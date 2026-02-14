La Capital | Turismo | Matilde

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

En San Javier, Córdoba, esta propuesta combina hospedaje, gastronomía de autor y producción vitivinícola orgánica y biodinámica.

14 de febrero 2026 · 11:09hs
En San Javier, Córdoba, entre el silencio del monte nativo y la energía de las sierras, Posada & Bodega La Matilde consolida una propuesta de enoturismo integral donde el vino es el gran protagonista.

Después de más de diez años desarrollando el turismo rural, La Matilde da un paso clave: evoluciona de Posada Rural a Posada & Bodega. Desde julio de 2025, la propiedad incorporó formalmente el viñedo, la bodega y el stock de vinos a la operación del establecimiento, integrando por completo la experiencia enológica dentro de la estadía.

Hoy, las visitas guiadas, las catas, la venta de vinos y cada vivencia alrededor de la producción están gestionadas por el equipo de la posada, creando una propuesta coherente, inmersiva y auténtica.

Viñedo propio en Traslasierra: el carácter del terroir cordobés

El viñedo de La Matilde fue implantado en 2011 y cuenta con 5 hectáreas totales, con 3 hectáreas productivas y 2 hectáreas jóvenes en desarrollo. En sus parcelas se cultivan Malbec, Tannat y Cabernet Sauvignon, y varietales en crecimiento como Cabernet Franc, Chardonnay y Roussanne.

A los pies de las sierras, los suelos de formación aluvional con presencia de minerales, combinados con el entorno de bosque nativo, dan lugar a vinos con identidad: perfiles aromáticos y especiados, con notas que remiten a la flora autóctona y a la mineralidad del suelo.

Gacetilla_Enoturismo_La_Matilde-005

Bodega boutique y vinos de mínima intervención

Bodega La Matilde se define como una bodega boutique, enfocada en la calidad y en una elaboración de baja intervención, donde se prioriza el perfil natural de la uva y la expresión del terroir.

Los vinos se producen con levaduras indígenas y fermentación en vasijas ovoides de concreto, ideales para una extracción más natural y un movimiento circular durante la fermentación, evitando procesos mecánicos invasivos.

007-003-Gacetilla_Enoturismo_La_Matilde-002

Reconocimientos internacionales

La calidad del proyecto se refleja en reconocimientos internacionales como:

Ladrón de Corazones Malbec – 94 puntos Tim Atkin

Esperando los Vientos – 93 puntos Tim Atkin

Además, La Matilde recibió el premio “Producción primaria vegetal” en los Premios Argentina Orgánica 2025 (diciembre 2025).

Experiencias de enoturismo durante todo el año

La propuesta invita a vivir el vino de forma sensorial y cercana, con actividades tanto para aficionados como para quienes se acercan por primera vez al mundo del vino.

Entre las experiencias se destacan:

Visita guiada por viñedo y bodega + degustación: recorrido de más de 1 hora, finalizando con cata de 3 etiquetas o almuerzo de 4 pasos con maridaje.

Atardeceres y Vinos: degustación de 4 etiquetas con picada regional, explicación técnica y juego sensorial de aromas.

Catas a la luz de la luna llena: cena con maridaje al aire libre y observación de estrellas, con un clima de camaradería único.

DeAdobe Restaurante: gastronomía con maridaje

En DeAdobe Restaurante, sede de las experiencias enoturísticas, la cocina acompaña el carácter de los vinos y potencia la vivencia. El personal está capacitado para guiar el recorrido sensorial y proponer maridajes que celebran el producto local.

Un secreto tierra adentro

En el corazón de Traslasierra, Posada & Bodega La Matilde invita a descubrir un enoturismo auténtico: más cercano, más sensorial y profundamente conectado con el paisaje.

