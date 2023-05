Rosario ya tiene su Mini Brasil y no para de crecer

New York tiene Little Italy y Chinatown. Y, como en las grandes urbes del mundo, Rosario también cuenta con un pequeño país en un barrio. En Agote ya lo llaman la Mini Brasil. Y no para de crecer. Luego de tantos años de oleadas de estudiantes extranjeros, la zona de la Facultad de Ciencias Médicas, en la que vive la mayoría, se ha convertido en una sucursal verdeamarela.