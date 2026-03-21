La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

El gobierno provincial anunció la aplicación de más 80.000 dosis durante los primeros nueve días de trabajo para prevenir la enfermedad

El gobierno provincial anunció la aplicación de 82.471 dosis de la vacuna antigripal desde el martes 10 de marzo de 2026 hasta el viernes 20 de marzo.

El primer balance del Ministerio de Salud de Santa Fe sobre la implementación de la vacuna antigripal 2026 dejó conformes a las autoridades. Según indicaron fuentes oficiales este sábado, la cantidad de inyecciones llegó a un nivel récord en los primeros nueve días del operativo de prevención y asistencia.

El gobierno provincial confirmó que se aplicaron 82.471 dosis a partir del martes 10 de marzo . Esta cifra representa un aumento interanual del 234,9 por ciento en la utilización de la primera tanda de medicamentos distribuidos por el Poder Ejecutivo nacional.

Desde la Casa Gris confirmaron que todas las vacunas de la primera tanda fueron distribuidas sin mayores complicaciones . A medida que se reciban nuevas partidas, el operativo continuará desarrollándose.

El registro oficial indica que en 2025 se aplicaron 24.626 inyecciones en el mismo período de tiempo . "Esto demuestra una alta adherencia de la población y una respuesta eficiente de los equipos de salud", remarcaron voceros de la cartera sanitaria.

La campaña se diseñó para un despliegue progresivo y dinámico, de acuerdo a la disponibilidad de los insumos que envía el gobierno nacional. Además, este año se adelantó el inicio del plan de inmunización como parte de estas medidas de prevención.

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A la hora de encargarse del último tramo en el circuito de reparto, la provincia también entregó las reservas disponibles. Asimismo pidió la reposición del stock para continuar con el cronograma de entregas a los centros de salud y hospitales.

La directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, valoró el alcance del operativo y el compromiso del personal sanitario. Al respecto, señaló: "Siguiendo los lineamientos de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, de fortalecer la prevención como eje central de nuestra gestión, destacamos la tarea de los equipos para dar respuesta a la gran cantidad de personas que se acercaron a los efectores desde el primer día".

La funcionaria remarcó que el volumen de inmunización permitirá mejorar la cobertura en sectores críticos. "Estamos muy conformes con la respuesta ciudadana, ya que el personal de salud, los trabajadores esenciales y los grupos de riesgo inmunizados reducen significativamente la posibilidad de sufrir complicaciones graves, hospitalizaciones o secuelas derivadas de la influenza”, subrayó.

¿Cuántas vacunas antigripales see aplicaron?

La mayor cantidad de vacunas antigripales fue destinada a mayores de 65 años con 30.710 aplicaciones. En segundo lugar aparece el personal de salud (21.896) y la población de 9 a 64 años con factores de riesgo, que recibió 18.224 dosis. Asimismo, atendieron a 3.879 dosis niños de entre 6 meses a 2 años; 3.251 embarazadas; 2.848 personas que realizan tareas esenciales; 1.441 niños de 2 a 8 años y 222 puérperas.

Desde la Casa Gris remarcaron que la campaña se enfoca en los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, incluyendo a quienes padecen enfermedades crónicas como cardiopatías, diabetes u obesidad. El operativo seguirá avanzando en todos los vacunatorios de la provincia a medida que ingresen nuevas partidas.