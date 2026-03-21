El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti le dio la victoria tan esperada

El delantero se destacó, como en su debut con la camiseta rojinegra. Anotó un gol que le anularon y en los minutos finales señaló el tanto del triunfo

Los titulares de Newell's que salieron a jugar contra Gimnasia de Mendoza.

Walter Mazzantti fue el último futbolista que se incorporó a Newell's . Y su incorporación le está rindiendo a la Lepra. Ya se había destacado el día de su debut, contra Platense (1-1). Ante Lanús (0-5), no le fue bien, como al resto de sus compañeros. Pero frente a Gimnasia de Mendoza volvió a cumplir un gran papel. Fue determinante, señalando el gol del triunfo leproso.

Williams Barlasina 6: tuvo intervenciones importantes en el primer tiempo, pero los hinchas y sus compañeros no lo miran con confianza. Es el primer partido que no recibe goles.

Armando Méndez 6: regresó al equipo después de la fallida presentación de Ortega. No pudo traccionar tanto por derecha. Pudo controlar su sector porque el rival atacó más por el medio.

Bruno Cabrera 5: saltó a la titularidad ante el bajón de los zagueros centrales. No pudo ordenar el funcionamiento atrás. Jugó como hombre más retrasado, sacó mucho de cabeza pero sufrió cuando lo encarararon con la pelota al pie.

Nicolás Goitea 5: fue uno de los pocos que se mantuvo dentro del once de arranque. Alternó buenas y malas. Tuvo un cabezazo importante en el otro área.

Jerónimo Russo 5: aprovechó la oportunidad. Como es extremo natural aportó más en ataque que en defensa. En el PT se juntó con Núñez por su banda.

Luca Regiardo 5,5: fue otra vez capitán y trató de cortar y llevar el trámite a las conveniencias de Newell’s.

Jerónimo Gómez Mattar 5,5: pudo complementarse bien con Regiardo. Incidió como elemento de inicio de la generación de juego rojinegro.

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Walter Mazzantti 9: pudo volver a destacarse como en debut. Anotó un gol de arranque que hubiera encaminado todo por otros carriles. Se paró por derecha y desniveló cuando tuvo la pelota en su pie. Sobre el final anotó el gol que desató el éxtasis en el Parque.

Facundo Guch 7,5: ya recuperado del golpe en la práctica que lo marginó del choque anterior. Regresó al once de arranque y fue otra vez importante, sobre todo en el carril central. Creó acciones de peligro y los mejores movimientos del equipo leproso contaron con activa influencia suya.

Walter Nuñez 7,5: En el arranque del año fue el único que esquivó la malaria general que afecta a Newell’s. Volvió a ser titular y desequilibró por izquierda. Estuvo discontinuo pero cuando se encendía generaba aportes muy productivos para el funcionamiento del conjunto rojinegro.

Matías Cóccaro 6,5: volvió después de una lesión traicionera que lo tuvo a maltraer. No se lo vio pleno físicamente y por eso no pudo aparecer más en los ataques leprosos. Mejoró en el complemento y tuvo una volea en el área que no pudo impactar bien.

Ingresaron:

Michael Hoyos 5: entró por Cóccaro y trató de acercarse a Luciano Herrera.

Luciano Herrera 5: ingresó por Gómez Mattar y llamativamente se instaló en la función de centrodelantero, no Hoyos.

David Sotelo 5,5: reemplazó a Guch pero no pudo tener el mismo nivel de incidencia que su reemplazado.

Oscar Salomón -: Ingresó por Cabrera y trató de cancelar la zaga en los minutos más calientes.

Martín Luciano -: sustituyó a Núñez y se instaló en la línea de volantes, por izquierda, para cuidar ese sector. No sufrió sobresaltos.

El DT Frank Kudelka 8: consiguió lo que tanto necesitaba este equipo, después del papelón en Lanús y de la gran reprimenda internaa. Necesitaba expresar gestos de vitalidad, corazón y vergüenza deportiva y esta vez los jugadores le dieron una respuesta positiva dentro de la cancha. Funcionaron los 7 cambios que estableció de arranque y a partir de ahora debe aprovechar esta instancia de cambio.