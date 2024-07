Tres de cada diez bebés santafesinos son anotados con el apellido de la madre y el padre

Los registros civiles, clínicas y hospitales son lugares donde se toma más de una decisión con recién nacidos en brazos . Hay diversas definiciones relacionadas al apellido. Y a uno en particular: el materno . Sin embargo, no todos lo suman en ese momento.

A la clásica pregunta de "¿Por qué me pusieron este nombre?", ya la acompaña otra "habitual": "¿Por qué no me pusieron el apellido de mamá?". Y a futuro puede que se sume una nueva: " ¿Por qué no me pusieron el apellido de mamá primero?".