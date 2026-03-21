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Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

El encuentro fue para abordar la realidad de la Lepra y asistieron los últimos candidatos a presidente, aunque con una ausencia. La palabra de los protagonistas

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

21 de marzo 2026 · 14:16hs
El presidente de Newells

Celina Mutti Lovera / La Capital

El presidente de Newell's, Ignacio Boero, encabeza la reunión con opositores para abordar el presente del club.

Este sábado se juegan dos partidos muy importantes para Newell's. El primero es por la Liga Profesional contra Gimnasia de Mendoza desde las 17:45 en el Coloso del Parque, por la fecha 12 del Apertura. El otro ya se desarrolló este mediodía a nivel institucional y tuvo que ver con el futuro político de la Lepra.

La hora del comienzo del cónclave estaba señalada para el mediodía y el primero en llegar fue el actual presidente leproso Ignacio Boero. Al mandamás rojinegro se sumaron otros dirigentes del oficialismo como el vicepresidente segundo, Hernán Botta; los vocales Pablo Cerra y Agustín Baclini; y los vocales suplentes Damián Ruggiero y Santiago Daulón.

Por la agrupación 8 de marzo se hizo presente Guillermo Muñoz, acompañado por Gabriel Lalima y Gabriel Melón. La reunión, se llevó a cabo en el palco presidencial del estadio Marcelo Bielsa.

Fuerzaleprosa
Roberto Mensi, Julián González y Juan Cúneo, de Fuerza Leprosa.

Roberto Mensi, Julián González y Juan Cúneo, de Fuerza Leprosa.

A su vez, dieron el presente Roberto Mensi, Julián González y Juan Cúneo, de Fuerza Leprosa, este último también candidato a presidente en los últimos comicios de diciembre.

Muñoz
Guillermo Muñoz, de la agrupación 8 de Marzo.

Guillermo Muñoz, de la agrupación 8 de Marzo.

>> Leer más: Newell's necesita un triunfo que lo haga reaccionar y lo saque de terapia intensiva

Reunión en Newell's: un candidato a presidente no fue

Quien no estuvo presente debido a una posición tomada con antelación buscando a que se invite también a otras agrupaciones que no fueron parte del acto eleccionario fue el referente del Movimiento Rojinegro Querido, Cristian D'Amico, quien presentó un petitorio escrito junto a varias agrupaciones.

El saldo "positivo" de la reunión

Tras el cónclave, Julián González manifestó: "Celebramos la convocatoria, el análisis es muy positivo. Cada una de las agrupaciones hizo su propuesta sobre todo para el fútbol. El oficialismo lo analizará y habrá una respuesta la próxima semana. Hay que entender que la dirección deportiva es esencial. Hay que ocupar el lugar de Roberto Sensini. Hay que encarar el mercado de pases que viene sin frenos económicos". Y agregó: "Propusimos un esquema de trabajo, una organización y propusimos lo que podía tener un salto de calidad".

A su turno, desde el oficialismo Pablo Cerra indicó que "es imposible no ponerse de acuerdo si queremos todos lo mejor para Newell's. Fue una buena reunión, institucionalmente se tomó el club hace 90 días. Las dos listas vinieron con la mejor predisposición. Es una pena que no haya venido D'Amico, cada uno se hará responsable de su conducta, el enemigo está en otro lado". Y aclaró: "Habrá otra reunión la semana que viene, probablemente el jueves, se hará de forma cotidiana".

Mientras que Guillermo Muñoz analizó que "lo que pasó hoy no pasó nunca y lo que pasará es mucho mejor. Los que estuvimos acá queremos que a Newell's le vaya bien. Acá no hay piedras ni tira bombas"

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