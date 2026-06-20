Marruecos, un destino de contrastes y culturas
Turismo

Marruecos, un destino de contrastes y culturas

La Capital | Turismo | Marruecos

Entre las montañas del Atlas, las ciudades imperiales y las arenas del Sahara, conviven siglos de historia, tradiciones ancestrales y algunos paisajes fascinantes

20 de junio 2026 · 09:41hs

Marruecos es uno de esos destinos capaces de sorprender varias veces durante un mismo viaje. A sólo 14 kilómetros de Europa, al otro lado del Estrecho de Gibraltar, el país combina ciudades medievales, montañas nevadas, playas sobre dos mares, oasis, fortalezas de adobe y algunas de las dunas más famosas del planeta.

Su ubicación estratégica entre África y Europa ayudó a moldear una identidad única, donde confluyen influencias bereberes, árabes, africanas, andalusíes y mediterráneas. Esa diversidad se refleja en la arquitectura, la gastronomía, las tradiciones y la vida cotidiana, convirtiendo cada recorrido en una experiencia marcada por los contrastes.

Ryan Christie y Ayyoub Bouadd van con toda por el esférico. Ganaron los africanos.

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Dos potencias, mano a mano. Hakimi y Vinicius, autor de un golazo. Brasil y Marruecos mostraron potencial.

Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Un país de muchos mundos

Pocos destinos ofrecen una variedad de paisajes tan amplia. En cuestión de horas es posible pasar de modernas avenidas a antiguas medinas, de fértiles valles a montañas cubiertas de nieve o de extensas playas a la inmensidad del desierto.

Esa diversidad geográfica es uno de los grandes atractivos de Marruecos. Las costas atlántica y mediterránea aportan kilómetros de playas y ciudades portuarias, mientras que la cordillera del Atlas atraviesa buena parte del territorio ofreciendo escenarios completamente distintos a la imagen clásica asociada al Sahara.

El desierto del Sahara ofrece paisajes icónicos con dunas, paseos en camello al atardecer y cielos estrellados.

El desierto del Sahara ofrece paisajes icónicos con dunas, paseos en camello al atardecer y cielos estrellados.

La riqueza cultural también forma parte del viaje. Los bereberes, considerados los habitantes originarios del norte de África, conviven con tradiciones heredadas de distintos pueblos que dejaron su huella a lo largo de los siglos. El resultado es una identidad compleja y fascinante que se percibe tanto en los mercados como en la gastronomía o las expresiones artísticas.

Entre medinas y ciudades imperiales

Las llamadas Ciudades ImperialesMarrakech, Fez, Meknes y Rabat— resumen buena parte de la historia marroquí. Sus medinas (partes antiguas y tradicionales de las ciudades) concentran mercados, mezquitas y palacios que permiten leer distintos momentos del pasado del país.

Marrakech cautiva por su energía permanente; Fez conserva una de las medinas medievales mejor preservadas del mundo; Meknes mantiene huellas de su etapa imperial; y Rabat combina patrimonio histórico con una atmósfera más contemporánea.

A ellas se suman Casablanca, que representa el principal centro económico, Tánger mantiene su histórica condición de puente entre África y Europa, y Chefchaouen, con sus calles azules entre montañas.

Marrakech, Fez, Meknes y Rabat son el corazón histórico de Marruecos.

Marrakech, Fez, Meknes y Rabat son el corazón histórico de Marruecos.

Recorrer las medinas es una experiencia en sí misma. Los aromas de las especias, el sonido de los artesanos trabajando, los puestos repletos de productos locales y el permanente movimiento de personas convierten cada paseo en una inmersión cultural difícil de olvidar.

La llamada del Sahara

Si existe una imagen asociada universalmente a Marruecos es la del desierto. Llegar al Sahara implica atravesar paisajes cambiantes donde aparecen oasis, gargantas, pueblos fortificados y extensiones rocosas que anticipan la llegada de las grandes dunas.

Los paseos en camello al atardecer forman parte de las experiencias más buscadas. La luz transforma la arena en tonos dorados y rojizos, mientras el silencio se vuelve protagonista absoluto.

Al caer la noche, el protagonismo pasa al cielo. Lejos de las luces urbanas, las estrellas se multiplican sobre el horizonte y crean uno de los espectáculos naturales más impactantes del viaje.

Actualmente, muchos visitantes optan por alojarse en haimas equipadas con todas las comodidades, una alternativa que permite disfrutar del entorno sin renunciar al confort.

Mucho más que arena

Aunque el desierto concentra buena parte de la atención, Marruecos ofrece mucho más. La cordillera del Atlas, uno de los escenarios naturales más sorprendentes del país, ofrece paisajes de montaña que en invierno pueden cubrirse de nieve, generando un contraste inesperado con las regiones desérticas.

Marruecos ofrece tradiciones ancestrales y paisajes contrastantes a poca distancia de Europa.

Marruecos ofrece tradiciones ancestrales y paisajes contrastantes a poca distancia de Europa.

La costa atlántica y mediterránea aporta otra dimensión al viaje, con ciudades portuarias, playas extensas y pequeños pueblos pesqueros. Esta combinación de escenarios explica por qué Marruecos permite experiencias tan distintas en un mismo recorrido.

Dormir entre siglos de historia

La oferta de alojamiento acompaña esa diversidad. Junto a modernos hoteles y establecimientos de lujo, Marruecos conserva opciones profundamente ligadas a su patrimonio arquitectónico.

Los riads, antiguas casas organizadas alrededor de patios interiores, fueron transformados en hoteles boutique que conservan la arquitectura tradicional de las medinas.

Las kasbahs, antiguas fortalezas de adobe y piedra, también fueron reconvertidas en alojamientos con encanto. Dormir en ellas permite combinar historia, paisaje y una forma distinta de hospitalidad.

>>Leer más: Madrid, la capital que conquistó Europa y refuerza su atractivo entre los argentinos

Sabores con identidad

La cocina marroquí ocupa un lugar central en la experiencia del viaje. El uso de especias, frutas secas y cocciones lentas da forma a platos como el tajine, el cuscús o la pastela (un pastel tradicional).

El té de menta atraviesa la vida cotidiana y funciona como gesto de bienvenida en prácticamente cualquier encuentro. Más que una bebida, es parte del ritual social del país.

Un viaje de contrastes

Quizás la mejor manera de definir Marruecos sea a través de sus contrastes: medinas medievales y trenes de alta velocidad, montañas nevadas y dunas infinitas, tradiciones ancestrales y ciudades modernas.

Cuando cae la noche sobre el Sahara y el cielo se llena de estrellas, cuesta imaginar que días antes el viaje transcurría entre mercados centenarios o ciudades costeras. Esa sucesión de paisajes y atmósferas es lo que convierte a Marruecos en un destino difícil de olvidar.

Los riads y kasbahs ofrecen hospedaje en edificios históricos y tradicionales.

Los riads y kasbahs ofrecen hospedaje en edificios históricos y tradicionales.

“En pocos días sentí que recorría varios países dentro de uno solo. Pasar de una medina caótica a las dunas del Sahara o a las montañas del Atlas fue una experiencia constante de sorpresa”

Martín López, turista argentino que visitó Marruecos en un viaje familiar.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Buenos Aires, la opción más habitual es volar a Madrid y desde allí conectar con ciudades marroquíes como Casablanca, Marrakech, Fez, Rabat o Tánger. Otra alternativa es viajar vía Estambul, con conexiones hacia distintos aeropuertos del país.

Cuándo ir

Marruecos puede visitarse durante todo el año. La primavera y el otoño ofrecen las temperaturas más agradables para recorrer ciudades y realizar circuitos. En verano, sobre todo en agosto, cuando el calor es más intenso, conviene evitar el desierto.

Tips para viajeros

• En los zocos (mercados), el regateo forma parte de su cultura comercial a la hora de las compras.

• Se aconseja llevar algo de efectivo para mercados y comercios pequeños.

• Reservar con anticipación los alojamientos dentro de las medinas, especialmente en temporada alta.

• Los riads permiten vivir una experiencia más auténtica que los hoteles convencionales, especialmente dentro de las medinas.

Marruecos destinos Sahara Africa culturas
Noticias relacionadas
Neymar, genio y figura de un Brasil que no quiere quedar fuera de los candidatos.

Brasil inicia un nuevo sueño ante Marruecos, en uno de los duelos atrapantes de la primera fecha

Las salidas grupales personalizadas se consolidan como una opción flexible y ajustada a los intereses del viajero.

Viajes grupales a medida: una tendencia en crecimiento

Humedales Jaaukanigás al noroeste de Santa Fe en el departamento de General Obligado.

Turismo en alza: casi 80 mil visitantes eligieron Santa Fe durante el feriado

Argentinos pueden visitar las Islas Malvinas con documentación, pagando precios variables y cumpliendo requisitos.

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos

Ver comentarios

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente encabezó el acto del Día de la Bandera con la presencia de Manuel Adorni y celebró el apoyo de militantes libertarios

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación
La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Lo más importante
Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación
Política

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Ovación
Paraguay le ganó a Turquía en el Mundial 2026 a pesar de una expulsión novedosa
Ovación

Paraguay le ganó a Turquía en el Mundial 2026 a pesar de una expulsión novedosa

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento