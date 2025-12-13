Coincidir Viajes: conectando sueños y destinos

Coincidir Viajes ofrece acompañamiento completo para quienes buscan itinerarios a medida en el Caribe, Brasil, Estados Unidos y otros rincones del mundo.

Desde Crespo, Entre Ríos, la agencia Coincidir ofrece atención personalizada a los viajeros.

Desde Crespo, Entre Ríos, Coincidir Viajes ha logrado consolidarse en apenas seis años como un referente local en atención personalizada y viajes a medida.

Fundada por Nati, con el apoyo de su pareja Guillermo, la agencia superó los desafíos de la pandemia y se fortaleció, apostando por un servicio cercano y profesional que acompaña a los pasajeros antes, durante y después de cada viaje. Su equipo combina experiencia, entusiasmo y dedicación, ofreciendo propuestas que conectan a los viajeros con destinos soñados en todo el mundo.

La agencia comenzó a principios de 2019, por lo que ya lleva seis años de trayectoria. Aunque la pandemia fue un desafío , logramos sortearla y salir fortalecidos.

-¿Cómo comenzaron?

Empezamos como una agencia propia, sólo nosotros dos. Yo, Nati, me ocupo de la gestión y la atención al cliente, mientras que Guillermo, mi pareja, colabora en cuestiones administrativas y algunas ventas. No fue fácil; como todo emprendimiento, tuvimos altibajos, pero gracias al esfuerzo y la constancia, hoy estamos muy bien posicionados.

-¿Dónde están ubicados?

Estamos en Crespo, a 40 kilómetros de Paraná, en Entre Ríos. Es una ciudad muy ordenada y pujante, y eso se refleja en su gente, que siempre nos ha brindado un gran apoyo.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nos destacamos por el servicio y profesionalismo que aplicamos a cada consulta. Nos esforzamos en encontrar la propuesta que mejor se adapte a cada pasajero, acompañándolo en todo momento: antes, durante y después del viaje. Queremos que cada cliente se sienta respaldado y bien asesorado.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Los más demandados son los servicios terrestres: hoteles, excursiones y traslados en destinos de todo el mundo.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Nuestros destinos estrella son el Caribe y el norte de Brasil, seguidos por Estados Unidos. Los argentinos tenemos una gran afinidad por las playas, por eso estos destinos son tan populares. Miami, combinado con otros puntos de Estados Unidos, ocupa un lugar destacado en nuestras preferencias.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@coincidirviajes)

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Hay mucho interés por destinos como Aruba y Curazao, que se están promocionando activamente y atraen a pasajeros que buscan algo diferente y exclusivo.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

En 2024 tuvimos un gran crecimiento: se sumó Agustina al equipo para fortalecer las ventas y nos mudamos a un local más amplio para brindar una mejor atención. Para 2026 proyectamos continuar expandiéndonos, con mayor presencia en redes sociales a través de un community manager, algo que aún no pudimos implementar por falta de tiempo.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Paciencia y constancia. Los clientes llegan mayormente por recomendación, y eso se construye con el tiempo. Además, hay que aprovechar las oportunidades que brinda el mercado argentino, que puede variar, como cualquier emprendimiento.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos motiva ser parte de un viaje que alguien soñó. Ver que el pasajero regresa con una experiencia cumplida, nuevos amigos y recuerdos inolvidables nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir trabajando.

-¿Algo que quieran agregar?

Solo agradecer a Free Way por permitirnos contar nuestra historia. Somos una pequeña agencia del interior que día a día crece, cumpliendo sueños y conectando personas con el mundo.