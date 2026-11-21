Mar del Plata, San Antonio de Areco, Chascomús y Buenos Aires presentan alternativas para celebras las fiestas de Navidad y Año Nuevo

La agenda de diciembre suma alternativas para quienes prefieren que la celebración no termine con el brindis. Una cena especial frente al mar, una estadía entre jardines y espacios de bienestar, unos días junto a una laguna o una noche en un hotel histórico son algunas de las propuestas para despedir 2026 y recibir el nuevo año.

Las opciones presentan modalidades diferentes: desde cenas especialmente diseñadas para Nochebuena y Año Nuevo hasta paquetes que combinan alojamiento, gastronomía y servicios de bienestar. Un recorrido por cuatro establecimientos que proponen distintas maneras de vivir las fiestas.

De Fray Bentos a Punta del Este: Uruguay presentó una red de 26 puertos y escalas para navegar

Mar del Plata: cenas especiales y gastronomía de autor

En pleno centro de Mar del Plata, Hotel Spa República prepara dos encuentros gastronómicos especiales en Raíz Restó, donde las recetas tradicionales de las fiestas se combinan con técnicas contemporáneas y preparaciones de autor.

La cena de Nochebuena comenzará con una recepción buffet que reunirá vitel toné, lengua a la vinagreta, matambres de ternera y pollo, ternera a la provenzal, peceto con salsa criolla, quesos, fiambres, terrina de vegetales, cóctel de langostinos, piononos, huevos y tomates rellenos, ensaladas y vegetales asados.

El plato principal será solomillo en roulade de panceta, laqueado a las cinco especias, acompañado de boniato rösti caramelizado, chutney de pera y mostaza antigua, y encurtido de cebolla morada. La alternativa vegetariana reemplazará la carne por tofu laqueado, manteniendo las guarniciones.

Para el postre se servirá un choux de cacao con cremoso de café, craquelin de avellanas y salsa toffee de naranja. La mesa dulce incluirá lemon pie, tartas frutales, tarta Havannet, ginger cookies, cupcakes, pan dulce, budines artesanales, confituras y frutos secos.

El 31 de diciembre, la recepción volverá a reunir los clásicos de la mesa festiva. El principal será lomo con crocante de panceta y sal de hierbas en fondo de res, acompañado de laminado de papa y parmesano, cebolla confitada y portobellos asados con gremolata de rúcula. La opción vegetariana consistirá en tofu marinado en sal de hierbas y jugo de Malbec, con las mismas guarniciones.

El postre será una pavlova de cacao rellena de mousseline de crème brûlée, frutos rojos y caramelo con sal marina. También habrá mesa dulce y brindis con espumante Álamos Extra Brut.

Tarifas y servicios

La cena de Navidad tiene un valor de $240.000 por adulto y $170.000 por menor. Para Año Nuevo, los precios son de $250.000 y $190.000, respectivamente.

Ambas propuestas incluyen vinos Saint Felicien, bebidas sin alcohol y espumante para el brindis. Se ofrece menú infantil, con milanesa de ojo de bife rellena de jamón y cheddar con papas noisette, además de alternativas vegetarianas y preparaciones aptas para celíacos.

Mail: [email protected].

WhatsApp: +54 11 7137 0100.

Dirección: Córdoba 1968, Mar del Plata.

San Antonio de Areco: una celebración entre naturaleza y bienestar

En un entorno donde las tradiciones rurales y el paisaje invitan a bajar el ritmo, Un Alto en la Huella – Hotel Spa & Wellness Resort presenta una propuesta de Año Nuevo que combina gastronomía criolla, alojamiento y servicios de bienestar.

El paquete contempla tres noches consecutivas para dos personas, con la noche del 31 de diciembre de 2026 como fecha obligatoria. Incluye alojamiento, desayuno buffet americano, cena especial de Año Nuevo y acceso a las instalaciones del establecimiento.

La cena comenzará con una recepción buffet de fiambres y quesos regionales, vol-au-vent rellenos con crema de pistacho y petit fours salados de autor. Como plato principal se ofrecerán costillar y vacío al asador, cocidos lentamente al fuego, acompañados de papas bastón crocantes y ensaladas frescas.

También habrá una alternativa vegetariana, con recepción de quesos, vol-au-vent de pistacho y petit fours salados, seguida de crêpes de espinaca con salsa de hongos. Para el postre se servirán crème brûlée y una selección de shots dulces.

La mesa dulce incluirá panettones, budines artesanales, frutos secos garrapiñados y bañados en chocolate, nueces, almendras, pasas, castañas y turrones. El brindis será con una copa de champagne Baron B y, después de la medianoche, habrá DJ en vivo. Las bebidas durante la cena no están incluidas.

Alojamiento y servicios

El paquete contempla una habitación Standard de 20 metros cuadrados o una Suite de 32 metros cuadrados, ambas para dos personas. Las dos categorías cuentan con Smart TV, escritorio, cofre de seguridad, secador de pelo y calefactor de toallas. La Suite suma un televisor de mayor tamaño, balcón privado, frigobar y ducha escocesa.

Entre los servicios disponibles se encuentran el Spa La Aguada, con piscina climatizada interior, piscina exterior, jacuzzi privado con reserva previa, sauna húmedo y sauna seco. También dispone de gimnasio, jardines de 7.000 metros cuadrados con sendero de caminata, sala de lectura y sala de juegos. Se incluyen batas, toallas, conexión inalámbrica y estacionamiento semicubierto.

El establecimiento ofrece hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard bancarias y un 10 % de descuento por transferencia. Las condiciones para pagos en efectivo se consultan directamente.

El check-in está previsto a las 13 y el check-out a las 11. La estadía es para mayores de 12 años y no se admiten mascotas, salvo necesidades debidamente justificadas.

Un Alto en la Huella – Hotel Spa & Wellness Resort, Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco.

Web: unaltoenlahuella.com

Instagram: @unaltoenlahuella

Teléfono: +54 9 2326 43-4890

Correo electrónico: [email protected]

Chascomús: Navidad y Año Nuevo frente a la laguna

El paisaje de la laguna es el principal atractivo de la propuesta de Howard Johnson Chascomús Resort & Convention Center, que presenta una preventa especial para quienes buscan combinar las celebraciones con varios días de descanso.

La promoción contempla una estadía mínima de tres noches e incluye una cena festiva, correspondiente a Navidad o Año Nuevo, según las fechas de la reserva.

La tarifa comienza en $975.000. Se trata de una modalidad de contratación 100 % prepaga y no reembolsable, con cupos limitados.

Información de la propuesta: Howard Johnson Chascomús Resort & Convention Center. La tarifa está sujeta a disponibilidad y condiciones de la promoción.

Buenos Aires: fiestas en un salón histórico del Hotel Savoy

En la ciudad de Buenos Aires, el Hotel Savoy propone celebrar Navidad y Año Nuevo en el Lobby Bar Imperio, uno de los espacios emblemáticos del establecimiento. Su arquitectura neobarroca y su inclusión en el circuito de Bares Notables porteños aportan un marco particular a las dos experiencias gastronómicas.

La propuesta de Nochebuena tendrá un ambiente más íntimo, acompañado de música ambiental. El menú comenzará con un cheesecake salado sobre compota de cabutia y tomillo. Como principal se servirá tournedó de lomo grillado con crocante de papa y zanahoria, y gremolata cítrica. El postre combinará cremoso de chocolate, toffee de tonka, crumble de pistacho y coulis de frutos rojos.

La mesa dulce incluirá una selección de dulces navideños. Las bebidas contempladas son una copa de vino de Bodega Catena Zapata, agua o gaseosa y una copa de espumante para el brindis.

El precio regular es de $200.000 por persona, con IVA incluido. Hay una preventa especial de $170.000 para reservas confirmadas y abonadas hasta el 30 de noviembre inclusive.

Menú de Año Nuevo en el Hotel Savoy

Para despedir el año, el menú tendrá como entrada mollejas crocantes con miel especiada y crumble de castañas. El plato principal será prime rib con gírgolas gratinadas, cebolla frita y salsa de tomatillos verdes. Como postre se ofrecerá fondant de limón sutil, biscuit de chocolate blanco y almendra, y merengue de coco.

La celebración incluirá panettone, confituras, frutos secos y turrones. Las bebidas contempladas serán opciones sin alcohol y vinos de Bodega Catena Zapata libres. A diferencia de Nochebuena, la noche del 31 sumará DJ y espectáculo musical en vivo.

La tarifa regular es de $350.000 por persona, IVA incluido, con un precio de preventa de $300.000 para quienes confirmen y abonen su reserva hasta el 30 de noviembre. Ambas noches incluirán sorteos de gift cards para disfrutar de experiencias en el hotel.

Hotel Savoy, Buenos Aires.

Web: savoyhotel.com.ar

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +54 11 4370-8000

Entre el mar, los jardines de un hotel de campo, la tranquilidad de una laguna y la arquitectura de un salón histórico, las propuestas muestran que las fiestas pueden vivirse de distintas maneras. La gastronomía y el encuentro siguen siendo protagonistas, aunque el paisaje, el descanso y las experiencias que acompañan cada celebración permiten sumar otro atractivo a la despedida del año.