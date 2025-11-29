AlasTur presentó Alerta Viajes, su nueva herramienta digital personalizada

La agencia funense celebró su aniversario, repasó su evolución desde 2022 y lanzó una aplicación online que anticipa ofertas según destino y fechas estimadas.

La agencia de viajes AlasTur , con base en Funes, celebró su aniversario con un evento cerrado en Epicúreos, donde presentó el crecimiento sostenido que tuvo desde 2022 y el lanzamiento de un nuevo servicio digital pensado para sumar personalización en el contacto con sus clientes.

La actividad reunió a 65 invitados seleccionados entre los pasajeros que la empresa considera claves en su trayectoria. El encuentro funcionó como balance de un camino iniciado en 2019, cuando Leticia Fernández , tras 24 años de experiencia en el sector, decidió abrir su propia agencia junto con su marido, Guillermo Moschini , en el Paseo del Pinar.

La irrupción de la pandemia obligó a suspender la atención presencial y, durante dos años, AlasTur operó exclusivamente en formato virtual. En ese período, cuando los viajes estaban paralizados, el matrimonio emprendió, además, un negocio de decoración.

En 2022 la agencia se trasladó a su actual sede en Moreno 2075 , y desde entonces registra una curva ascendente: duplicó su facturación anual en dos ciclos consecutivos y consolidó su presencia en un mercado dominado por la competencia online y las grandes cadenas.

Durante el evento, Fernández destacó el diferencial que define a la empresa: la personalización. “Vender viajes no es vender pasajes”, señaló, y añadió: “Es acompañar procesos, estar en los detalles y cumplir sueños”. La selección de los asistentes, basada en la confianza y fidelidad construidas con el tiempo, refuerza esa lógica de comunidad y cercanía que la agencia busca sostener.

Entre las novedades presentó Alerta Viajes, una herramienta online que permite registrar destino y fechas estimadas para un próximo viaje, y recibir contacto directo cuando aparezca una promoción específica. En paralelo, la agencia ya detectó algunos de los destinos más consultados para 2026: Aruba, Punta Cana, Cabo Frío y Río de Janeiro.

“Buscamos posicionarnos no solo como una agencia local, sino como una alternativa sólida frente a la despersonalización del sector. En un mercado cada vez más automatizado, apostamos por el trato directo, el acompañamiento continuo y la construcción de relaciones duraderas”, concluyó.