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Jujuy, el destino argentino que invita a viajar entre montañas, salares y pueblos históricos

La provincia fue distinguida como Mejor Destino de Montaña de Sudamérica en los Mountain Destination Awards 2026

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

26 de septiembre 2026 · 07:00hs
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La Quebrada de Humahuaca

La Quebrada de Humahuaca, la Puna y los Valles conforman un paisaje diverso que multiplica los recorridos.

Argentina tiene algunos de los paisajes de montaña más impactantes de Sudamérica, y en el extremo norte del país hay una provincia que acaba de sumar un reconocimiento internacional. Jujuy fue elegida como Mejor Destino de Montaña de Sudamérica en la primera edición de los Mountain Destination Awards, una distinción impulsada por Tripscout, plataforma especializada en contenidos y marketing turístico.

El reconocimiento tiene una particularidad: no surgió de un jurado tradicional ni de una votación abierta. Para elaborar la selección se utilizó Social IQ, una herramienta de análisis de datos que estudió el rendimiento digital de publicaciones relacionadas con más de 1.100 destinos de montaña de todo el mundo. La interacción de las audiencias y la capacidad de los contenidos para generar conversaciones e inspirar viajes fueron algunos de los parámetros considerados.

Más allá del premio, el resultado pone la mirada sobre una provincia donde las montañas cambian de color, los caminos alcanzan grandes alturas y los paisajes pueden transformarse por completo en pocos kilómetros.

Cuatro paisajes en una misma provincia

Una de las características que distinguen a Jujuy es la posibilidad de atravesar geografías muy diferentes sin salir de su territorio. La Quebrada de Humahuaca, la Puna, los Valles y las Yungas forman cuatro regiones con paisajes, climas y experiencias propias.

Ubicado en la provincia de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca ofrece un paisaje único para observar el amanecer.

Ubicado en la provincia de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca ofrece un paisaje único para observar el amanecer.

La más conocida internacionalmente es la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Allí se suceden montañas de distintas tonalidades, pueblos andinos y caminos que atraviesan escenarios de enorme escala. Purmamarca, con el Cerro de los Siete Colores, Tilcara, Maimará y Humahuaca forman parte de los circuitos más buscados, aunque la ruta permite descubrir otros rincones menos transitados.

Hacia las mayores alturas aparece la Puna, donde el paisaje se vuelve más amplio y silencioso. Las Salinas Grandes son uno de sus grandes atractivos: una extensa superficie blanca que contrasta con el cielo y las montañas del entorno. Los caminos de altura y la sensación de amplitud convierten el recorrido en una experiencia diferente a la de la Quebrada.

En los Valles cambia nuevamente el escenario. Y más hacia el este, las Yungas aportan vegetación abundante y ambientes de selva que contrastan con la aridez de las regiones cordilleranas. El resultado es un mosaico que permite conocer varias caras de Jujuy en un mismo viaje.

Caminos, pueblos y sabores

El atractivo de la provincia no termina en sus montañas. Los recorridos pueden combinar caminatas, rutas escénicas, gastronomía regional, pueblos históricos y experiencias vinculadas con las comunidades locales.

Maimará es un pueblo que se encuentra a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy

Maimará es un pueblo que se encuentra a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy

Esa diversidad permite armar itinerarios muy diferentes. Para algunos viajeros, el interés estará puesto en los cerros y los caminos de altura; para otros, en la arquitectura de los pueblos, las tradiciones, la cocina andina o la posibilidad de acercarse a paisajes naturales de gran escala.

El reconocimiento también refleja una nueva manera de descubrir destinos. Las imágenes que circulan por las redes sociales pueden transformar un paisaje remoto en un lugar que miles de personas comienzan a imaginar como próximo destino de viaje. En ese escenario, los colores de los cerros jujeños, las extensiones de la Puna y los pueblos de la Quebrada encontraron una vidriera internacional.

Así, el premio no hace más que poner en palabras algo que el viajero descubre al recorrer la provincia: Jujuy concentra una diversidad de paisajes de montaña capaz de convertir un viaje por el norte argentino en una sucesión de escenarios completamente diferentes.

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