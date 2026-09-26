En cada detalle: el desafío de construir confianza desde el primer contacto

Con tres años de trayectoria en Casilda, Bross Travel apuesta por la atención personalizada, el asesoramiento profesional y acompañamiento después de cada viaje

Bross Travel brinda acompañamiento al cliente en cada etapa del viaje, desde la consulta hasta el regreso.

Bross Travel es una agencia de viajes y turismo con sede en Casilda que, desde su apertura en noviembre de 2023, construyó su identidad sobre la atención personalizada y el asesoramiento profesional. Instalada en Las Heras 2673, la empresa opera desde una misma oficina y orienta su propuesta a acompañar a cada pasajero a lo largo de todo el proceso: desde la consulta inicial hasta el regreso. Este año cumple tres años de actividad en una ciudad del sur santafesino donde el mercado turístico tiene características propias.

El modelo de trabajo que sostiene Bross Travel pone el foco en la relación directa con el cliente y en la presencia concreta en cada etapa del viaje. La agencia forma parte de la red de Free Way y accede a plataformas como Volare para la gestión de productos aéreos, que figuran entre los más solicitados por sus pasajeros. En esta entrevista, sus responsables explican cómo se desarrolló el negocio desde sus inicios, qué destinos concentran la mayor demanda y qué nuevas experiencias comienzan a ganar interés en la región.

Abrimos las puertas el 25 de noviembre de 2023 , por lo que este año cumplimos tres años.

Comenzamos en Casilda , después de realizar el trámite para habilitar una agencia de viajes y turismo. Desde entonces funcionamos en la misma oficina.

-¿Dónde están ubicados?

Estamos en Las Heras 2673, Casilda, Santa Fe.

El diferencial: presencia en cada etapa del viaje

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nuestro principal diferencial es la atención personalizada antes, durante y después del viaje. Buscamos acompañar a cada pasajero con asesoramiento y profesionalismo, estando en cada detalle desde el primer contacto hasta el regreso. También contamos con una oficina cálida para recibirlos y ofrecemos merchandising como cortesía.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Los aéreos son los productos más vendidos. La plataforma Volare permite gestionarlos de manera ágil. También ofrecemos hotelería, traslados, excursiones, alquiler de autos y trenes, que pueden cotizarse y confirmarse mediante Tripplaner. Lo más valioso de ambas plataformas es la posibilidad de autogestionar muchas operaciones.

Los destinos más buscados

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Sin dudas, el Caribe. Principalmente República Dominicana, con Punta Cana y Bayahibe como destinos destacados, aunque también notamos un crecimiento en Aruba y Curazao.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Una propuesta novedosa que está creciendo es el paquete con vuelos chárter desde Rosario a San Pablo para vivir la experiencia de la Fórmula 1 en Interlagos. Está pensado para fanáticos del automovilismo y para quienes quieren vivir desde adentro un Gran Premio.

Crecer como agencia de confianza

-¿Mirando hacia adelante, qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Nuestro principal objetivo es seguir creciendo como agencia de confianza en Casilda y la zona. Queremos que Bross sea un distintivo para quienes buscan viajar tranquilos y seguros, pensando únicamente en disfrutar.

-¿Si tuvieran que darle un consejo a otro agente de viajes que empieza en el rubro, cuál sería?

Por mi experiencia, recomiendo sumar años de trabajo en un operador mayorista. Es allí donde se aprende qué hay detrás de una reserva: desde cómo se confirma hasta cómo se resuelve un inconveniente con pasajeros en destino. Tuve la suerte de trabajar tres años en un mayorista de gran trayectoria como Free Way y esa experiencia me sirvió muchísimo para mi actual trabajo en el sector minorista.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos inspira ayudar a que alguien pueda cumplir un viaje soñado. Nos entusiasma desde la primera consulta y, después, recibir una foto desde el destino, saber que todo salió bien o que el pasajero vuelva a contarnos su experiencia. Que además nos recomiende como agencia de confianza nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir.

-¿Algo que quieran agregar?

Queremos agradecer a todos los que confiaron en Bross y a cada operador que nos ayuda a ofrecer los mejores productos. En especial, agradecemos a Free Way por la confianza que nos brinda, tanto a nosotros como a nuestros pasajeros.