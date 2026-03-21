Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos

Con un solo donante se pueden salvar tres vidas. Un repaso sobre la importancia de la donación, los requisitos y en dónde se puede donar en la ciudad

Para suplir la demanda de la salud pública, Rosario necesita 50 donantes de sangre por día. Pero lo interesante es que con cada donación se pueden salvar tres vidas. En ese sentido, desde el área de Salud de la Municipalidad intentan cambiar el perfil del voluntario: del donante que aporta su sangre cuando un familiar está internado y debe someterse a una operación, a un donante altruista que lo realiza de manera periódica , sin necesidad que un ser querido esté comprometido.

“Tenemos una cantidad de donantes que nos resulta suficiente”, asegura Enrique Crochet, Coordinador de Hemoterapia de Rosario, pero resalta: “Estamos empujando un cambio de paradigma: queremos pasar del viejo sistema de reposición, donde los familiares que vienen a donar en un momento difícil y doloroso (con un ser querido internado, por lo general), a donantes voluntarios, repetitivos y altruistas ”.

Las recomendaciones oficiales señalan que se puede donar sangre cada 2 meses. Los hombres pueden hacerlo hasta cuatro veces al año y las mujeres, hasta tres veces al año. De esta manera, un mismo donante puede hacerlo en varias oportunidades en un periodo de tiempo corto.

Uno de los desafíos que enfrenta la salud pública es cambiar el perfil del donante de sangre . “Más voluntarios significa menos donantes de reposición (familaires o seres queridos de un paciente internado”, agrega Crochet, y enfatiza: “Esto daría un salto de calidad y seguridad a las transfusiones ”.

En cuanto a cómo es la población donante, Crochet explica que “hay de todo”: jóvenes, grandes, de todos los puntos de la ciudad y algunos que vuelven de manera repetida a donar sangre y a ayudar a salvar vidas. No obstante, hay una constante en los centros de donación de Rosario: las mujeres son quienes más donan sangre.

“Nos llama la atención que la proporción de donantes es bastante mayor en mujeres, hay menos donantes hombres. Se ve que son más valientes”, dice el Coordinador de Hemoterapia de Rosario.

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Dónde donar sangre en Rosario

“Todos los hospitales provinciales tienen su posta fija de donación y también tienen posta móvil", explica Crochet, y suma: "Todas las donaciones las centralizamos en el Centro Regional de Hemoterapia y trabajamos en forma conjunta entre la Secretaría de Salud Pública y el Ministerio de Salud, que son quienes llevan adelante el estudio, el procesamiento de las unidades y la distribución de los hemocomponentes”.

Los centros disponibles para donar sangre en Rosario son los siguientes:

Cemar (San Luis 2020), de lunes a viernes, de 8 a 11, y martes, horario extendido de 8 a 15. Contacto: 4802555 internos 3203/04/05 o por mail a [email protected]

Hospital Roque Saenz Peña (Laprida 5381)

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Pellegrini 3205)

Centros Municipales de Distrito (Salud Móvil)

Jornadas de donación eventuales (Salud Móvil)

Requisitos y consejos para donar sangre

Las recomendaciones oficiales aconsejan no donar sangre en ayunas. Se puede desayunar normalmente antes de donar. Y si la donación se realiza de tarde, hay que almorzar normalmente antes.

Además, hay una serie de requisitos a seguir a la hora de donar sangre. "Previo a la extracción de sangre, el donante tiene una entrevista con un médico especializado y se pueden evacuar todas las dudas", explica Crochet.

Los requisitos para donar sangre son los siguientes: