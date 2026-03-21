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Aeropuerto de Rosario: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

La terminal local evidenció una suba interanual en la cantidad de pasajeros en enero y febrero. En comparación con 2022, el aumento es de 153 %. Regresa la ruta a Salta

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

21 de marzo 2026 · 19:34hs
El Aeropuerto Internacional de Rosario fue remodelado y volvió a operar a fines del año pasado..

El Aeropuerto Internacional de Rosario fue remodelado y volvió a operar a fines del año pasado..

El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) aumentó la cantidad de pasajeros en el primer bimestre del año más de un 30 %, respecto de 2025, según los datos que relevó la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). Además, a partir de abril volverá el vuelo directo a Salta y esperan que San Pablo aumente su frecuencia, confirmaron a La Capital.

Entre enero y febrero de 2026 por el Aeropuerto Internacional de Rosario (ROS) “Islas Malvinas” pasaron 140.237 pasajeros, lo que significa un aumento del 31 % respecto a 2025 y del 72 % en comparación con las cifras de 2024. “Esto se debe a la búsqueda permanente de nuevas rutas aéreas y conectividades, tanto en el mercado nacional como internacional”, contó Pío Drovetta, presidente de la aeroestación, a este diario.

Drovetta señaló que las obras de infraestructura le permitieron al aeropuerto local “un aumento sustancial” de pasajeros que lo posicionaron como una de las terminales con mayor actividad. En cuanto a los aeropuertos con operación internacional, el crecimiento interanual de pasajeros fue liderado por terminales del interior, con Salta (+78 %), Córdoba (+74 %) y Rosario (+48 %) a la cabeza, seguidos por Aeroparque (+14 %) y Ezeiza (+13 %). Además, Rosario ocupa el 12º lugar en cantidad de pasajeros totales superando a terminales como Jujuy, Mar del Plata y Posadas. Sólo en el verano, por el Islas Malvinas pasaron 837 vuelos. “Estamos logrando tener ese posicionamiento como hub logístico y de pasajeros más importante del interior del país”, aseguró el presidente del aeropuerto.

Si se compara la cantidad de pasajeros entre 2022, con la pandemia por coronavirus ya quedando atrás, y 2026, el crecimiento del primer bimestre es de 15 3%. En números, en 2022 pasaron 55.398 viajeros por Rosario y en 2026 fueron 140.237.

El vuelo directo entre Rosario y la ciudad de Panamá de Copa Airlines, con una ocupación del 90 % promedio, tracciona la mayor cantidad de pasajeros. La posibilidad de partir desde el sur de Santa Fe hasta Centroamérica y desde allí a múltiples destinos seduce a los viajeros. Las estadísticas marcan que el AIR se encuentra en el puesto 8 entre los aeropuertos internacionales en cantidad de usuarios. En términos de volumen de pasajeros, Panamá lideró con 14.589 viajeros, seguida por Río de Janeiro con 13.885, San Pablo con 8.914 y Florianópolis con 5.030.

>> Leer más: Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

En este sentido, Drovetta destacó la conexión con Río de Janeiro a través de Gol, que en temporada estival realizó 84 vuelos y alcanzó una ocupación del 88 %. Además, Latam Airlines se posicionó por el regreso del vuelo a Lima, Perú, y San Pablo, Brasil. “Seguramente este último aumente la frecuencia por el nivel de tráfico que tiene”, apuntó el funcionario.

Posicionando la mirada sobre los vuelos de cabotaje o nacionales, Drovetta adelantó que el vuelo directo a Salta “vuelve en abril”. Así, Rosario tendrá conexión con el norte del país.

El AIR en clave internacional

A principios de marzo, el Aeropuerto Internacional de Rosario participó de Routes Americas, el encuentro que reúne a terminales, aerolíneas y empresas en torno a los viajes aéreos. Durante tres días, Drovetta llevó la oferta de Rosario “al congreso de nicho donde te podes sentar cara a cara con todas las aerolíneas presentes”.

El presidente del AIR abordó a las compañías y mostró las recientes obras de remodelación de la pista o conectividad terrestre “porque todo tiene que ver con la logística y así seducís a la empresa”. De hecho, Drovetta reveló: “Logramos vínculos con muchas aerolíneas que no nos tenían en cuenta, exponiendo los estudios de tráfico aéreo”. Estos datos son los mismos que permitieron a Rosario sumar vuelos a Madrid, Punta Cana y Miami. A esto se suma el vuelo especial organizado por el mayorista Ola durante noviembre, para viajar desde Rosario directo a la Fórmula 1.

La participación en el Routes Americas se centró en seguir sumando compañías y aunque no está la confirmación oficial, Drovetta volvió a reconocer charlas abiertas para sumar vuelos a Santiago de Chile y Asunción en Paraguay.

De Rosario al país

Además del vuelo directo a Salta que regresa en 10 días, los directivos del aeropuerto Islas Malvinas mantendrán la próxima semana reuniones con personal de Aerolíneas Argentinas encargado de gestionar las rutas de cabotaje.

La proyección del AIR es mejorar el 18º lugar que ocupa hoy el aeropuerto en cantidad de pasajeros de cabotaje entre todas las terminales del país. “Muchas veces aparecen rutas por temporada, pero queremos mantener pasajeros durante todo el año para que esa conectividad quede fija”, sostuvo Drovetta.

Desafíos para lo que resta del año

En 2025, el Aeropuerto de Rosario llevó adelante un ambicioso plan de obras. Primero en el entorno con la avenida Jorge Newbery, luego con la puesta en marcha de las mangas y la remodelación de la pista que permite aviones de mayor capacidad. La temporada 2026 aprovechó estas mejoras, pero aún restan.

>> Leer más: El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

El paso siguiente apunta "a remodelar el estacionamiento y realizar cuestiones de infraestructura”, afirmó Drovetta y destacó que el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, direccionó las tareas para potenciar el sector de aviones de carga. “Hay demanda por utilizar espacios en las bodegas vacías. Yo creo que ese desafío es muy importante”, subrayó el presidente del AIR.

Por último, el funcionario explicó que otro desafío es que el pasajero que llega o sale de Rosario “pueda sentirse cómodo y tenga todos los servicios”. Esa tarea, subrayó, se realiza en conjunto con Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana), Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), la Dirección de Migraciones, Aduana y Senasa. “Todos tenemos que estar en sintonía para que el aeropuerto de Rosario pueda seguir brillando”, cerró Drovetta.

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