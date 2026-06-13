Madrid, la capital que conquistó Europa y refuerza su atractivo entre los argentinos

La ciudad española obtuvo el primer lugar del ranking de European Best Destinations tras una votación de más de 1,3 millones de viajeros de 154 países

La capital española fue elegida como el mejor destino de Europa en 2026 por más de 1,3 millones de viajeros.

La ciudad de Madrid volvió a quedar en el centro del mapa turístico europeo. La capital española fue elegida como el mejor destino de Europa para visitar en 2026 en la tradicional selección de European Best Destinations , una distinción elaborada a partir de los votos de más de 1,3 millones de viajeros de 154 países .

La elección confirma una tendencia que viene ganando fuerza en los últimos años: el regreso de las grandes ciudades culturales, capaces de combinar patrimonio histórico, experiencias contemporáneas, gastronomía y calidad de vida urbana. En esta edición, Madrid superó a destinos consolidados y a varias joyas emergentes del continente.

Parte de su atractivo está en una oferta cultural difícil de igualar. El llamado Paisaje de la Luz , reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad , reúne instituciones emblemáticas como el Museo del Prado , el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza en un corredor donde el arte convive con amplios espacios verdes y avenidas para recorrer a pie.

Pero la ciudad va mucho más allá de sus grandes museos. Barrios como Carabanchel se transformaron en polos creativos con galerías independientes, talleres de artistas, estudios de diseño y propuestas culturales que muestran una faceta más contemporánea de Madrid. Esa combinación entre tradición y renovación es uno de los rasgos más valorados por quienes la visitan.

005-001-madrid La ciudad de Europa destaca por su patrimonio, arte, gastronomía y oferta de barrios creativos.

La experiencia madrileña también se vive puertas afuera. Con más de 3.000 horas de sol al año, la ciudad invita a pasar buena parte del día en plazas, parques, terrazas y mercados. Desde los senderos del Parque del Retiro hasta las mesas que ocupan veredas y plazas, la vida cotidiana se desarrolla al aire libre con una naturalidad que forma parte de su identidad.

La gastronomía es otro de los motores que impulsan a prolongar la estadía. A los clásicos bares de tapas y restaurantes tradicionales se suman propuestas de cocina de autor, mercados gastronómicos y una escena culinaria que la posiciona entre las capitales más interesantes del continente.

El reconocimiento también refleja cambios en las preferencias de los viajeros. Según los organizadores del ranking, crece el interés por experiencias más auténticas, vinculadas con la cultura local, la creatividad y los recorridos pausados, mientras pierden terreno las escapadas fugaces centradas únicamente en los grandes atractivos turísticos.

Detrás de Madrid se ubicaron Nicosia, en Chipre, que se destaca por su patrimonio multicultural y su creciente escena creativa; la región de Štajerska, en Eslovenia, conocida por sus viñedos y paisajes rurales; Verona, una de las ciudades históricas más atractivas de Italia; y París, que sigue siendo una de las escapadas urbanas más deseadas del mundo.

La presencia de destinos tradicionales junto a otros menos conocidos muestra un escenario turístico europeo cada vez más diverso, donde la historia, la cultura, la gastronomía y el contacto con la vida local pesan tanto como los monumentos más famosos.

Ranking 5 de Europa 2026

Madrid (España).

Nicosia (Chipre).

Štajerska (Eslovenia).

Verona (Italia).

París (Francia).