconocidas de Argentina.

Caviahue

Al pie del volcán Copahue, propone uno de los escenarios más singulares de la Patagonia. La nieve, los bosques de araucarias, las termas y las actividades de montaña forman una experiencia diferente, con un paisaje que combina aventura y descanso.

Villa Pehuenia y Villa Traful

Villa Pehuenia

Con sus lagos cristalinos y bosques de araucarias, Villa Pehuenia tiene una identidad propia dentro de la cordillera neuquina. En invierno, la nieve suma encanto a una localidad ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Villa Traful

Rodeada de montañas y bosques, Villa Traful conserva una atmósfera serena incluso en temporada alta. La nieve realza sus paisajes y permite disfrutar de un destino donde el silencio y la belleza natural son parte del atractivo.

Chubut: dos destinos

Esquel

En la cordillera chubutense, Esquel es una de las puertas de entrada a algunos de los grandes paisajes de la provincia. El centro de esquí La Hoya, reconocido por la calidad de su nieve, se suma a atractivos como el Parque Nacional Los Alerces y el histórico tren La Trochita.

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya ofrece un centro de esquí ubicado cerca de Esquel, en la provincia de Chubut.

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya ofrece un centro de esquí ubicado cerca de Esquel, en la provincia de Chubut.

Trevelin

A pocos kilómetros de Esquel, este pueblo mantiene viva su herencia galesa a través de su arquitectura, sus tradiciones y su gastronomía. En invierno, los campos nevados y la cercanía con los bosques del Parque Nacional Los Alerces le aportan una postal especial.

El Bolsón, El Chaltén y Ushuaia

El Bolsón

Con su espíritu tranquilo y una identidad ligada a la naturaleza, El Bolsón combina montañas, bosques y propuestas culturales. Durante el invierno, los cerros cercanos cubiertos de nieve suman nuevas opciones para disfrutar en familia o con amigos.

El Chaltén

Con el cerro Fitz Roy como protagonista, El Chaltén ofrece en invierno una versión más silenciosa de sus paisajes imponentes. Menos visitantes, aire puro y escenarios únicos convierten a la fotografía y las caminatas en grandes protagonistas.

El Chaltén comenzó a cobrar una tasa de $3.000 a turistas que visiten la localidad por el día y no pernocten en el destino

El Chaltén comenzó a cobrar una tasa de $3.000 a turistas que visiten la localidad por el día y no pernocten en el destino

Ushuaia

La ciudad más austral del mundo se transforma durante el invierno en una postal de nieve, bosques fueguinos y montañas junto al Canal Beagle. Es uno de los destinos más completos de la temporada, con esquí, paseos en trineo y excursiones por paisajes únicos.

La Patagonia en invierno invita a recorrer caminos conocidos y descubrir otros menos explorados. Una temporada en la que la nieve no solo cambia el paisaje, sino también la forma de vivir cada destino.

Si querés conocer más sobre las posibilidades de recorrer estos destinos, hace click en el siguiente enlace y conocé los distintos paquetes de viajes disponibles.

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