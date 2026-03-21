La Capital | La Ciudad | vacuna antigripal

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

El gobierno provincial anunció la aplicación de más 80.000 dosis durante los primeros nueve días de trabajo para prevenir la enfermedad

21 de marzo 2026 · 13:48hs
El gobierno provincial anunció la aplicación de 82.471 dosis de la vacuna antigripal desde el martes 10 de marzo de 2026 hasta el viernes 20 de marzo.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El gobierno provincial anunció la aplicación de 82.471 dosis de la vacuna antigripal desde el martes 10 de marzo de 2026 hasta el viernes 20 de marzo.

El primer balance del Ministerio de Salud de Santa Fe sobre la implementación de la vacuna antigripal 2026 dejó conformes a las autoridades. Según indicaron fuentes oficiales este sábado, la cantidad de inyecciones llegó a un nivel récord en los primeros nueve días del operativo de prevención y asistencia.

El gobierno provincial confirmó que se aplicaron 82.471 dosis a partir del martes 10 de marzo. Esta cifra representa un aumento interanual del 234,9 por ciento en la utilización de la primera tanda de medicamentos distribuidos por el Poder Ejecutivo nacional.

Desde la Casa Gris confirmaron que todas las vacunas de la primera tanda fueron distribuidas sin mayores complicaciones. A medida que se reciban nuevas partidas, el operativo continuará desarrollándose.

Más dosis de la vacuna antigripal

El registro oficial indica que en 2025 se aplicaron 24.626 inyecciones en el mismo período de tiempo. "Esto demuestra una alta adherencia de la población y una respuesta eficiente de los equipos de salud", remarcaron voceros de la cartera sanitaria.

La campaña se diseñó para un despliegue progresivo y dinámico, de acuerdo a la disponibilidad de los insumos que envía el gobierno nacional. Además, este año se adelantó el inicio del plan de inmunización como parte de estas medidas de prevención.

>> Leer más: El gobierno nacional adelantó la aplicación de la vacuna antigripal para el 9 de marzo

A la hora de encargarse del último tramo en el circuito de reparto, la provincia también entregó las reservas disponibles. Asimismo pidió la reposición del stock para continuar con el cronograma de entregas a los centros de salud y hospitales.

La directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, valoró el alcance del operativo y el compromiso del personal sanitario. Al respecto, señaló: "Siguiendo los lineamientos de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, de fortalecer la prevención como eje central de nuestra gestión, destacamos la tarea de los equipos para dar respuesta a la gran cantidad de personas que se acercaron a los efectores desde el primer día".

La funcionaria remarcó que el volumen de inmunización permitirá mejorar la cobertura en sectores críticos. "Estamos muy conformes con la respuesta ciudadana, ya que el personal de salud, los trabajadores esenciales y los grupos de riesgo inmunizados reducen significativamente la posibilidad de sufrir complicaciones graves, hospitalizaciones o secuelas derivadas de la influenza”, subrayó.

¿Cuántas vacunas antigripales see aplicaron?

La mayor cantidad de vacunas antigripales fue destinada a mayores de 65 años con 30.710 aplicaciones. En segundo lugar aparece el personal de salud (21.896) y la población de 9 a 64 años con factores de riesgo, que recibió 18.224 dosis. Asimismo, atendieron a 3.879 dosis niños de entre 6 meses a 2 años; 3.251 embarazadas; 2.848 personas que realizan tareas esenciales; 1.441 niños de 2 a 8 años y 222 puérperas.

Desde la Casa Gris remarcaron que la campaña se enfoca en los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, incluyendo a quienes padecen enfermedades crónicas como cardiopatías, diabetes u obesidad. El operativo seguirá avanzando en todos los vacunatorios de la provincia a medida que ingresen nuevas partidas.

Noticias relacionadas
El último martes se produjo otra tormenta con precipitaciones abundantes.

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

El intendente Pablo Javkin presentó el Enlace Uriburu.

Enlace Uriburu: ya funciona una nueva línea de transporte

Las audiencias públicas por la ley de glaciares superaron todas las previsiones: se anotaron más de 80 mil personas.

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Las tormentas serán parte del primer tramo del sábado y se espera que el tiempo dé un giro rotundo hacia la tarde.

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Lo último

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

El gobierno provincial anunció la aplicación de más 80.000 dosis durante los primeros nueve días de trabajo para prevenir la enfermedad

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial
Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas
La Ciudad

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable
La Ciudad

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC
Ovación

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Por Tomás Barrandeguy
La ciudad

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Ovación
Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC
Ovación

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Falleció Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino

Falleció Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

La Ciudad
La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M
La Ciudad

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación
Información General

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea
POLITICA

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo
POLICIALES

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983
Política

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional
Politica

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda
La Ciudad

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda