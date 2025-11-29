La Capital | Viajes

Viajes low cost: cómo hacen los argentinos para recorrer gastando menos

Un reciente estudio reveló los hábitos y preferencias de los turistas argentinos, que combinan anticipación, flexibilidad y creatividad para optimizar viajes.

29 de noviembre 2025 · 09:38hs
Los argentinos buscan estrategias para reducir costos durante sus viajes.

Los argentinos buscan estrategias para reducir costos durante sus viajes.

En un escenario económico desafiante, el ingenio argentino se vuelve protagonista también a la hora de hacer viajes. Con creatividad y planificación, es posible disfrutar de vacaciones y escapadas sin comprometer el presupuesto. Así lo confirman los últimos relevamientos de Booking.com, que identifican las estrategias más utilizadas por los viajeros del país para reducir gastos sin resignar experiencias.

La tendencia más marcada es viajar en temporada baja, el 42% de los encuestados elige esta alternativa para acceder a tarifas más convenientes y evitar la alta demanda de los meses tradicionales. También crece la preferencia por planificar con mucha anticipación, un 27% organiza su viaje con tiempo, lo que permite encontrar mejores precios, elegir con más libertad e incluso aprovechar promociones antes de que se agoten. Para quienes pueden, otra opción eficaz es viajar entre semana, cuando los valores suelen ser más bajos que durante los fines de semana.

Comparar precios se volvió casi un arte. Según los estudios, el 18% de los argentinos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para buscar vuelos más económicos y alojamientos con descuento. La plataforma señala que revisar tarifas en distintas fechas y analizar diferentes combinaciones sigue siendo una de las maneras más efectivas de optimizar el gasto total del viaje.

Otro hábito extendido es viajar liviano. Revisar políticas de equipaje, optar por valijas pequeñas y evitar costos adicionales se convirtió en parte de la rutina previa para muchos viajeros. En paralelo, un 24% elige vuelos con conexiones, que, aunque implican más tiempo, suelen ofrecer ahorros significativos. También se aprovechan horarios menos demandados, los vuelos nocturnos o de madrugada suelen tener un valor más accesible.

En destino, la gastronomía marca la diferencia. El 15% reconoce que aprovecha al máximo el desayuno incluido para reducir gastos en comidas durante el día. Y la idea de “comer como local” gana terreno, mercados, puestos callejeros, menús del día o la posibilidad de cocinar en el alojamiento permiten disfrutar sabores auténticos sin gastos excesivos.

Las actividades gratuitas o de bajo costo completan el mapa del ahorro. Caminatas guiadas, museos sin cargo en días específicos, recorridos por parques o barrios y ferias urbanas son parte del repertorio elegido por el 28% de los viajeros. A esto se suma otra estrategia sencilla pero efectiva, establecer un presupuesto diario para evitar imprevistos.

Booking da tips para ahorrar en viajes

Desde Booking también aconsejan prestar atención a cuestiones menos visibles, pero igual de relevantes, como el cambio de divisas, evitando aeropuertos o terminales, y la contratación de un seguro de viaje, un gasto menor que puede prevenir costos elevados ante cualquier emergencia. Por último, la cancelación gratuita aparece como un valor en alza, brinda tranquilidad frente a cambios o reprogramaciones y amplía las alternativas sin asumir riesgos.

Los resultados de las encuestas, que involucraron a miles de viajeros en toda la región y a más de 800 argentinos, coinciden en una conclusión: el ahorro no implica resignación, sino inteligencia. Planificar, comparar y adaptar el viaje abre la puerta a recorrer más, conocer mejor y seguir explorando incluso en tiempos complejos. Porque, como destaca la plataforma, la creatividad argentina es capaz de convertir cada presupuesto en una oportunidad para seguir viajando.

Entre anticipación, flexibilidad y estrategias cotidianas, los viajeros trazan un camino en el que el ahorro no limita el disfrute, sino que lo potencia.

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Lo último

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Acordaron medidas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad de la fauna ictícola y darle sostenibilidad a la actividad de los pescadores

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario
Política

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Ovación
Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Tenis: el Tricentenario Ciudad de Rosario baja el telón en el Rosario Rowing Club

Tenis: el "Tricentenario Ciudad de Rosario" baja el telón en el Rosario Rowing Club

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron