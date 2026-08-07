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San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

La jornada contó con una marcha de organizaciones sociales y la tradicional homilía en la plaza Libertad, donde asistieron unas 3 mil personas. Nuevo llamado de la Iglesia al diálogo y al encuentro

Matías Petisce

Por Matías Petisce

7 de agosto 2026 · 20:16hs
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La imagen de San Cayetano en alto durante la procesión en la plaza.

La imagen de San Cayetano en alto durante la procesión en la plaza.
San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir paz, pan y trabajo

Miles de fieles participaron este viernes de la celebración de San Cayetano, el santo patrono del pan y del trabajo. La jornada contó con una marcha matutina, encabezada por organizaciones sociales, y la tradicional homilía vespertina en la plaza Libertad que en esta oportunidad fue celebrada por el obispo auxiliar de Rosario, Ernesto Fernández, quien rogó por una sociedad más justa, fraterna y solidaria en un contexto de desempleo y crisis económica en el país.

San Cayetano bajo una tarde soleada

En una tarde fresca, pero bajo un sol en todo su esplendor, unas 3 mil personas participaron de la misa presidida por Fernández, mientras a escasas cuadras de allí un puñado de fieles permaneció en la iglesia para rezarle también a San Expedito, el santo de las causas justas y urgentes.

Una vez finalizada la homilía en la plaza que alojó al viejo Mercado del Abasto, el grueso de los participantes regresó a la parroquia para continuar con una jornada en paz y armonía, donde las espigas y las estampas de San Cayetano llenaron de simbolismo la ceremonia que honra al santo patrono del pan y del trabajo.

>> Leer más: San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

El párroco responsable de la Pastoral Social de la Arquidiósesis de Rosario, Fabián Montes, bendijo la marcha que partió desde la iglesia donde se celebró el Día de San Cayetano y confirmó la gran afluencia de fieles, quienes se acercaron a la parroquia para pedir por "paz, pan y trabajo" en una coyuntura compleja en materia económica.

"Hubo mucha gente, como ocurre año tras año. Siempre circula gente que llega a la parroquia para buscar bendiciones y un próspero porvenir en estos tiempos", comentó Montes en declaraciones a La Capital para confirmar que la homilía fue desarrollada por Fernández en lugar del arzobispo Eduardo Martín, quien no pudo estar presente como todos los años a raíz de un inconveniente de salud.

Tanto Montes como Fernández invitaron a toda la comunidad a detenerse, reflexionar y renovar el compromiso por la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria.

San Cayetano: un llamado a la solidaridad

"Nuestro país continúa atravesando una realidad compleja. Miles de familias viven con incertidumbre ante la falta de empleo estable, el crecimiento de la informalidad laboral, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades que encuentran especialmente los jóvenes para acceder a un trabajo digno. A ello se suman los desafíos que plantean los profundos cambios tecnológicos y productivos, que exigen creatividad, diálogo y políticas de largo plazo para que el desarrollo económico no deje a nadie al margen", sostuvo un comunicado de la Pastoral Social.

En ese sentido, se recordó la encíclica de Magnifica Humanitas del Papa León XIV, quien mencionó que "la Doctrina Social de la Iglesia insiste en que el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo".

En el texto, se puso relevancia a un pasaje de ese documento del Santo Padre: "La libertad económica no es absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona. Las experiencias de las últimas décadas demuestran que, en las crisis económicas y financieras, son siempre los pobres quienes pagan el precio más alto, mientras que las teorías que prometen un bienestar general auténtico suelen resultar ilusorias".

>> Leer más: San Cayetano: cómo se le reza y qué rituales se realizan

Por su parte, la Pastoral Social sostuvo que como institución eclesial no propone soluciones técnicas ni partidarias, sino que su misión es "iluminar la realidad con la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, promoviendo una cultura del encuentro, del diálogo y de la responsabilidad compartida".

En ese sentido, remarcó que "ningún proyecto de desarrollo puede considerarse verdaderamente humano si deja atrás a quienes buscan un trabajo digno o si condena a tantos hermanos a la exclusión y la desesperanza. Que San Cayetano, infatigable servidor de los pobres y de quienes buscan trabajo, interceda por nuestro pueblo".

Marcha y olla popular en el Monumento

La jornada contó con una marcha matutina convocada por organizaciones sociales que manifestaron la proclama urgente por "paz y pan" además de su tradicional bandera por tierra, techo y trabajo. La movilización partió desde las puertas de la parroquia ubicada en Buenos Aires 2150 y desembocó en el mástil mayor del Monumento a la Bandera.

Tras la procesión, las organizaciones sociales confluyeron al pie del Monumento a la Bandera para expresar su rechazo a las políticas de ajuste llevadas a cabo por el gobierno nacional, que impactan de manera sensible en los barrios populares.

>> Leer más: Quién fue San Cayetano y por qué se celebra cada 7 de agosto

"Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta ante un modelo que nos quiere solos y vencidos, por eso a nuestra bandera de reclamo por tierra, techo y trabajo se le suma la urgencia de paz y pan", sostuvieron.

En ese contexto, aseguraron que "la emergencia alimentaria se ha transformado en una catástrofe planificada, por eso marchamos contra la interrupción de las políticas alimentarias que garantizaban un plato de comida diario para miles de familias y más de un millón de pibes y pibas".

Advirtieron que "el intento de destrucción de las organizaciones territoriales sólo permite el avance de las estructuras narcodelictivas por el control del barrio, donde está puesto en marcha un proceso de desinversión de políticas públicas para la lucha de las adicciones de los sectores populares, quienes son los más afectados".

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