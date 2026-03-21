Santa Fe, el plan ideal para Semana Santa entre río, historia y sabores

La capital provincial fusiona naturaleza, gastronomía y eventos en un formato ideal para recorrer sin apuro

La capital santafesina es un polo de entretenimiento, gastronomía y actividades costeras ideales para un viaje de escapada.

La ciudad de Santa Fe se consolida como uno de los destinos urbanos más atractivos del centro del país, especialmente en fechas como Semana Santa y los fines de semana largos. Con una propuesta que combina historia, naturaleza y una agenda cultural en crecimiento, la capital provincial ofrece alternativas para disfrutar sin necesidad de grandes desplazamientos.

El perfil de turismo de cercanía encuentra aquí un aliado ideal : distancias accesibles, buena conectividad y una oferta de servicios que permite armar planes para distintos públicos, desde familias hasta grupos de amigos.

¿A quién no le tienta un buen pescado de río acompañado de un liso santafesino bien frío? Pocas ciudades argentinas tienen la oportunidad de ofrecer, como identidad, una riqueza gastronómica a base de exquisiteces de pescado con la mejor cerveza .

Esos encantos se pueden disfrutar junto a un sinnúmero de opciones gastronómicas ligadas a bares, comedores temáticos, patios cerveceros y cocina de autor.

Su ubicación geográfica en el centro de Argentina, sus encantos como ciudad a partir de ser sede de grandes eventos musicales, exposiciones, recitales y obras de teatro y, sobre todo, su combinación de naturaleza, cercanía, conectividad y servicios, la potencian como una “ciudad capital” diferenciadora.

Costaneras que invitan a quedarse

El vínculo con el río es otro de los ejes de la ciudad. A orillas de la Laguna Setúbal, las costaneras Este y Oeste ofrecen uno de los paseos urbanos más característicos. Unidas por el emblemático Puente Colgante conforman un circuito ideal para:

Caminar o andar en bicicleta.

Disfrutar de atardeceres sobre el agua.

Acceder a paradores y espacios gastronómicos.

Capturar algunas de las postales más representativas de la ciudad.

Agenda y propuestas

Durante abril, mayo y junio, y con la mirada puesta en las vacaciones de invierno, la ciudad de Santa Fe será escenario del arribo de producciones y recitales de alto nivel.

SMA_7014 Las actividades acuáticas son unos de los principales atractivos de la ciudad de Santa Fe.

Tan Biónica, Andrés Calamaro, Abel Pintos, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Don Osvaldo, Q’ Lokura y Ciro y Los Persas son solo algunos de los artistas ya confirmados que llegarán a la ciudad de Santa Fe.

>>Leer más: Cinco destinos de Argentina para disfrutar del mar en marzo con tranquilidad

A esto se suman propuestas como:

La feriaExpocon2026, vinculada a la construcción

Festivales temáticos como Tribus, que ya confirmó a artistas de la talla de Kapanga, La Delio Valdez, Caballeros de la Quema, Estelares y Turf, entre otros.

Obras de teatro y espectáculos en distintos espacios culturales

Una escapada a medida

Con más de 450 años de historia, Santa Fe combina su legado cultural con una mirada actual del turismo. La posibilidad de recorrerla en distancias amigables, sumada a la variedad de propuestas, la convierte en un destino perfecto para una escapada a medida.

Ya sea para disfrutar del río, la gastronomía o la agenda cultural, la ciudad se posiciona como una alternativa cercana que sigue ganando lugar en el mapa turístico nacional.

Más info:

www.turismo.santafeciudad.gov.ar/

RRSS: @turismosantafecapital