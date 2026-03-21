Rugby: Jockey de Venado Tuerto dio la nota en la primera fecha del Torneo Regional al vencer al campeón

El equipo venadense dio el batacazo en el rugby de la región al vencer al bicampeón del TRL. También ganaron Duendes, GER, Santa Fe Rugby y Estudiantes

Jockey Club Rosario arrancó con el pie cambiado el Regional del Litoral. Sintió el mal de ausencias y cayó ante su homónimo de Venado Tuerto. FOTO. DIARIO SUR24

El kick off de la XXVI edición del Torneo Regional del Litoral de rugby no se fijó en gastos y ya en la primera fecha sorprendió a todos. En la paridad que tiene el torneo siempre hay margen para que haya alguna sorpresa, pero en ese inició fue mayúscula.

Los equipos que cedieron sus mejores jugadores a la franquicia Capibaras para jugar el Súper Rugby Américas sintieron de sobremanera esas ausencias y en algunos casos, como era previsible, la pagaron caro, porque sus rivales de turno aprovecharon la situación. Jockey Club Rosario, bicampeón y defensor del título y uno de los clubes que más aportó a la franquicia litoraleña, por ejemplo, cayó ante su homónimo en Venado Tuerto, mientras que Duendes, otro de los que contribuyó con muchos jugadores tuvo que batallar bastante para traerse una victoria de Santa Fe.

Por el Top 10, donde está en juego la Copa Banco Macro, se jugó la primera fecha de la instancia regular, en la que los equipos jugarán todos contra todos a dos ruedas buscando avanzar a las semifinales y en el único partido que se disputó en Rosario, GER se hizo fuerte en el Grantfield y logró imponerse por un ajustado 28-25 que refleja la paridad existente. Tras el minuto de silencio previo al inicio por el fallecimiento de la madre de Hernán Dinucci, head coach de los mens sanas, la visita mostró muchas intermitencias en su juego. Se fue al descanso perdiendo 13-6, revirtió la situación y logró sacar una ventaja considerable para ponerse 28-13 y terminó el partido sufriendo con la levantada del tricolor.

El verdiblanco, en tanto, dueño de unos de los planteles más amplios del rugby de la región, dio cuenta de que por algo hay titulares y suplentes, sin desmerecer a nadie. Jockey Club de Venado Tuerto, que mantuvo la categoría tras ganar la reválida en 2025, dio el golpe y se impuso a su encumbrado rival por 27-26 en la última jugada (con un try de maul y la posterior conversión) de un partido que será recordado por mucho tiempo.

Duendes, en tanto, venció a Crai en la capital provincial por 18-17, lo que demuestra también la paridad que sigue teniendo el torneo. El verdinegro, fiel a su entrega, tuvo que pelear hasta el final para conseguir la victoria.

En Sauce Viejo, en tanto, Santa Fe Rugby le dio la bienvenida a Universitario al círculo mayor del rugby de la región. El tricolor superó al recién ascendido por 45-20, mostrándole de entrada la diferencia que existe entre jugar en Segunda y en el Top 10.

Finalmente, el clásico entrerriano entre Paraná Rowing y Estudiantes, que se jugó en el anexo deportivo El Yarará fue para el Albinegro, que se impuso por 30-20, con un hombre menos por la expulsión de Lacabane.

Posiciones y próxima fecha del Top 10 del Torneo Regional

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: Santa Fe Rugby, 5 puntos; GER, Estudiantes, Jockey Club Venado Tuerto y Duendes, 4; Crai, Old Resian y Jockey Club Rosario, 1 punto; Paraná Rowing y Universitario, sin unidades.

La próxima fecha recién se jugará el 11 de abril, habida cuenta de que el próximo fin de semana se jugará la primera fecha del Torneo del Interior. El programa es el siguiente: Universitario v. Jockey Club Venado Tuerto; Jockey Club Rosario v. Crai; Duendes v. Paraná Rowing; Estudiantes v. Old Resian y GER v. Santa Fe Rugby.

Segunda División

También este sábado arrancó el torneo de Segunda División, un campeonato que también generó muchas expectativas. En esta primera jornada, Provincial superó a Gimnasia de Pergamino 32-5 y Los Caranchos a La Salle 43-16, mientras que Logaritmo venció de visitante a Círculo Rafaelino 14-5. Universitario de Santa Fe derrotó a Los Pampas 48-14 y Tilcara a Regatas/Belgrano de San Nicolás 34-0. El encuentro entre Alma Juniors y Cha Roga fue postergado.

Posiciones: Tilcara, Universitario de Santa Fe, Los Caranchos y Provincial, 5 puntos; Logaritmo, 4; La Salle, Cha Roga, Círculo Rafaelino, Alma Juniors, Gimnasia de Pergamino, Regatas/Belgrano y Los Pampas, sin unidades.

Próxima fecha (11/4): Tilcara v. Alma Juniors, Cha Roga v. Los Caranchos, La Salle v. Universitario (SF), Los Pampas v. Provincial, Gimnasia de Pergamino v. Círculo Rafaelino y Regatas/Belgrano v. Logaritmo.