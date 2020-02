El designado ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, señaló que "al turista hay que garantizarle la seguridad y la libertad para moverse". El funcionario se expresó en ese sentido luego del robo sufrido por el actor Arturo Puig y la actriz Selva Alemán, quienes el jueves por la noche fueron víctimas de un asalto en la ciudad de Montevideo cuando se dirigían rumbo a Punta del Este para comenzar con sus vacaciones.

También recalcó que "cuando pasan estas cosas, yo creo que lo que hay que hacer es dar la cara y trabajar para que no pasen más".

Puig y Alemán estaban iniciado sus vacaciones en Uruguay el jueves por la noche cuando un motochorro le arrebató la cartera a Selva, luego de que el marido parara en una estación de servicio por un inconveniente que tenía en un rueda.

"Bajábamos del barco y estábamos yendo desde Montevideo hacia Punta del Este, por la rambla. De pronto, una moto nos hizo un toquecito, como si hubiera pegado con el codo en un vidrio. Seguimos y a las 5 cuadras otra moto nos hizo señas para que paráramos, porque había un inconveniente con la rueda trasera", contó Puig, quien actualmente dirige la puesta de Hello Dolly! en el teatro Ópera.

"Las ruedas de mi auto no tienen cámaras, y pude seguir andando, pero me saltó en el tablero que había un problema. Vimos una estación de servicio y nos metimos. Nos bajamos, Selva se bajó con la cartera, se la arrancaron de la mano y se fueron", relató visiblemente conmocionado.

Al respecto, el ministro designado, quien al enterarse por los medios de lo sucedido, se contactó con la pareja para ponerse a disposición y ofrecerle todo lo que estaba a su alcance para que puedan superar rápidamente este trance, comentó: "Fue extraña la modalidad del robo, porque si bien Montevideo es una capital de Latinoamerica, sigue siendo muchísimos más seguro que la mayor cantidad de capitales de la región".

"Cuando tomé conocimiento de lo sucedido sentí la responsabilidad, más allá del hecho indeseable, de ponerme a las órdenes de ellos y de facilitarles a través de nuestra estructura los contactos en el consulado argentino que hay en Maldonado para que puedan hacer toda la documentación lo más rápido posible y puedan superar rápido este mal trance", aseguró Cardoso en diálogo con el programa "Allá Vamos", de La Ocho.

Si bien asumirá recién en marzo próximo, el designado ministro de Turismo de Uruguay está en plena transición y trabajando "en un montón de temas" para empezar a "materializarlos" desde marzo próximo. También están efectuando tareas coordinadamente con las autoridades actuales para llevar adelante el traspaso.

En el robo, la pareja argentina sufrió a manos de motochorros la sustracción de la cartera en la que entre otras pertenencias, tenían las tarjetas, los documentos, el carnet de conducir y dinero en efectivo.

Al respecto, el futuro ministro de Turismo del país vecino también sostuvo que "me he puesto en contacto con el designado Ministro de Interior (el equivalente al de Seguridad en nuestro país), por que nosotros tenemos la determinación tomada, también del presidente de la Nación (Luis Lacalle Pou), de trabajar en conjunto el tema del turismo y la seguridad, porque la seguridad tiene que garantizar el turismo y vamos a trabajar con todas nuestras energías para que estas cosas no pasen o pasen lo menos posible",

"A los visitantes extranjeros hay que garantizarles la libertad y la movilidad para que Uruguay siga siendo un país destacado en el mundo por lo que ha sido siempre, un destino tranquilo, amigable y muy seguro, y cuando pasan estas cosas, creo que lo que hay que hacer es dar la cara y trabajar para que no pasen más".

Más allá del difícil momento que les tocó vivir al actor y a la actriz, ambos pusieron de manifiesto la buena predisposición y solidaridad de parte de los uruguayos. "El robo fue traumático pero también tenemos que contar lo bien que se portó la gente con nosotros. Enseguida vino un matrimonio, se quedó con nosotros, llamaron a un gomero, otro muchacho con su celular llamó a las tarjetas para anularlas", destacó Puig, quien luego prosiguió la marcha rumbo a Punta del Este.

"Esta pareja nos prestó dinero. Vino la policía. Otro matrimonio que vio todo desde su casa, ofreció las cámaras del edificio para ver si pueden agarrar a estos tipos. No sé si podrán identificarlos. Yo les vi las caras. De todos modos, la gente se portó de una manera extraordinaria y estamos muy agradecidos", reforzó Aleman.

"Solamente nos queda ir al Consulado Argentino en Maldonado porque soy una NN, no tengo DNI ni registro ni nada: me siento desnuda. Nunca pensamos que nos iban a robar. Ya estamos más tranquilos, y ahora queremos disfrutar de las vacaciones", cerró la actriz.