Mar del Plata celebró su aniversario con un alfajor gigante récord

Por el 152° aniversario de la ciudad, pasteleros armaron un postre monumental. Miles de personas probaron la pieza que aspira a entrar al récord Guinness.

En el marco del 152° aniversario de Mar del Plata , una multitud se congregó en la explanada del Museo MAR para presenciar y degustar una verdadera joya de la gastronomía local: un alfajor gigante que superó todas las marcas de ediciones anteriores.

La iniciativa, organizada por tercer año consecutivo por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH) , reunió a vecinos y turistas en un espectáculo que combinó tradición, técnica y sabor . Su secretario general, José García , celebró la masiva concurrencia y adelantó que ya iniciaron el proceso formal para ingresar en el Libro Guinness de los Récords : “Estamos haciendo gestiones para figurar en el Guinness. Cumplimos todos los requisitos y vamos a terminar lográndolo”.

Este año, la colosal creación alcanzó un peso histórico de 720 kilos , superando ampliamente los 640 kilos del año anterior. Su estructura circular midió 4 metros de diámetro , un diseño que combinó precisión y técnica para mantener la forma sin comprometer la textura ni el sabor.

La base consistió en una rueda central rodeada por triángulos de masa cuidadosamente medidos y pesados , una ingeniería pastelera que permitió sostener semejante volumen sin perder calidad.

La elaboración del postre demandó entre 15 y 20 días de trabajo intenso. El maestro pastelero a cargo, Lito Sánchez, explicó que un equipo de ocho profesionales —cinco maestros locales y tres ayudantes invitados de Salta y Córdoba— trabajó jornadas de hasta 12 horas diarias para llevarlo a cabo.

El paso a paso del gigante dulce

Primera semana: preparación y horneado de los enormes bizcochos en placas.

preparación y horneado de los enormes bizcochos en placas. Segunda semana: relleno con cientos de kilos de dulce de leche y ensamblaje de las capas, logrando la humedad justa de la masa.

relleno con cientos de kilos de y ensamblaje de las capas, logrando la humedad justa de la masa. Últimos tres días: baño completo en chocolate y toque final, realizados a la vista del público en el Museo MAR, instantes antes del tradicional corte y reparto.

El alfajor gigante se convirtió así en el gran protagonista del aniversario, fusionando gastronomía, récord y tradición en una celebración que reafirma la identidad marplatense y su histórica relación con uno de los dulces más emblemáticos del país.