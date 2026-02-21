Expo Turismo Uruguay 2026: la primera gran feria comercial del sector en el país

La Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) presentó oficialmente Expo Turismo Uruguay 2026, la nueva feria del sector que se realizará del 17 al 19 de abril en el Centro de Eventos del Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU), en Montevideo.
La primera gran feria comercial en el país vecino reunirá destinos, experiencias y empresas del sector, ofreciendo a profesionales y público general un espacio para descubrir, comparar y planificar viajes en un solo lugar
El encuentro reunirá destinos nacionales e internacionales, propuestas para vacaciones, degustaciones, conferencias, espectáculos y stands de empresas vinculadas al turismo, consolidándose como una plataforma clave de articulación público–privada y de negocios para el sector.
La feria ofrecerá a los expositores un lugar para presentar sus productos, cerrar acuerdos y generar nuevos contactos comerciales, mientras que el público podrá comparar opciones, acceder a oportunidades de viaje y descubrir experiencias únicas, planificando sus próximas vacaciones en un solo espacio.
La Expo fue declarada de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, que además respalda el evento como sponsor, y apunta a convertirse en el gran punto de encuentro del turismo uruguayo, potenciando tanto la oferta de los expositores como la experiencia de quienes buscan nuevas formas de viajar.
El sector turístico representa el 6,4% del PIB, el 43% de las exportaciones de servicios, el 12% de las exportaciones totales y está vinculado al 12% de las empresas uruguayas, lo que le otorga un rol estratégico en la economía nacional.
“Nuestra obsesión es posicionar al sector turístico en la opinión pública y política en el lugar que se merece, como uno de los principales sectores productivos y exportadores del país, y este evento va en línea con eso”, explicó Pablo Menoni, Ministro de Turismo, durante el lanzamiento oficial de la Expo.
