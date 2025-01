La playa de Córdoba que es tendencia por sus aguas cristalinas

Sin dudas, nuestro país tiene lugares que son realmente hermosos y que no tienen nada que envidiar a ningún país del mundo. Uno de esos casos es el de un pequeño rincón en la provincia de Córdoba que sorprende a los turistas y los transporta con su imaginación por unos segundos al Caribe con sus aguas cristalinas y una tranquilidad asombrosa. Se encuentra a 100 kilómetros de ciudad de Córdoba y es un destino ideal para hacerle frente al calor del verano.

Cómo llegar a la playa

Está ubicada entre la localidad de Santa Rosa y Villa Yacanto, a menos de dos horas de la ciudad de Córdoba y su acceso es bastante sencillo, ya que solo requiere una caminata de 200 metros.

En auto,son 105 kilómetros desde la ciudad de Córdoba. Se debe tomar la ruta 5 hasta el ingreso a Santa Rosa de Calamuchita, donde se debe doblar a ruta 228. Llegar a la playa Miami es de por sí un paseo natural, ya que el camino muestra lo mejor de las sierras de Córdoba.

Playa Miami es una de las mejores playas de Córdoba, ya que cuenta con piletas naturales de entre cuatro y seis metros de profundidad, extensos bancos de arena y grandes rocas que sirven para zambullirse al agua.

Nuevo requisito de ingreso al Reino Unido

A partir del miércoles 8 de enero de 2025, los argentinos, que actualmente no necesitan visa para ingresar al Reino Unido, deberán obtener una Autorización de Viaje Electrónica (ETA, por sus siglas en inglés).

Este nuevo requisito, confirmado por la Embajada Británica en Argentina a través de sus redes sociales, forma parte de las políticas para aumentar los controles de seguridad sobre las personas que viajen al país.

La ETA será obligatoria para todos los viajeros argentinos a partir del 8 de enero de 2025. En tanto, desde el 5 de marzo de 2025, los europeos podrán solicitar el permiso que se les exigirá para viajar a partir del 2 de abril de 2025.

Este permiso se vincula de forma digital con el pasaporte del solicitante y tiene un costo de 10 libras (aproximadamente 13 dólares). Según se informó, su vigencia es de dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero, y durante ese período podrá utilizarse en múltiples oportunidades para todo viaje que se realice al Reino Unido.

Este permiso está destinado a aquellos que visiten dicho país con permanencia hasta seis meses para turismo, visitas familiares, negocios o estudios de corta duración. También es válido para estancias de hasta tres meses con una visa de trabajador creativo. No obstante, no se permite realizar trabajo remunerado o no remunerado, ni solicitar fondos públicos. Aquellas personas que deseen casarse o registrar una unión civil deberán solicitar una visa de visitante específica para esos fines.

Desde Aviareps recuerdan que, si el motivo de la visita no es ninguno de estos, entonces puede ser necesario un visado. Además, se detalla con particular atención que todos los pasajeros deben tramitar una ETA, incluso los niños y los bebés. En el caso de viajes en grupo, cada integrante lo debe solicitar por separado.

Las solicitudes para la ETA británica deben presentarse al menos 3 días antes de la fecha de salida. La confirmación “no garantiza la entrada en el Reino Unido y el pasajero debe pasar el control fronterizo”.

Enjoy Punta del Este lanzó la temporada

El ministro de Turismo de Uruguay, Eduardo Sanguinetti, participó junto a otras autoridades del lanzamiento de la temporada número 27 de Enjoy Punta del Este. El gerente de Relaciones Institucionales y Ventas Javier Azcurra comentó que la temporada comenzó con un 100% de ocupación.

“Estamos a un 100% actualmente, hasta el 8 de enero. Los fines de semana de enero y de febrero también estamos con toda la capacidad colmada”, comentó Azcurra, quien aclaró que la ocupación baja al “94, 95 % entre semana a partir de la segunda quincena”.

Además de recalcar que tanto para navidad como para Año Nuevo han tenido un gran acompañamiento de parte de los visitantes, se manifestó orgulloso por brindarle el servicio de gastronomía “a 2.000 personas, algo que nos enorgullece año tras año”.

En cuanto al público, Azcurra informó que hasta el fin de semana del 5 de enero predomina el turismo brasileño, para que luego esas cifras se “emparejan” con la llegada de turismo argentino y uruguayo.

Cada vez más argentinos viajan al exterior

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló en su último informe que mientras cada vez más argentinos realizan viajes al exterior, cada vez menor turistas internacionales visitan el país. Se trata del informe de Estadísticas de turismo internacional (ETI) correspondiente a noviembre, en el que se develó que durante dicho período ingresaron 855.000 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país; de los cuales 505.100 fueron turistas y 349.900 fueron excursionistas, lo que se traduce en un descenso del 29,2%.

Del otro lado de la vereda, durante el mes pasado la salida transitoria del país de argentinos alcanzó 1.168.100 viajes, de los cuales 662.300 miles fueron turistas y 505.800 fueron excursionistas, un crecimiento del 64%. Por el lado de los excursionistas, es decir aquellos que no pernoctan ni una noche durante su estadía, las visitas al territorio argentino descendieron un 40% el mes pasado y las salidas al exterior aumentaron un 102,3%.

El 58,2% del turismo receptivo provino de países limítrofes. Brasil fue el que más aportó, con 20,8%, seguido por Chile (14,9%) y Uruguay (13,5%). Con los viajes al extranjero pasó algo similar que, con el turismo receptivo, ya que los principales destinos fueron limítrofes. Chile fue el más elegido con el 23,9%, seguido por Brasil, con 19,3%; y Paraguay, con 13,1%.

En total, se registró en noviembre un saldo negativo de 313.200 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país, debido a los saldos negativos de 157.200 turistas y de 155.900 excursionistas.