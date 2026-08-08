Primera C: Argentino comienza la cuenta regresiva para sacarse la soga del cuello

El Salaíto enfrenta a Mercedes a partir de las 15 en el Olaeta con la obligación de obtener un triunfo y salir del fondo de la tabla de la Zona A, en Primera C

Primera C. Theo Guiñazú se ganó un lugar en el once de Argentino. El mediocampista viene de anotar un gol olímpico ante Paraguayo.

Argentino se presenta en el barrio Sarmiento ante Mercedes , este sábado a partir de las 15, con la premisa de conseguir una victoria para salir del fondo de la Zona A en la Primera C . Gabriel Flores será el encargado de impartir justicia en el estadio José Martín Olaeta.

El presente futbolístico del Salaíto es pobrísimo y los resultados están a la vista: ganó solo dos partidos, empató 12 y perdió 8. Cosechó 18 unidades en 22 encuentros jugados.

El Albo comienza a transitar la cuenta regresiva para tratar de conservar la categoría. Al plantel y el cuerpo técnico le quedan 10 encuentros para dejar a club en la cuarta categoría de la AFA.

La situación que atraviesa el Salaíto comenzó en mayo del 2025 tras la salida de el Indio Daniel Fagiani por malos resultados. La comisión directiva contrató al hijo de Gerardo Martino, un técnico sin experiencia en el fútbol de AFA.

Gerardo Martino y su corta estadía

Martino dirigió 12 partidos, disputó la primera llave del torneo reducido por el segundo ascenso, enfrentó a Leandro Nicéforo Alem, perdió 3 a 0 como visitante y no le alcanzó para clasificar el triunfo por 2 a 0 en Sorrento y Víctor Mercante en la revancha.

En la temporada 2026, la dirigencia contrató a José Previti, técnico de la reserva, con la condición de que debía afrontar el torneo con jugadores del club y pocos refuerzos. Por malos resultados, lo despidieron anticipadamente.

Salida de Previti y regreso de Leonardo Acoglanis

Tras la salida de Previti, llegó la dupla técnica conformada por Lisandro Ríos y Ricardo Moreira y luego tomó las riendas Leonardo Acoglanis, DT que había estado en la temporada 2023.

El once Salaíto iría con Francisco Olivera; Mateo González, Bruno Cabrera, Ignacio Canteros y Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Manuel Correa, Facundo Velazco y Julián Andrada; Theo Guiñazú y Wilfran Orejuela.