Escapadas de otoño para viajar, reconectar y disfrutar el fin de semana largo

Del norte al sur, y con opciones internacionales, una selección de hoteles para disfrutar de escapadas durante el fin de semana largo, con estilo propio

Hoteles de alta gama ofrecen hospedaje para disfrutar con comodidad de una escapada durante el fin de semana largo.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, Semana Santa se convierte en una de las fechas más atractivas para viajar dentro y fuera del país . Abril marca el inicio pleno del otoño en Argentina: temperaturas más templadas, paisajes que empiezan a teñirse de ocres y dorados, menos masividad que en verano y un clima ideal para caminar, explorar y disfrutar sin apuros.

Es el momento perfecto para hacer una pausa, reencontrarse y elegir experiencias que combinan naturaleza, gastronomía, cultura y bienestar. Desde la selva misionera hasta el Fin del Mundo, pasando por ciudades históricas, lagunas bonaerenses y playas internacionales, estos hoteles proponen vivir la Semana Santa 2026 con personalidad propia .

Gastronomía, selva y tradición para celebrar Pascuas a lo grande Abril en Iguazú ofrece uno de los climas más agradables del año: calor moderado, menor humedad que en verano y una vegetación exuberante en su máximo esplendor. Es la época ideal para recorrer las Cataratas sin las altas temperaturas estivales y disfrutar de la selva misionera con mayor confort.

En este contexto, Iguazú Grand eleva la propuesta con una agenda gastronómica especial en su restaurante La Terraza, combinando tradición, producto local y experiencia resort cinco estrellas.

El hotel cuenta con 134 habitaciones rodeadas de jardines tropicales, piscinas exteriores, spa con saunas y terma romana, gimnasio y una oferta gastronómica de alto nivel. Su cercanía al Parque Nacional Iguazú lo convierte en una base estratégica para combinar excursiones con momentos de relax.

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Para Semana Santa, la experiencia se vive con una programación especial:

Jueves 2 de abril – Asado a la estaca - La Terraza

19 a 23:30 hs | $35.000 por persona (20% off residentes Iguazú).

Viernes 3 – Noche de Mar y Río - La Terraza

incluyendo pescado a la parrilla, en sintonía con la tradición de Viernes Santo.

19 a 23:30 hs | $40.000 por persona (20% off residentes).

Sábado 4 – Recorrido Gastronómico - La Terraza

Cuatro estaciones en gazebos con distintas propuestas culinarias, creando una experiencia dinámica y social.

19 a 23:30 hs | $35.000 por persona (20% off residentes).

Domingo 5 – Pascuas en familia

Desayuno pascual con ruptura de huevos junto al conejo a las 11 hs.

$25.000 para no alojados.

Por la noche, clásico Asado Pascual con bebidas sin alcohol y una copa de vino o chop de cerveza.

Una Semana Santa que combina selva, tradición y alta gastronomía en un entorno natural incomparable.

Más info:

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

E-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand

Ushuaia — Wyndham Garden Ushuaia | Hotel del Glaciar

Otoño patagónico con 22% OFF en el Fin del Mundo

Abril en Ushuaia es sinónimo de aire puro, cielos nítidos y paisajes que comienzan a transformarse con los primeros tonos otoñales. Las temperaturas frescas pero agradables permiten disfrutar de caminatas, navegaciones y excursiones con mayor tranquilidad que en temporada alta.

Ubicado en el corazón de la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar ofrece vistas panorámicas únicas sobre el Canal Beagle y la ciudad. El hotel cuenta con 122 habitaciones, suites y lofts, restaurante de gastronomía patagónica de autor y un equipo especializado en experiencias a medida.

Wyndham

Para Semana Santa 2026 (2 al 5 de abril), presenta una promoción exclusiva de 22% OFF, ideal para quienes deseen anticiparse y asegurar una escapada al sur argentino.

Navegaciones por el Canal Beagle, Parque Nacional Tierra del Fuego, trekking, kayak y turismo rural completan una propuesta que combina aventura, contemplación y confort en uno de los destinos más emblemáticos del país.

Más info:

Central de reservas: 0800 266 0588

Web: https://www.wyndhamhotels.com

Instagram: @wyndhamgardenushuaia

Mail: [email protected]

Ciudad de Buenos Aires - Ker Hoteles

Otoño porteño con hasta 40% OFF

En abril, Buenos Aires se luce. Las temperaturas templadas invitan a recorrer sus barrios caminando, sentarse en cafés históricos, visitar museos y disfrutar de una agenda cultural activa sin el calor del verano.

Ker Hoteles, con ubicaciones estratégicas en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, propone vivir Semana Santa en clave urbana con una promoción de hasta 40% OFF reservando de forma directa.

Diseño contemporáneo, habitaciones confortables, gastronomía de autor y servicios personalizados convierten a la cadena en una alternativa ideal tanto para viajeros del interior como para quienes buscan una mini escapada dentro de la propia ciudad.

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Una forma inteligente de redescubrir Buenos Aires en su mejor estación.

Más info:

Ker San Telmo:

Dirección: Av. Paseo Colón 455

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Recoleta

Dirección: Marcelo T. de Alvear 1368

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Belgrano

Dirección: Vuelta de Obligado 2727

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Urquiza

Dirección: Díaz Colodrero 2513

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ciudad de Buenos Aires — Savoy Hotel

Historia y sofisticación sobre Avenida Callao

Con su imponente arquitectura de estilo europeo, el Savoy Hotel es uno de los íconos del centro porteño. Su ubicación estratégica permite acceder caminando a teatros, librerías emblemáticas, el Congreso y circuitos gastronómicos tradicionales.

Abril es un mes ideal para disfrutar la ciudad desde su costado más cultural y elegante, y el Savoy combina historia, confort moderno y servicio personalizado en un entorno clásico y distinguido.

Buenos Aires - Savoy Hotel

Una opción perfecta para una Semana Santa con impronta patrimonial.

Más info:

Web: https://www.savoyhotel.com.ar

Mail: [email protected]

San Antonio de Areco — Un Alto en la Huella | Hotel Spa & Wellness Resort

Bienestar y campo en estado puro

A solo una hora de Buenos Aires y a una hora y media de Rosario, abril en San Antonio de Areco ofrece mañanas frescas, tardes soleadas y paisajes rurales teñidos de dorados otoñales.

Un Alto en la Huella propone vivir Semana Santa desde el descanso y la pausa consciente. Sus habitaciones Standard y Suites incluyen desayuno buffet americano y acceso al Spa La Aguada, con piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio.

Frente al Parque Criollo Ricardo Güiraldes, el hotel combina tradición, naturaleza y bienestar en un entorno ideal para desconectar sin viajar largas distancias.

Más info:

Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465 San Antonio de Areco

Web: https://unaltoenlahuella.com

Instagram: @unaltoenlahuella

Mail: [email protected]

Salta — Hotel Colonial Salta

Tradición norteña en una de las fechas más emblemáticas del calendario

Semana Santa en Salta es una experiencia en sí misma. Procesiones, celebraciones religiosas y una fuerte impronta cultural convierten a la ciudad en uno de los destinos más representativos de la fecha.

El Hotel Colonial Salta, ubicado frente a la Plaza 9 de Julio en un edificio del siglo XIX, permite vivir esta experiencia desde el corazón histórico. Con 35 habitaciones de estilo clásico, desayuno buffet y servicios personalizados, combina identidad, tradición y ubicación privilegiada.

Salta Hotel Colonial foto Con más de 80 años de trayectoria, el Hotel Colonial Salta es parte del patrimonio hotelero argentino.

Abril en el norte argentino ofrece días templados y noches agradables, ideales para recorrer la ciudad a pie y disfrutar de su gastronomía regional.

Más info:

Teléfono administración: (387) 431 0805

Web: https://hotelcolonialsalta.com.ar

Instagram: @saltahotelcolonial

Email: [email protected]

Chascomús — Howard Johnson Chascomús

Laguna, aire libre y plan familiar cerca de casa

Para quienes prefieren una escapada cercana, Chascomús se consolida como una opción práctica y atractiva en otoño. Las temperaturas templadas permiten disfrutar de caminatas junto a la laguna, Howard Johnson Chascomús, rodeado de dos hectáreas de parque, ofrece piscinas, spa, gimnasio y espacios recreativos para todas las edades, convirtiéndose en una alternativa ideal para familias durante el fin de semana largo.

Más info:

Web: https://hjchascomus.com.ar

Mail: [email protected]

Teléfono: 2241 687563

Miami — New Point Miami

Abril frente al mar: clima ideal y ritmo relajado

En abril, Miami atraviesa una de sus mejores épocas climáticas: temperaturas cálidas pero agradables, menor humedad que en pleno verano y condiciones perfectas para disfrutar la playa.

New Point Miami, ubicado sobre Collins Avenue, combina la libertad de un departamento con los servicios de hotel. Sus estudios, dúplex y penthouses con vistas al océano o la bahía permiten vivir el destino a ritmo propio.

Acceso directo a la playa, piscina, gimnasio, cancha de tenis y servicio de playa completan una propuesta ideal para quienes desean pasar Semana Santa 2026 bajo el sol, con clima estable y mar turquesa como escenario.

Más info:

Mail: [email protected] / [email protected]

Web: http://newpointmiami.com/es/

Instagram: @newpointmiamiok

Tel: (305) 397.8952