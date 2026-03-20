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Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advirtió sobre presiones al periodismo, la Oficina de Respuesta Oficial y el deterioro del debate público en su 190ª Junta de Directores

20 de marzo 2026 · 14:11hs
Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó su informe semestral de Libertad de Prensa en el marco de su 190ª Junta de Directores, realizada en Buenos Aires. El documento fue leído por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y advierte sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en un contexto de polarización, fragmentación y tensiones entre el poder público y la prensa.

El informe sostiene que "la democracia se nutre del intercambio de ideas, del contraste de opiniones y de la posibilidad de que los distintos sectores de la sociedad expresen sus posiciones en un marco de respeto institucional", y subraya que "la libertad de prensa constituye uno de los pilares que permiten que el debate público se desarrolle con amplitud, pluralismo y acceso a información relevante" para la población.

En ese sentido, resalta que "el periodismo profesional cumple un papel esencial en ese entramado democrático" y que su tarea "contribuye a que la ciudadanía disponga de elementos para comprender la realidad y participar en los asuntos públicos con mayor información".

Asimismo, el documento advierte sobre el deterioro del clima de respeto en el debate público. "La crítica al trabajo periodístico es legítima y forma parte de la dinámica democrática, pero debe desarrollarse sin recurrir a mecanismos de presión, hostigamiento o estigmatización", señala el informe. Y agrega que: "El presidente de la Nación, las autoridades de todas las jurisdicciones y la dirigencia de distintos ámbitos deben dar un ejemplo de comportamiento republicano frente a las críticas y prescindir de las actitudes de menoscabo de la función del periodismo profesional. Un cuestionable comportamiento de los líderes puede habilitar un peligroso efecto contagio en la sociedad".

En este contexto, Adepa remarca que "el diálogo entre los distintos actores institucionales —autoridades públicas, dirigentes sociales, empresarios, medios de comunicación y periodistas— constituye una herramienta fundamental para fortalecer la convivencia democrática".

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Episodios de intimidación, censura y presiones al periodismo

El informe también repasa una serie de situaciones registradas en los últimos meses que afectaron el ejercicio del periodismo en el país, entre ellas episodios de intimidación y agresión a periodistas durante coberturas, casos de censura judicial, presiones desde distintos ámbitos y restricciones al acceso a la información pública, así como amenazas, detenciones y agresiones en contextos de protesta.

En esa línea, se recuerda que en diciembre Adepa expresó su preocupación por presiones ejercidas por dirigentes del ámbito deportivo sobre periodistas, una situación que vuelve a poner de relieve la importancia de preservar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la actividad informativa.

Uno de los puntos que generó mayor inquietud fue la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial. En ese sentido, Adepa señaló que "en toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente", pero advirtió sobre "la dinámica acusatoria y de estigmatización que se pretende asignarle".

La sociedad como árbitro frente a la desinformación

En esa línea, el informe reafirma que "la mejor respuesta frente a la desinformación (…) no es la imposición de una 'verdad oficial', sino la existencia de un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes". Y concluye: "En última instancia, es la sociedad la que juzga el desempeño del periodismo".

Finalmente, Adepa reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y con la promoción de un debate público respetuoso, y llamó a fortalecer el diálogo institucional y a preservar las condiciones que garantizan el derecho de la ciudadanía a estar informada.

En esa línea, la entidad reafirmó que la mejor respuesta frente a la desinformación no es la imposición de una "verdad oficial", sino la existencia de un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y regidos por la ley y los estándares internacionales de libertad de expresión.

Asimismo, destacó que los medios, como actores históricos de la vida democrática, desarrollan su tarea sobre la base de la confianza pública. En un entorno plural, son los ciudadanos quienes contrastan fuentes, forman su opinión y determinan la credibilidad de la información. En última instancia, es la sociedad la que juzga el desempeño del periodismo.

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