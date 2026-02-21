Mar del Plata celebró su aniversario con un alfajor gigante récord

La Capital | Turismo | Mar del Plata

Por el 152° aniversario de la ciudad, pasteleros armaron un postre monumental. Miles de personas probaron la pieza que aspira a entrar al récord Guinness.

21 de febrero 2026 · 08:36hs
En el marco del 152° aniversario de Mar del Plata, una multitud se congregó en la explanada del Museo MAR para presenciar y degustar una verdadera joya de la gastronomía local: un alfajor gigante que superó todas las marcas de ediciones anteriores.

La iniciativa, organizada por tercer año consecutivo por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH), reunió a vecinos y turistas en un espectáculo que combinó tradición, técnica y sabor. Su secretario general, José García, celebró la masiva concurrencia y adelantó que ya iniciaron el proceso formal para ingresar en el Libro Guinness de los Récords: “Estamos haciendo gestiones para figurar en el Guinness. Cumplimos todos los requisitos y vamos a terminar lográndolo”.

El alfajor que marcó un récord

Este año, la colosal creación alcanzó un peso histórico de 720 kilos, superando ampliamente los 640 kilos del año anterior. Su estructura circular midió 4 metros de diámetro, un diseño que combinó precisión y técnica para mantener la forma sin comprometer la textura ni el sabor.

La base consistió en una rueda central rodeada por triángulos de masa cuidadosamente medidos y pesados, una ingeniería pastelera que permitió sostener semejante volumen sin perder calidad.

La elaboración del postre demandó entre 15 y 20 días de trabajo intenso. El maestro pastelero a cargo, Lito Sánchez, explicó que un equipo de ocho profesionales —cinco maestros locales y tres ayudantes invitados de Salta y Córdoba— trabajó jornadas de hasta 12 horas diarias para llevarlo a cabo.

El paso a paso del gigante dulce

  • Primera semana: preparación y horneado de los enormes bizcochos en placas.
  • Segunda semana: relleno con cientos de kilos de dulce de leche y ensamblaje de las capas, logrando la humedad justa de la masa.
  • Últimos tres días: baño completo en chocolate y toque final, realizados a la vista del público en el Museo MAR, instantes antes del tradicional corte y reparto.

El alfajor gigante se convirtió así en el gran protagonista del aniversario, fusionando gastronomía, récord y tradición en una celebración que reafirma la identidad marplatense y su histórica relación con uno de los dulces más emblemáticos del país.

Mar del Plata celebró su aniversario con un alfajor gigante récord

