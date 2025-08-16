La Capital | Turismo | Aeropuerto

El aeropuerto de Rosario se renueva para dar un salto internacional

La estación aérea de Fisherton suspenderá operaciones para encarar obras de remodelación. Buscan duplicar la capacidad y atraer nuevas rutas internacionales

16 de agosto 2025 · 08:40hs
El aeropuerto de Rosario suma reformas para mejorar la conectividad y sus instalaciones.

El aeropuerto de Rosario suma reformas para mejorar la conectividad y sus instalaciones.

En septiembre, el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) dejará de operar temporalmente para iniciar una etapa clave de transformación. Lejos de tratarse de una simple refacción, la Provincia encarará una obra que busca potenciar el perfil funcional y comercial de la terminal. El objetivo es convertirla en una plataforma capaz de recibir aviones de gran porte y acceder a nuevas rutas internacionales.

El 20 de septiembre suspenderá su actividad durante 90 días para poner en marcha la reconstrucción total de la pista principal y la instalación de un sistema de balizamiento de última generación. Estos trabajos permitirán elevar la categoría operativa del aeropuerto de 1 a 3, habilitándolo para operar en condiciones climáticas adversas, como niebla densa, y recibir aeronaves más grandes.

El salto técnico permitirá recibir aviones de hasta 350 pasajeros, duplicando la capacidad actual. Hasta ahora, el AIR operaba con aeronaves de hasta 170 pasajeros (como Boeing 737 o Airbus A320). Con la renovación de pista y mayor margen de viraje, podrán arribar modelos de fuselaje ancho como el Airbus A330 o el Boeing 777, utilizados en vuelos internacionales de largo alcance.

La modernización también apunta a mejorar la seguridad y la frecuencia operativa. El nuevo sistema de balizamiento, con luces en bordes y centro de pista, facilitará despegues y aterrizajes seguros, incluso en condiciones de baja visibilidad, una de las limitaciones actuales del aeropuerto.

De pista regional a plataforma internacional

La decisión de asumir el financiamiento total de las obras fue tomada por el Gobierno de Santa Fe luego de que la Nación derogara el proceso licitatorio anterior, que preveía una inversión conjunta. Con un presupuesto estimado en 45 mil millones de pesos, la Provincia optó por una contratación directa para evitar demoras y asegurar la operatividad de fin de año.

Más allá de la urgencia, la iniciativa apunta a un crecimiento sostenido. El gobierno santafesino planea multiplicar por ocho el número de pasajeros anuales: de los 500 mil actuales a más de 4 millones.

Vuelos cancelados y expectativa en pausa

Como era de esperarse, el cierre temporal ya genera efectos concretos. La aerolínea Latam Airlines Perú anunció la suspensión de su ruta Rosario–Lima desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre, ofreciendo la posibilidad de reprogramar viaje desde Buenos Aires o Córdoba, o solicitar el reembolso total del pasaje.

También se encuentra en revisión el estreno del vuelo Rosario–San Pablo, previsto para el 30 de diciembre. La continuidad del plan dependerá de que las obras concluyan en los plazos estipulados. Algo similar sucederá con Copa Airlines, que canceló los vuelos que tenía programados para esa fecha. Los pasajeros que hayan adquirido boletos antes del 10 de agosto de 2025 podrán realizar el cambio de fecha, origen o destino dentro de Argentina, “exonerando tanto el cargo por cambio como la diferencia de tarifa” hasta antes del 10 de diciembre. Aunque el gobierno provincial estima la reapertura para el 18 de diciembre, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó el cierre hasta el 29 de ese mes, lo que brinda un margen operativo ante posibles demoras.

Nuevos destinos confirmados: Uruguay y República Dominicana

En línea con esta estrategia, SUA Airlines, una nueva aerolínea uruguaya, recibió autorización para operar una ruta directa entre Rosario y Montevideo. Desde su hub en el Aeropuerto de Carrasco, prevé volar también a Córdoba, Mendoza, Brasil, Paraguay y Chile, lo que posicionaría a Rosario como nodo regional en el sur del continente.

También fue autorizado Arajet, la compañía low cost dominicana, a conectar de manera directa Rosario con Punta Cana, aunque deberá esperar la concreción de las obras. Si bien aún no hay fecha de inicio, la aprobación del plan de rutas y las mejoras en infraestructura allanan el camino para que Rosario recupere próximamente su perfil internacional.

¿Qué implica que el aeropuerto suba a categoría 3?

El cambio de categoría conlleva una mejora en los estándares técnicos y de seguridad de la terminal aérea. Qué significa que el AIR pase de categoría 1 a categoría 3:

  • Podrá recibir aviones de mayor tamaño (hasta 350 pasajeros).
  • Estará habilitado para operar en condiciones de baja visibilidad (como niebla o lluvia intensa).
  • Tendrá un sistema de balizamiento más complejo y moderno, con iluminación en toda la pista, márgenes y señales de aproximación.
  • Permitirá una mayor frecuencia de vuelos y reducirá cancelaciones por razones meteorológicas.
Noticias relacionadas
SUA AIrlines busca unir Rosario y Montevideo.

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

SUA AIrlines busca unir Rosario y Montevideo.

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Latam opera desde el aeropuerto de Rosario un vuelo a Lima, y tiene previsto conectar a San Pablo desde el próximo 30 de diciembre.

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

SUA Airlines consiguió autorización para realizar vuelos directos entre el aeropuerto de Rosario y Montevideo desde el año que viene.

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Lo último

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), destacó la jornada donde productores y ambientalistas debatirán la transición justa
Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Policiales
Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali
Policiales

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

La Ciudad
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro