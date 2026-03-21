La vuelta de Di María es una de las dudas en un Central, que podría regresar un histórico

Central tiene una gran oportunidad frente a Independiente Rivadavia no sólo para arrimarse a la clasificación a los octavos de final, sino para acomodarse en la pelea en la tabla acumulada. Y para ese partido Jorge Almirón realizará al menos una modificación, pero podrían ser más. Una de las dudas es si Ángel Di María irá desde el arranque.
El foco se pone, por supuesto, en la figura de Fideo por lo determinante que es el capitán canalla en este equipo. Si no va de titular, seguro ocupará un lugar en el banco de suplentes. Y de la presencia o no de Angelito podría haber alguna variación en la disposición táctica. Por ahí Almirón repite la línea de tres en el fondo, como sucedió contra Argentinos Juniors.
El último partido que Di María jugó como titular fue en el clásico, al que llegó con molestias en el aductor izquierdo. Después de eso no fue citado para viajar al encuentro contra Argentinos Juniors y frente a Banfield fue al banco e ingresó en el complemento.
Una alternativa por Di María
¿Si no es Di María quién? Una alternativa posible es la de Enzo Copetti, para que se sume a la ofensiva junto a Alejo Veliz. El chaqueño también viene de un parate de varias semanas por un desgarro.
Se recuerda que a este equipo le faltará Julián Fernández, quien viene siendo titular en los últimos encuentros. El zurdo no pudo viajar por una molestia en el talón.
Pero las especulaciones no sólo están en la ofensiva, sino en defensa, donde Almirón ensayó con un jugador en una posición particular. Se trata de Ignacio Ovando, quien tiene chances de jugar como lateral derecho. Si eso ocurre, se daría el regreso al equipo de Facundo Mallo, quien jugó por última vez en el empate contra Aldosivi, por la cuarta fecha.
Pero para que esto se dé el esquema debiera ser el 4-2-3-1 que Almirón viene utilizando, con un Enzo Giménez que le dejaría el puesto a Ovando para sumarse como volante ofensivo por el andarivel derecho. Si jugara Copetti y no Di María, el paraguayo igual podría ir como volante por ese sector. Pero con esos nombres también está la chance de que sea con tres en el fondo (Ovando, Mallo y Ávila), cuatro volantes (Giménez, Ibarra, Pizarro y Sández) y tres delanteros (Di María, Veliz y Campaz).
El probable de Central
Teniendo en cuenta todas estas variables, el probable de Central para enfrentar a Independiente Rivadavia sería con: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo y Gastón Ávila; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Agustín Sández; Ángel Di María Alejo Veliz y Jaminton Campaz.
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