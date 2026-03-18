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Newell's: una renuncia con el fin de "descomprimir" un presente de máxima preocupación

La salida inmedita de Roberto Sensini tras la paliza de Lanús es un intento de calmar las agitadas aguas, aunque la realidad de la Lepra causa desazón porque parecería que aún no tocó fondo

Luis Castro

Por Luis Castro

18 de marzo 2026 · 13:03hs
Roberto Sensini junto al presidente de Newells

Roberto Sensini junto al presidente de Newell's, Ignacio Boero, con quien transitó toda la campaña y hasta anoche estuvo en funciones.

Esta vez no fue sólo un golpe, fue un tremendo cachetazo a la complicada estabilidad de Newell's. La goleada humillante que le propinó Lanús, que quitó el pie en el acelerador porque hubiese sido más que 5 a 0, dejó consecuencias y la primera acción en un intento de "descomprimir" fue anunciar rápidamente la renuncia del director deportivo, Roberto Sensini. Un artilugio utilizado para calmar la oleada de cuestionamientos en la noche del martes, pero que a esta altura no impacta en lo absoluto.

"El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Roberto Sensini ha dejado de ser el director deportivo de la institución tras presentar su renuncia", fue el comunicado subido por el club en sus redes sociales ni bien el árbitro se apiadó de la Lepra y le puso punto final al suplicio y sin otorgar tiempo adicional.

El rendimiento Rojinegro en La Fortaleza entregó una vergüenza difícil de disimular y con una sensación de que el equipo pareciera no haber tocado fondo. Hasta al propio Frank Kudelka le costó hacer un análisis y sólo atinó a sostener que "no estamos a la altura de la camiseta de Newell's y eso me saca de los cabales". Fue el único que habló por obligación mientras los jugadores dejaban el vestuario en silencio. Tampoco había demasiadas palabras para tamaño papelón.

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El punto es que la derrota motivó a que Sensini diera un paso al costado -pocos días después de la ratificación en su cargo por Boero porque "nunca estuvo en duda su continuidad"- y fuera una de las bajas principales en una dirigencia que hace algo más de dos meses está en funciones y que tuvo en Boquita como una de las figuras de campaña. Lo dicho, fue una acción para descomprimir, pero la realidad es que a esta altura tiene escaso efecto.

>>Leer más: La renovación de Esponda destapó otra vez el enigma Concina en Newell's

El equipo ya está armado y con el plantel que hay Kudelka tendrá que trabajar con mayor intensidad, no sólo en lo futbolístico sino -sobre todo- en lo anímico, uno de los puntos que sin dudas impacta en los jugadores.

Y precisamente la cuestión de la conformación del equipo para afrontar el presente torneo es un punto cuestionado en el último tiempo y con versiones desmentidas oficialmente, pero que en la realidad tendría otra realidad. El propio presidente, Ignacio Boero, tuvo que salir a escena a entregar diversas respuestas, entre ellas aclarar este tema. Fue entonces que desmintió que Juan José Concina fuera parte de la comisión directiva y ratificó que el mercado de pases estuvo en manos de Boquita y el cuerpo técnico.

>>Leer más: Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's y eso me saca de los cabales"

Claro que esta frase chocó de frente con diversos rumores en contrario a lo expresado y encima el representante de Marcelo Esponda, Juan Cruz Oller, contó con sinceridad y sin estar al tanto de lo que se vivía en el Parque que "habló con Concina y tengo pautada una reunión" por la renovación del contrato del jugador.

Un modelo lejos del esperado

"El modelo para Newell's es un equipo agresivo, con mucho juego", había dicho Sensini en diciembre en la previa a las elecciones, pero a tres meses de esas palabras nada de eso ocurrió, el presente es aciago y cargado de preocupaciones por la ausencia de cosecha de puntos -7 derrotas, 3 empates y ninguna victoria-. Con un plantel plagado de "refuerzos" con un gran signo de interrogación sobre quién los eligió.

>>Leer más: ¿Qué fue de la vida del africano que llegó a Newell's por recomendación de Maradona?

En algún momento saldrá a la luz la respuesta para encontrar los responsables de tamaños desatinos en la conformación de un plantel que se cargó un técnico y no logra levantar con el nuevo, Frank Kudelka. En el mientras tanto, Newell's se ahoga en el fondo de la tabla, con un promedio debilitado y, por ahora, sin salvavidas a la vista.

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