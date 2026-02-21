La Capital | Turismo | Nueva Zelanda

Nueva Zelanda: paisajes que sorprenden y culturas que conmueven

Un recorrido por los paisajes más extremos y los tesoros culturales del país oceánico, donde la fuerza de la naturaleza y la identidad maorí marcan el pulso del viaje

21 de febrero 2026 · 08:15hs
Conocida como Aotearoa —“la tierra de la gran nube blanca”—, Nueva Zelanda es uno de esos destinos que parecen diseñados para recordar que el mundo todavía puede sorprender. Sumamente lejana en el mapa para el viajero argentino, pero cercana en la intensidad de lo que propone, la isla doble del Pacífico Sur despliega una geografía diversa y cambiante, donde en pocos días se pasa del silencio mineral de un fiordo a la energía burbujeante de un campo geotérmico, de una playa salvaje azotada por el viento a un valle cubierto de pasturas onduladas.

En este destino la naturaleza no es telón de fondo: es protagonista. Y el visitante no la recorre: la atraviesa. Cada trayecto por carretera se convierte en parte del espectáculo. Las curvas descubren lagos de azul profundo, montañas que cambian según la luz y horizontes interminables. La sensación constante es la de ingresar en un territorio todavía indómito, donde el paisaje impone sus reglas y el tiempo adquiere otra escala.

“Lo que más sorprende no es solo el paisaje, sino la manera en que se lo respeta. Hay una conciencia ambiental muy fuerte. Se camina por senderos impecables, se respira silencio. Todo invita a bajar el ritmo y mirar de otra manera”, Martín G., fotógrafo argentino que recorrió el país durante un mes.

Paisajes que se sienten en el cuerpo

En el suroeste de la Isla Sur, el Parque Nacional Fiordland concentra algunas de las postales más impactantes del país. En Milford Sound, paredes de roca caen casi verticales sobre aguas oscuras mientras cascadas finísimas se descuelgan desde alturas improbables. Navegar por ese fiordo no es solo una excursión: es una experiencia sensorial, donde el viento frío, la lluvia intermitente y el eco de las aves marinas construyen una escena casi primitiva.

El país también es tierra de grandes caminatas. Senderos como el Routeburn Track o el Kepler Track atraviesan bosques húmedos, puentes colgantes y miradores que obligan a detenerse. No se trata solo de alcanzar una vista panorámica, sino de asumir el ritmo del entorno, caminar entre helechos gigantes y dejar que la lluvia forme parte del recorrido.

Más al este, Queenstown transformó su paisaje alpino en capital de la aventura: rafting, jet boat, trekking y, en invierno, pistas de esquí frente a lagos cristalinos. Sin embargo, incluso allí el entorno impone pausa. Sentarse frente al lago Wakatipu al atardecer basta para comprender que el espectáculo no necesita artificios.

En la Isla Norte, Rotorua ofrece un contraste radical. Geysers que estallan, piscinas de barro en ebullición y lagos sulfurosos crean una atmósfera casi extraterrestre. El aire tiene olor mineral y el suelo vibra levemente bajo los pies, recordando que el país se asienta sobre un territorio geológicamente activo.

Cultura viva, identidad presente

Si el paisaje impacta, la cultura completa el sentido del viaje. El pueblo maorí no es una postal estática, sino una presencia activa. Ceremonias de bienvenida, relatos orales, música y la danza haka forman parte de una identidad que dialoga con la modernidad sin perder raíces.

El concepto de whenua —la tierra como elemento espiritual y comunitario— atraviesa la experiencia. No se trata solo de territorio físico, sino de vínculo y responsabilidad. En Rotorua, muchas visitas incluyen cenas tradicionales preparadas bajo tierra y explicaciones sobre cada gesto ceremonial. La hospitalidad, entendida como manaakitanga, se convierte en una forma de compartir historia.

Escenarios de película y espíritu contemplativo

Nueva Zelanda también convirtió su geografía en ícono cinematográfico. En la región de Waikato, el set de Hobbiton, creado para la trilogía de The Lord of the Rings, atrae a fanáticos y curiosos. Más allá del fenómeno fílmico, el entorno sintetiza la estética rural del país: colinas verdes, orden y armonía con el paisaje.

Para quienes prefieren un ritmo más pausado, regiones como Hawke’s Bay combinan viñedos, arquitectura art déco y rutas costeras tranquilas. Degustaciones al atardecer y paseos en bicicleta completan una escena donde la hospitalidad es parte del recorrido.

Nueva Zelanda no se resume en una lista de atractivos. Es un territorio donde la naturaleza marca el pulso y la cultura le otorga profundidad. Un destino que propone aventura e introspección, movimiento y silencio. En esa combinación radica su mayor atractivo: la posibilidad de experimentar el viaje como algo verdaderamente transformador.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Buenos Aires, China Eastern Airlines ofrece vuelo directo desde EZE a Auckland (AKL), con una duración aproximada de 14 horas. También operan Latam Airlines (con escala en Santiago) y United o American Airlines (con escalas en EE. UU.). Estas opciones suelen ser más económicas, aunque implican trayectos más largos.

Cuándo viajar

Nueva Zelanda puede visitarse todo el año. Entre diciembre y marzo (verano austral) los días son largos y templados, ideales para trekking y actividades al aire libre. De junio a septiembre, el invierno ofrece nieve en zonas alpinas y menor afluencia en rutas escénicas.

Tips para viajeros

  • Planificar con tiempo: las rutas son sinuosas y los trayectos demandan más horas de lo previsto.
  • • Reservar excursiones clave con anticipación, especialmente en Fiordland.
  • Alquilar vehículo para mayor flexibilidad, sobre todo en la Isla Sur.
  • • Revisar requisitos migratorios y visado electrónico antes de viajar.
  • • Respetar normas ambientales en parques nacionales y áreas protegidas.
