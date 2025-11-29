Viajes low cost: cómo hacen los argentinos para recorrer gastando menos

Un reciente estudio reveló los hábitos y preferencias de los turistas argentinos, que combinan anticipación, flexibilidad y creatividad para optimizar viajes.

En un escenario económico desafiante, el ingenio argentino se vuelve protagonista también a la hora de hacer viajes . Con creatividad y planificación, es posible disfrutar de vacaciones y escapadas sin comprometer el presupuesto. Así lo confirman los últimos relevamientos de Booking.com , que identifican l as estrategias más utilizadas por los viajeros del país para reducir gastos sin resignar experiencias.

• La tendencia más marcada es viajar en temporada baja , el 42% de los encuestados elige esta alternativa para acceder a tarifas más convenientes y evitar la alta demanda de los meses tradicionales. También crece la preferencia por planificar con mucha anticipación, un 27% organiza su viaje con tiempo, lo que permite encontrar mejores precios, elegir con más libertad e incluso aprovechar promociones antes de que se agoten. Para quienes pueden, otra opción eficaz es viajar entre semana, cuando los valores suelen ser más bajos que durante los fines de semana.

• Comparar precios se volvió casi un arte. Según los estudios, el 18% de los argentinos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para buscar vuelos más económicos y alojamientos con descuento. La plataforma señala que revisar tarifas en distintas fechas y analizar diferentes combinaciones sigue siendo una de las maneras más efectivas de optimizar el gasto total del viaje.

• Otro hábito extendido es viajar liviano. Revisar políticas de equipaje, optar por valijas pequeñas y evitar costos adicionales se convirtió en parte de la rutina previa para muchos viajeros. En paralelo, un 24% elige vuelos con conexiones, que, aunque implican más tiempo, suelen ofrecer ahorros significativos. También se aprovechan horarios menos demandados, los vuelos nocturnos o de madrugada suelen tener un valor más accesible.

• En destino, la gastronomía marca la diferencia. El 15% reconoce que aprovecha al máximo el desayuno incluido para reducir gastos en comidas durante el día. Y la idea de “comer como local” gana terreno, mercados, puestos callejeros, menús del día o la posibilidad de cocinar en el alojamiento permiten disfrutar sabores auténticos sin gastos excesivos.

• Las actividades gratuitas o de bajo costo completan el mapa del ahorro. Caminatas guiadas, museos sin cargo en días específicos, recorridos por parques o barrios y ferias urbanas son parte del repertorio elegido por el 28% de los viajeros. A esto se suma otra estrategia sencilla pero efectiva, establecer un presupuesto diario para evitar imprevistos.

Booking da tips para ahorrar en viajes

Desde Booking también aconsejan prestar atención a cuestiones menos visibles, pero igual de relevantes, como el cambio de divisas, evitando aeropuertos o terminales, y la contratación de un seguro de viaje, un gasto menor que puede prevenir costos elevados ante cualquier emergencia. Por último, la cancelación gratuita aparece como un valor en alza, brinda tranquilidad frente a cambios o reprogramaciones y amplía las alternativas sin asumir riesgos.

Los resultados de las encuestas, que involucraron a miles de viajeros en toda la región y a más de 800 argentinos, coinciden en una conclusión: el ahorro no implica resignación, sino inteligencia. Planificar, comparar y adaptar el viaje abre la puerta a recorrer más, conocer mejor y seguir explorando incluso en tiempos complejos. Porque, como destaca la plataforma, la creatividad argentina es capaz de convertir cada presupuesto en una oportunidad para seguir viajando.

Entre anticipación, flexibilidad y estrategias cotidianas, los viajeros trazan un camino en el que el ahorro no limita el disfrute, sino que lo potencia.