Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Un joven de 17 años y una adolescente de 13 años resultaron víctimas de una balacera ocurrida el jueves por la noche en Aurora al 3700, zona sudoeste de Rosario

Un ataque a balazos en la zona sudoeste de Rosario dejó como saldo a dos heridos. El principal afectado es un joven de 17 años que recibió un disparo en un brazo, mientras que una adolescente de 13 años fue lastimada por el roce de una bala.

El hecho ocurrió la noche del jueves, cerca de las 23.30, en la cuadra de Aurora al 3700. Una vecina alertó a la policía por una serie de disparos que escuchó mientras estaba dentro de su casa con sus cinco hijos menores.

Sobre la mecánica del hecho no trascendieron detalles. La mujer que hizo el aviso a la policía indicó que no alcanzó a ver cómo se llevó a cabo la balacera. Todo es materia de la investigación, cuya primeras actuaciones estuvieron a cargo de la comisaría 21ª.

Dos menores heridos

La misma testigo describió que, después de los disparos, vio que ingresó a su casa un vecino lastimado. El joven, de 17 años y llamado Jeremías, fue trasladado por otra persona al hospital Roque Sáenz Peña, donde diagnosticaron una herida de arma de fuego en el brazo.

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Minutos después la vecina que dio el aviso inicial a la policía constato que una familiar suya, de 13 años, también había resultado herida. Estaba en un kiosco a metros del ataque cuando fue rozada por una bala.

La adolescente fue identificada como Joselín D. y los médicos del Sies que la atendieron diagnosticaron heridas leves en la espalda y en una pierna. En tanto, en la vivienda de la mujer se detectó el impacto de un balazo en una ventana y la policía levantó seis vainas como producto de los disparos.