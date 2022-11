Roberto Sensini: "La remé para llegar a triunfar y por eso no pude disfrutar de muchas cosas"

El trayecto para alcanzar la meta no siempre es sencillo. Hay muchos obstáculos y en muchos casos depende de las ganas, la vocación y algo de suerte o estar en el momento indicado. En ese camino, en este caso en busca de convertirse en jugador profesional, muchos se van quedando y no logran alcanzar la meta. Roberto Sensini lo hizo, triunfó e instaló su nombre a nivel internacional por la enorme carrera que logró concretar. "Hubo un recorrido largo antes de hacerse un nombre en el fútbol. La remé mucho, se me dio y supe aprovechar las oportunidades", sostuvo el ex defensor de Newell's y otros tantos equipos del fútbol italiano, que lidió con diversas dificultades para lograr su cometido.

Sensini siempre contó con la banca de la familia, que lo respaldó en su idea de ser futbolista. "Mi viejo me decía que hiciera lo que me gusta, pero que no lo tomara como un pasatiempo. Estudiaba y no era fácil. Venía a Rosario con un grupo de muchachos. Tomaba el famoso Tirsa con Abel Balbo. Una línea que venía de San Nicolás, pasaba por Villa Constitución y terminaba en la terminal. Era todo un sacrificio de una familia de clase media que me respaldó siempre", relató Liebre, como le decían en sus inicios por su velocidad hasta que fue apodado Boquita.

Roberto Sensini exjugador de NOB

¿Pensabas que podías llegar o que podía suceder si no se daba?

Tenía en mente y no pensaba en si no llegaba. Lo tomaba con mucha responsabilidad. Comíamos un asado con amigos y ellos se iban de joda, pero yo me quedaba porque jugaba en la local o reserva. Tenía 16 o 17 años, dejaba pasar cosas y de disfrutar momentos.

La conducta tiene que ver mucho para lograr el objetivo.

Una de las cosas más importantes, más allá de las condiciones físicas, técnicas y mental, es el sacrificio. Hubo un episodio que me marcó mucho. Tenía 16 años, estaba en Newell's, primer año de quinta y tuve una lesión en el tobillo. Trabajaba en el campo con mi viejo, un engranaje de una máquina me agarró la zapatilla y me hizo un corte importante. Estuve tres meses y medio sin jugar. Cuando volví a Ñuls la quinta A y B ya estaban armadas, así que con otros chicos quedé excluido. Jorge Griffa decidió mandarnos a Unión de Alvarez. Para cualquier persona eso era un descarte, un volver a empezar. Para mí ese año fue fundamental, nos fue muy bien y llegamos terceros a jugar contra la quinta de Marcelo Bielsa. Le ganamos, algo que le generó una calentura bárbara a Marcelo. Cuando terminó el torneo Bielsa me llamó y empecé a trabajar con él. A los 2 años debuté en primera. Ese paso hacia atrás me hizo fuerte porque quería jugar al fútbol y llegar.

sensini2.jpg

Una vez contaste en una entrevista con este diario que vendías sandías para juntar dinero para viajar a las prácticas.

Sí, mi viejo tenía campo y sembró sandías. Como todos los días le mangueaba plata con un amigo de la infancia, Alberto, en una zona de General Lagos nos pusimos a vender sandías. Estas cosas las cuento porque cuando uno llega y tiene la chance de jugar en Europa o la selección parece que todo es fácil. Es algo que le pasa a cualquiera y en todas las carreras. Son enseñanzas que marcan porque a mí me costó mucho llegar. Y me permitió ponerme en la cabeza de no aflojar en ningún momento. Para llegar a la reserva había que remarla, no fue fácil. Hasta que se me dio y aproveché la chance.

Sin dudas que para vos debe haber sido gratificante lograr un título con el club en el que te iniciaste.

Ese Newell's venía pegando en el palo. Un equipo armado con buenos jugadores que no se le daba. Llegó Yudica, no era titular y él me dio un lugar. Llegaron jugadores y se sumaron varios de las inferiores. Me tocó jugar, estaba Balbo que debutó y llegó Batistuta.

¿Marcelo Bielsa fue el que te dio un lugar en la defensa?

Sí, jugaba de 3 y 4, de stopper, por ahí de volante. Con el paso del tiempo (Carlos) Bilardo me empezó a poner de líbero y me enseñó cosas que me sirvieron en Europa.

¿Cómo era el Loco en ese momento?

A Marcelo lo tuve en la quinta y entrenábamos en el 121, zona sur. Me quedaba cómodo. Era otra época. Hoy cuando voy a Bella Vista veo que los chicos tienen más facilidades. Nosotros le pedíamos a una señora permiso para manguerearnos y bañarnos para poder volver en colectivo. El Loco nos marcó y enseñó mucho. Nos hacía cortar un palo de la escoba para la estaca, No teníamos todo servido como pasa ahora. Estaba también la quinta de Raúl Donsanti. Ellos llegaban a las 15 igual que nosotros, pero se iban a las 16.30 y nosotros 17.30. Marcelo en ese entonces tenía un Citroen descapotado, pelo largo y con el tiempo terminó siendo el "señor Marcelo". Era un joven con muchas ganas.

Estuviste en cuatro mundiales, porque fuiste sparring del equipo de México 86.

Fue otra experiencia linda. Estaba en el reserva con Toto Capitano y un día nos llamó Jorge Solari. Newell's iba a jugar la lIguilla. Estaba con el Pitufo Grioni y dijo que nos quería invitar a ir con Renato Cesarini como sparring al mundial. En ese momento yo quería jugar en Newell's. Nos dijo que lo pensáramos. Hablamos y después nos dimos cuenta de la propuesta que habíamos tenido. En ese momento lo que pensé era que no iba a tener chances de jugar la Liguilla, ja.

¿Cómo viviste esa experiencia y cómo fue el trato con Bilardo?

En el primer entrenamiento Carlos nos decía que nos cuidáramos de golpear a alguien. A mí me tocaba marcar a Passarella porque iba a jugar el Mundial. Estaba mejor de la dolencia que tenía. Después mangueábamos fotos, camisetas... Íbamos a la cancha con los que no jugaron hicieron fútbol con nosotros y un volante se golpeó. Entonces Bilardo me pasó para el equipo principal e hice un gol. Estuvimos hasta el partido con Bélgica y ahí nos volvimos. Argentina salió campeón y un año y unos meses después de ese logro debuté con la selección. Por eso digo que cuando vos jugás un amistoso o solo un partido de entrenamiento siempre hay alguien que te está mirando. Para mí era impensable que de ir de sparring surgiera la chance de jugar en la primera en Newell's y al año me llamara Bilardo con la selección mayor con Maradona y los campeones.

¿Fue por el malestar que Passarella no jugó o sucedió otra cosa?

No compartimos mucho, solo momentos. No notamos nada. El primer partido iba a jugar porque estaba en las pelotas paradas y después el virus que lo afectó no lo dejó jugar y lo dejó afuera del Mundial. Muchos no lo recuerdan, pero fue su segundo mundial que ganó. Era parte más allá de que no jugó. Después había problemas con la cinta con Maradona, dos personalidades importantes.

sensini.jpg

Estar con Maradona debe haber sido algo inolvidable para vos.

Diego cuando llegaba con los cordones desatados, un tipo impactante. Tengo fotos con él, otras no salieron porque tenía la Kodak y se me enganchó el rollo, ja.

¿Tenés foto con Codesal (árbitro de la final ante Alemania en el Mundial de Italia)?

Jaja. No, nos quisieron cruzar varias veces, pero no tengo nada que hablar con él. Me marcó. Él sigue diciendo que fue penal y yo digo que no. A mí me marcó como a todos los argentinos.

¿Es un peso que seguís llevando?

No fue fácil. Cuando uno repasa y busca cosas estuviste en un lugar que determinó que Alemania sea campeón. Lo superé, pero no fue fácil. Era joven, mi primer Mundial y tenía 22 años.

¿Alguien te recriminó por lo sucedido?

No, nunca. Al contrario. Si ese grupo legó a la final era por como era, compacto. Desde que pasó hubo una defensa, ningún relamo de nadie.

¿Ves la jugada?

Nunca busqué para verla. Pero cuando llega esa fecha siempre la repasan y se me hace difícil no verla. Si no iba a barrer. Hoy quizás lo acompañaría y no iría al piso. Tal vez la jugada terminaba en un córner o Goycochea la agarraba. En ese momento pesé que remataba y por eso fui al piso. El único que lo ve bien es el línea y Codesal desde atrás a 40 metros ve dos corriendo. Y que cae encima mío. Al línea nunca le preguntó y eso es lo que le reclamamos. Nunca quise cruzarme. Me pareció extraño que fue el último partido que dirigió.

¿Sentías que Argentina no podía salir campeón?

Se dieron algunas cosas, fueron incómodas. Napoli apoyó Diego, dejamos afuera a Italia el organizado, a Brasil. Si ellos debían elegir a alguien era a Alemania. No sé si (Edgardo) Codesal estaba a favor, no tengo la contra prueba. El dice que está convencido y yo no lo estaría.

En el Mundial de EEUU también quedó la sensación de que fue a propósito lo que le pasó a Maradona. ¿Pensás lo mismo?

Hay cosas pocos clara, Diego estaba bien como todos. Era importante que estuviera, después lo que pasó, la enfermera... nos sacaron al mejor y estábamos muy bien. Muchas cosas no quedaron claras. Él había criticado la organización. No sé si le hicieron pagar algo. Estábamos para lograr algo importante. No pudimos cambiar el chip por lo que le pasó a Diego.

¿Qué tejó el paso por Italia?

Era un extranjero que debía demostrar que era mejor que ellos. No solo dentro sino afuera, que era profesional. Sabía que tenía esa responsabilidad. Eso fue algo que me reconocieron siempre. Primero miran lo que hacés en la cancha y después comportarte bien, no faltar, querer jugar siempre. eso lo valoraron. Y el temperamento.

Leer más: Roberto Sensini: "No está bueno que uno vaya como DT por descarte, no me gustaría"

¿Es más fácil ser jugador que DT?

Es más lindo. El jugador puede tener un partido malo y tenés revancha. Depende de vos. Pero el técnico depende de uno mismo y después los que entran a la cancha son los jugadores. Uno entrena al jugador y a veces no entra la pelota. Hay que hacerse responsable de cosas que no son tuyas. Hay muchas que dependen del DT. Hoy hay una cosa que en un equipo encontrabas, jugadores hechos y llegaban pibes. Hoy están los dos identificados y el resto jóvenes o con poca trayectoria. Vas a un equipo de Europa tenés dos italianos y el resto de afuera. Es más lindo jugar.

¿Con quiénes es más fácil lidiar, con dirigentes o hinchas?

El hincha va a alentar y hace mucho esfuerzo. después hay que transmitir de adentro hacia afuera. La gente a veces te sostiene. Cuando el equipo juega bien se divierte. Si no lo transmitís es normal que reaccione. Los dirigentes te eligen porque te conocen y saben lo que podés dar. Nunca tuve problemas con directivos tanto como jugador como DT. Siempre fui transparente.

¿Te peleaste con algún periodista?

Aclaré cosas con uno. A veces quiere saber más que el protagonista. Hay cosas que pasaron y las trata de negar poqeu perjudican y otras que pasaron, pero las agrandaron. Me han pegado y es normal. En Europa cuando me pasó algo no tanto en lo futbolísticio lo aclaré. Por ahí lo entendió o no pero me saqué algo de encima.

¿Qué es lo que no te gusta del fútbol?

Perder. Me gusta todo, no la agresividad que hay en algunos lugares. La gente debe entender que uno quiere ganar y cuando no se dan las cosas no es que te da igual. No me gusta cuando pasás de ser el mejor al peor por un resultado.

En Italia se detectaron algunos sobornos, ¿lo intentaron hacer con vos o en algún equipo en el que jugaste?

No, pero a veces hay cosas y pasaron partidos donde a un equipo le bastaba empatar para salvarse y dentro de la cancha te lo hacía notar. No solo con una patada. Sobornar con dinero no. No es parte de como entiendo el fútbol.