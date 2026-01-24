La Capital | Turismo | Conatus Viajes

Conatus Viajes: experiencias a medida que marcan la diferencia

Con ocho años de trayectoria, Conatus Viajes combina asesoramiento personalizado, seguimiento constante y propuestas adaptadas a cada cliente.

24 de enero 2026 · 10:43hs
Conatus Viajes busca convertir cada viaje en el itinerario en una vivencia única.

Desde hace ocho años, Conatus Viajes se ha consolidado como un referente en Hurlingham, Buenos Aires, por su enfoque en la atención personalizada y en la creación de experiencias de viajes a medida. Su equipo fusiona conocimiento del sector, escucha activa de cada cliente y un seguimiento constante que asegura que cada viaje sea único.

Lo que comenzó con un pequeño local se transformó en un proyecto sólido y en crecimiento, con la vocación de acompañar a los pasajeros en cada etapa de su experiencia, más allá de la venta.

¿Cuántos años tiene la empresa?

La empresa cuenta con ocho años de trayectoria, durante los cuales ha ido consolidando su enfoque en la personalización y la calidad del servicio.

¿Dónde están ubicados?

Estamos en William Morris, dentro del partido de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo comenzaron?

Empezamos con un local en Hurlingham, donde trabajamos durante dos años. La experiencia no fue del todo positiva, así que decidimos mudarnos a nuestra ubicación actual, donde empezamos a desarrollarnos de manera más sostenida, construyendo nuestra base de clientes y afinando la forma en que acompañamos cada viaje.

¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nuestro diferencial es la personalización de cada viaje. Nos interesa conocer qué busca cada pasajero y asesorarlo para que su experiencia sea positiva y acorde con sus expectativas. La idea es combinar lo que el viajero espera, nuestra experiencia y su presupuesto. Además, hacemos un seguimiento posterior al viaje, para que el cliente se sienta acompañado y nos cuente su experiencia, lo que nos permite mejorar constantemente.

¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Los productos más solicitados por nuestros clientes son los alojamientos y las excursiones, que complementan la planificación de cada viaje y agregan valor a la experiencia.

¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Actualmente, el destino más popular es el Caribe, por sus playas, resorts y diversidad de opciones de descanso y recreación.

006-01-agencia copia (2)
Una agencia con foco en acercar experiencias únicas a clientes.

¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

No hay un destino particularmente novedoso que destaque por encima de otros; las preferencias de nuestros clientes son muy variadas, lo que nos desafía a ofrecer propuestas flexibles y personalizadas.

Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Este año nos planteamos ampliar nuestro abanico de clientes. Si bien nuestros clientes habituales regresan año tras año, queremos llegar a nuevos viajeros y también concretar salidas grupales, algo que hasta ahora no habíamos podido implementar.

Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Recomiendo tener paciencia. El turismo es un trabajo activo y muy gratificante, pero la demanda de los pasajeros puede ser exigente: se cotiza mucho y solo algunas ventas se concretan. La paciencia es fundamental para no desanimarse y continuar creciendo en el sector.

¿Qué las inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Cada viaje representa un desafío y, al mismo tiempo, una experiencia que compartimos con el pasajero. Ser parte de momentos tan placenteros como viajar nos motiva a seguir desarrollando nuestro trabajo y a mejorar cada propuesta.

¿Algo que quieran agregar?

Agradecemos al equipo de Free Way por su acompañamiento constante y por brindar herramientas que hacen que nuestro trabajo sea más dinámico y seguro.

