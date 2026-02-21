Expo Turismo Uruguay 2026: la primera gran feria comercial del sector en el país

La primera gran feria comercial en el país vecino reunirá destinos, experiencias y empresas del sector, ofreciendo a profesionales y público general un espacio para descubrir, comparar y planificar viajes en un solo lugar

La Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) presentó oficialmente Expo Turismo Uruguay 2026 , la nueva feria del sector que se realizará del 17 al 19 de abril en el Centro de Eventos del Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) , en Montevideo.

El encuentro reunirá destinos nacionales e internacionales , propuestas para vacaciones, degustaciones, conferencias, espectáculos y stands de empresas vinculadas al turismo, consolidándose como una plataforma clave de articulación público–privada y de negocios para el sector.

La feria ofrecerá a los expositores un lugar para presentar sus productos, cerrar acuerdos y generar nuevos contactos comerciales , mientras que el público podrá comparar opciones, acceder a oportunidades de viaje y descubrir experiencias únicas , planificando sus próximas vacaciones en un solo espacio.

La Expo fue declarada de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo , que además respalda el evento como sponsor, y apunta a convertirse en el gran punto de encuentro del turismo uruguayo , potenciando tanto la oferta de los expositores como la experiencia de quienes buscan nuevas formas de viajar.

Turismo: un motor estratégico para Uruguay

El sector turístico representa el 6,4% del PIB, el 43% de las exportaciones de servicios, el 12% de las exportaciones totales y está vinculado al 12% de las empresas uruguayas, lo que le otorga un rol estratégico en la economía nacional.

“Nuestra obsesión es posicionar al sector turístico en la opinión pública y política en el lugar que se merece, como uno de los principales sectores productivos y exportadores del país, y este evento va en línea con eso”, explicó Pablo Menoni, Ministro de Turismo, durante el lanzamiento oficial de la Expo.