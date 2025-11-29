La Capital | Turismo | AlasTur

AlasTur presentó Alerta Viajes, su nueva herramienta digital personalizada

La agencia funense celebró su aniversario, repasó su evolución desde 2022 y lanzó una aplicación online que anticipa ofertas según destino y fechas estimadas.

29 de noviembre 2025 · 09:37hs
AlasTur lanzó Alerta Viajes

AlasTur lanzó Alerta Viajes, una herramienta que avisa promociones según destino y fechas ingresadas.

La agencia de viajes AlasTur, con base en Funes, celebró su aniversario con un evento cerrado en Epicúreos, donde presentó el crecimiento sostenido que tuvo desde 2022 y el lanzamiento de un nuevo servicio digital pensado para sumar personalización en el contacto con sus clientes.

La actividad reunió a 65 invitados seleccionados entre los pasajeros que la empresa considera claves en su trayectoria. El encuentro funcionó como balance de un camino iniciado en 2019, cuando Leticia Fernández, tras 24 años de experiencia en el sector, decidió abrir su propia agencia junto con su marido, Guillermo Moschini, en el Paseo del Pinar.

La irrupción de la pandemia obligó a suspender la atención presencial y, durante dos años, AlasTur operó exclusivamente en formato virtual. En ese período, cuando los viajes estaban paralizados, el matrimonio emprendió, además, un negocio de decoración.

En 2022 la agencia se trasladó a su actual sede en Moreno 2075, y desde entonces registra una curva ascendente: duplicó su facturación anual en dos ciclos consecutivos y consolidó su presencia en un mercado dominado por la competencia online y las grandes cadenas.

Durante el evento, Fernández destacó el diferencial que define a la empresa: la personalización. “Vender viajes no es vender pasajes”, señaló, y añadió: “Es acompañar procesos, estar en los detalles y cumplir sueños”. La selección de los asistentes, basada en la confianza y fidelidad construidas con el tiempo, refuerza esa lógica de comunidad y cercanía que la agencia busca sostener.

Entre las novedades presentó Alerta Viajes, una herramienta online que permite registrar destino y fechas estimadas para un próximo viaje, y recibir contacto directo cuando aparezca una promoción específica. En paralelo, la agencia ya detectó algunos de los destinos más consultados para 2026: Aruba, Punta Cana, Cabo Frío y Río de Janeiro.

“Buscamos posicionarnos no solo como una agencia local, sino como una alternativa sólida frente a la despersonalización del sector. En un mercado cada vez más automatizado, apostamos por el trato directo, el acompañamiento continuo y la construcción de relaciones duraderas”, concluyó.

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Acordaron medidas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad de la fauna ictícola y darle sostenibilidad a la actividad de los pescadores

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario
Política

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Ovación
Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Tenis: el Tricentenario Ciudad de Rosario baja el telón en el Rosario Rowing Club

Tenis: el "Tricentenario Ciudad de Rosario" baja el telón en el Rosario Rowing Club

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron