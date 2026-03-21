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Viajar acompañado: itinerarios que unen destinos y emociones

Las salidas grupales permiten conocer ciudades, paisajes y culturas con la tranquilidad de un programa organizado y la compañía de otros viajeros

21 de marzo 2026 · 08:50hs
Free Way potencia las salidas grupales para viajeros que buscan nuevas experiencias.

Free Way potencia las salidas grupales para viajeros que buscan nuevas experiencias.

Viajar en grupo ya no es solo una opción para quienes prefieren itinerarios organizados. En los últimos años, las salidas grupales se consolidaron como una de las formas más elegidas para explorar el mundo, combinando planificación, acompañamiento profesional y la posibilidad de compartir la experiencia con otros viajeros.

En este contexto, las salidas grupales de Free Way se presentan como una alternativa atractiva para quienes buscan recorrer destinos internacionales con un programa cuidado y la tranquilidad de contar con un coordinador de amplia experiencia durante todo el viaje.

Un calendario que invita a viajar

La programación de 2026 ofrece un calendario diverso que recorre distintos continentes a lo largo del año. Entre las primeras propuestas figura Corea & Japón, con salida el 25 de marzo y 22 días de recorrido por el Extremo Oriente. También se destaca Perú en Semana Santa, con vuelos desde Rosario y Buenos Aires, para quienes desean explorar los atractivos andinos.

En abril, los viajeros pueden elegir Portugal & España, conociendo ciudades como Oporto, Lisboa, Madrid y San Sebastián, o Estados Unidos, con la Gran Manzana como protagonista y unos días finales de sol, playa y compras en Miami.

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Mayo propone una salida muy especial a Turquía & Grecia, combinando lo mejor del oriente y occidente y con alojamiento en cuatro islas griegas. Junio suma dos opciones: Tesoros del Adriático, un itinerario de 20 días por los Balcanes, y Turquía Esencial & Bodrum, con un cierre relajante frente al mar Egeo.

>> Leer más: Del turismo estudiantil a los grandes viajes internacionales: una historia de crecimiento sostenido

Ya en septiembre llega el tradicional Sendero Europeo, pensado para quienes quieren conocer Londres, París, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Y para los que buscan culturas milenarias unidas por la historia, noviembre ofrece la salida soñada a Hong Kong, China y Estambul, incluyendo visitas al hábitat de los osos pandas y al parque nacional que inspiró la película Avatar.

La experiencia de viajar en grupo

Más allá de los destinos, el valor de estas propuestas está en compartir las vivencias. Los viajeros descubren ciudades, paisajes y culturas con la guía y atención de un coordinador presente en todo momento, mientras un itinerario organizado optimiza tiempos y facilita el acceso a los principales atractivos.

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Al mismo tiempo, viajar en grupo no significa perder libertad. La mayoría de los programas combina excursiones y visitas guiadas con momentos libres para explorar cada destino a ritmo propio, disfrutar de la gastronomía local o simplemente dejarse sorprender por la ciudad.

Otro aspecto muy valorado por los pasajeros es la tranquilidad de contar con un viaje planificado de antemano: traslados, alojamientos, excursiones y logística están resueltos, lo que permite concentrarse en lo más importante: disfrutar.

Lo mejor: compañeros de viaje

El formato grupal genera algo que muchas veces se vuelve inolvidable: las personas que se conocen en el camino. No son pocos los viajeros que terminan el recorrido con nuevos amigos o incluso planificando juntos su próximo destino.

Con itinerarios que recorren América, Europa y Asia, las salidas grupales de Free Way buscan justamente eso: convertir cada viaje en una experiencia compartida, donde la organización se combine con la emoción de descubrir el mundo acompañado.

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