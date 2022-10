Roberto Sensini: "No está bueno que uno vaya como DT por descarte, no me gustaría"

El ex defensor y técnico de Newell's sostuvo que fue contactado en dos oportunidades, pero luego todo quedó en la nada. "Qué pasó en el medio, no lo sé", afirmó

"El periodismo sacó el tema y yo no había hablado con nadie. Todos lo daban por hecho, pero al otro día me llamó el presidente (Ignacio Astore) para decirme que no nos apuremos", contó Sensini. (LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia)

Roberto Sensini estuvo muy cerca de ser el entrenador de Newell's, y cuando estaba casi confirmado su regreso al Parque todo se diluyó. ¿El motivo? "Todavía el tema no terminó y me gustaría saber algún día qué pasó", contó el ex defensor a La Capital, sorprendido aún por la situación y con la simpleza que lo caracteriza. Un tipo de la entidad, respetado y con una enorme humildad, que sin dudas espera una respuesta para no quedar inmerso en una novela de enredos. "No está bueno que uno vaya como DT por descarte, no me gustaría", deslizó con cierta lógica.

Tiempo atrás el nombre de Sensini empezó a sonar en el Parque y hasta fue prácticamente confirmado, aunque horas más tarde todo quedó en stand by. "Conté cómo fue todo y cuando uno va con la verdad lo puede hacer. A mí me llamaron, tuvimos una reunión por zoom, hablamos distintos temas futbolísticos y cuando terminó la charla me volvieron a llamar para decirme que había sido muy buena", relató el entrenador, que en el momento del contacto estaba en Italia y había iniciado los trámites para regresar a Rosario.

"Empezamos a hablar para ver cómo podía volver al país, porque Newell's tenía que jugar con Talleres por la Copa Argentina, y querían presentar al técnico. Esto pasó un miércoles", recordó sobre la negociación que parecía encaminada hasta que se diluyó de un momento a otro.

"El periodismo sacó el tema y yo no había hablado con nadie. Todos lo daban por hecho, pero al otro día me llamó el presidente (Ignacio Astore) para decirme que no nos apuremos porque quería tomarse un tiempo. Ese mensaje me sorprendió porque 12 horas atrás yo estaba buscando el pasaje para regresar a Rosario. Qué pasó en el medio no lo sé. No lo entendí. Sí dije que debía salir a aclarar todo porque los medios lo habían tirado y cuando sale de ciertos lugares uno sé da cuenta", relató Sensini.

"Pasaron un par de días -agregó-, Newell's perdió con Talleres, se volvieron a comunicar y me dijeron: «pensalo Roberto porque te tenemos como primera opción». Y en ese momento dije que lo iba a hacer, pero que la situación no era igual a la primera charla porque hubo un rechazo. Pedí unos días para hablar con la gente que trabaja conmigo y luego les comenté que si ellos creían que tenía que ser el DT estaba disponible".

Pero Newell's comenzó a obtener buenos resultados "con el buen trabajo de (Adrián) Coria y no tuvimos un nuevo contacto. Se quedó todo ahí y los nombres siguen saliendo. A esta altura me parece bien que faltando tan pocos partidos se llegue al final con Coria, quien -insisto- está haciendo un muy buen trabajo. Y ojalá que Newell's clasifique a la Copa".

La espina que tiene Sensini es por no saber lo que sucedió en el medio de todo ese tiempo, en el que fue contactado en dos ocasiones. "Por qué el presidente pensó o se tomó su tiempo no lo sé. En algún momento lo hablaremos. Hasta el día de hoy no lo sé", sentenció.

A la luz de los hechos, la sensación es que tratándose de Sensini, un tipo noble y de bajo perfil, se merecería un mejor trato y una explicación concreta. "Me parece que no está bueno que uno vaya por descarte. Eso no me gustaría", concluyó con cierta razón, porque durante la gestión para que regrese al club en el cual debutó comenzaron a aparecer distintos nombres y hubo diferentes contactos.