Terror en el puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Cuatro amigas que fueron a un cumpleaños en un bar de Pichincha y regresaban a sus hogares en la zona noroeste el domingo pasado a la madrugada fueron abordadas por ocho hombres en la zona del puente Sorrento que intentaron robarles . El hecho se viralizó en redes sociales.

La situación se dio alrededor de las 3.30 en el puente que une, a través de calle Sorrento, los distritos norte y noroeste, y que atraviesa el arroyo Ludueña . Al intentar circular, un hombre joven se les interpuso y cuando la joven que manejaba intentó eludirlo, se generó una situación digna de una serie de Netflix: ocho hombres se abalanzaron sobre el automóvil en el que se trasladaban y quisieron abrir las puertas mientras les gritaban .

La escena fue contada por una de las damnificadas en un video subido a la red social TikTok: "Parecían zombies de Walking Dead. Muchas personas me dijeron que les habían pasado cosas similares, inclusive de día".

"Veníamos del cumple y cuando pasamos la estación Puma que está por Sorrento y Sabin , ya vimos gente cerca del puente . Al acercarse el auto, vimos a una persona alta y vestida de blanco que nos hacía señas como para que paremos y mi amiga aminoró la marcha. No teníamos mucha opción: o nos metíamos en el asentamiento que está a un costado o, si cambiábamos de carril, chocábamos con otros autos" , relató la chica, quien hizo un alto en su verborragia y volvió por un segundo a esa noche.

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"Cuando nos acercamos, no se veía bien en esa zona y las luces no eran buenas, mi amiga le hizo una seña con la mano al chico para que se corriera y el chico encaró para el auto. Agos (en referencia a la conductora) tenía el celular en la luneta para ver el (Google) Maps y la ventanilla medio baja. Este pibe metió la mano por la ventanilla y le quiso sacar el celular. Agos empezó a dar marcha atrás y aparecieron de los costados entre 7 y 8 pibes con gorrita y se nos abalanzaron. Querían abrir las puertas, pegaban patadas y nos gritaban", relató.

A ese momento, en el interior del auto, el clima era insoportable: "Las dos chicas que estaban atrás se habían tirado al piso y casi no hablaban, decían «arrancá, amiga arrancá»". En un instante, la conductora puso primera y arrancó, y se multiplicaron los insultos y los gritos mientras los atacantes se tiraban a la banquina. "Creo que querían robarnos los celulares, al auto o vaya a saber Dios qué. Por suerte no pasó más que esto", reflexionó la joven.

Si bien hay un móvil policial instalado en la zona, la misma mujer explicó que "de donde estaba el móvil no podían ver que nos pasaba". Cuando ya huían del lugar, se cruzaron con otro móvil policial que venía por el carril contrario, lo pararon y les contaron a los policías lo que había sucedido. "Los policías alcanzaron a verlos, pero nos dijeron que no los podían detener porque tienen la orden de no descuidar el puesto del móvil, deben quedarse adentro del auto".

Larga historia de robos

Como dato y relevando archivos, se destaca que ya en 2015 un hombre de 25 años murió de un balazo al enfrentarse con policías en la zona del puente. Había colocado un tronco en plena calle para detener a los automovilistas con el fin de asaltarlos. Pero el paso de dos policías en una moto, que vestían uniforme porque iban a tomar servicio, generó un imprevisto.

Los efectivos resistieron el robo y se produjo un intercambio de disparos. Uno de los uniformados recibió dos balazos en el pecho pero salvó su vida porque llevaba el chaleco antibalas.

En el 2023, la avenida Sorrento, entre Casiano Casas y Provincias Unidas, estuvo sin luz cinco meses. Los vecinos aseguraban que era "una boca de lobos” y que los robos (entre ellos, de cables de energía) estaban “a la orden del día”. A pocos metros también se robaron las cámaras del sistema de fotomultas que había colocado la Municipalidad.

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Ese mismo año, la comisión de la vecinal de Hostal del Sol presentó varios reclamos vinculados a la iluminación, desde el puente Sorrento hasta Provincias Unidas. “Sabemos que se han robado reiteradamente los cables y hasta las cámaras que han colocado”, expresaban los vecinalistas. Se llegó al punto de que los vecinos colocaron, a pocos metros de Sorrento y Pacheco, un cartel que en grandes letras rojas se leía: “Circule con ventanilla cerrada, zona de robos”.