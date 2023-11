Rafael Bielsa: "Ninguna de las ideas de Milei es aplicable en la Argentina"

El ex canciller argentino dice que habrá sufrimiento con la política del presidente electo. "Todo envejece, ¿por qué no va a envejecer el peronismo?", se pregunta

Rafael Bielsa vive sus últimos quince días como embajador argentino en Chile. Justamente este martes el diario La Tercera lo consultó sobre Javier Milei, con quien compartió años de trabajo. "Bueno, en aquellos tiempos yo era el jefe y ahora él es el presidente de la República", dice. Este diario lo llamó para hablar un poco más acerca de ese vínculo. El ex canciller es capaz de describir la figura de su ex compañero laboral de manera cariñosa y al mismo tiempo presagiar que el país que se viene con él será muy duro para las mayorías que incluso lo votaron. "Espero dolor, sufrimiento y caos", anuncia. Al mismo tiempo se mete a sí mismo en el espacio de los castigados por las urnas. "La gente está un poco harta y con razón de nuestras caras", sentencia.

Javier Gerardo...Un individuo íntegro intelectualmente. No es que él se inventó ahora la parafernalia de ideas que diseminó sobre Argentina y que lo llevaron al triunfo sino que hace diez años pensaba igual. Lo cual no es poco en un país de filibusteros. La versión de ese Javier Milei transformado en un pastor electrónico yo personalmente no la conocí. Yo conocí a un Javier hiperracional, crítico, muy afilado con los números, muy respetuoso y básicamente un buen tipo. Honesto en lo que él expresaba. Con un sueño, que no era hacer política sino que se lo entendiera. Cuando vos escuchás a uno de los líderes de su pensamiento, un señor Huerta de Soto, español libertario, dice citando a Friedrich von Hayek con total claridad que la escuela económica de Viena desde el punto de vista científico es antinómica frente a la política. Porque es ciencia y la ciencia persigue la verdad, y la verdad puede enojar a la gente. En cambio la política persigue el poder y el voto, por lo tanto nada hay que decir que enoje a la gente. Y eso a mí me lo repitió Javier Gerardo cincuenta veces: "A mí por estas mismas razones no me interesa la política".

¿Cómo se relacionaban? ¿Qué hacía usted y qué hacía él?

Yo era presidente de la Corporación América. Lo tenía a él como recurso en función de su capacidad de hacer análisis de riesgo. Un monstruo, el mejor que conocí. ¿Pero qué hace falta para hacer análisis de riesgo? Primero ser un economista matemático, segundo ser muy concienzudo y tercero trabajar rápido. Las tres condiciones las tenía. Ahora, ¿qué es un presidente? Es un generalista y no un especialista. ¿Qué es lo que sucede? Javier es un hiperespecialista y ser presidente exige articular lo diverso. Eso no se enseña en ningún lado. Yo creo que la escuela económica de Viena es todo un disparate. No hay ningún país serio o complejo del mundo que haya adaptado y adoptado esas ideas de los años 20 y que hayan producido nada. Bueno sí, Banuatu y la Isla de Man, puede ser, pero eso no se parece a la Argentina. En segundo lugar, ¿se imagina alguien el acero de Argentina sin las protecciones estatales? ¿Se imagina la industria de ensamble en Tierra del Fuego o la industria automovilística sin la custodia estatal? Me parece que es un disparate y se lo dije muchas veces. Cuando yo lo cuestionaba, sin querer convertirlo en nada, lo que quería con él era aprender más. Entonces le preguntaba para que me enseñara más sobre escuela austriaca. Es un fantástico ejercicio para la academia que paga para pensar y no tiene urgencia. El drama era la conducta diversa y dispersa de los individuos. ¿Entonces cómo hacés para aplicar esas medidas sin que se te desbande una parte de los ciudadanos?

¿Se refiere al tiempo que necesita Milei para poner en práctica su programa?

A las ideas de que el programa económico de la escuela austríaca a la que adhiere Milei es una cadena lógica en una serie de eslabones. Que el eslabón uno se va a enganchar con el segundo sin que haya ningún problema con la gente que queda comprendida. Eso es falso. Se lo decía mucho y no para convertirlo a Javier, que además es un tipo intelectualmente generoso, me recomendaba libros que yo corría a comprar. Era 2015 pero estábamos en una compañía trasnacional con una gran cantidad de recursos y no en la presidencia de un país que administra una comunidad diversa.

A propósito, en este plano usted dijo que con Milei en el gobierno espera dolor, sufrimiento y caos. ¿Por qué?

Porque ninguna de esas ideas es aplicable en un país como la Argentina. La mezcla de novedad, más heterodoxia, más carencia no da abundancia. Da más carencia. No funcionó en ningún lado. ¿Cuál es el futuro? ¿Estamos ante una esperanza o ante una religión laica? Si estamos ante una esperanza su gobierno va a tener poco tiempo porque la gente se va a cansar rápido. Si estamos ante una religión laica va a tener más tiempo. He visto actos de él y son actos religiosos, con gente aullando, con la retórica de un ritualismo laico, con un aire un poco brujeril de ceremonia en el centro del bosque. Él mismo canta o expone su discurso exaltadamente. Su convicción con la historia de Conan es auténtica, a mí en el trabajo me producía tal arrobamiento intelectual que jamás lo interrumpí cuando se ponía a hablar. El cazaba la línea Conan y yo cerraba la boca y escuchaba. Su tesis es que Conan está al lado del Uno, sea el ser supremo monoteísta que uno escoja, lo que es tener la palanca ordenadora del universo.

Precisamente, le gana al sistema político tradicional un dirigente que hace apenas dos años está en esto y que interpela mayormente actuando en redes sociales. ¿Se debe la política alguna meditación sobre esto?

La gente está un poco harta y con razón de nuestras caras. Primero, tenemos que hacer una salida ordenada del escenario. Ya está. Hay un montón de tipos que no pueden vivir sin la política y van a tener que aprender a vivir sin la política rentada. Todo envejece, ¿por qué no va a envejecer el peronismo? Eso no quiere decir que el peronismo desaparezca, el rock no desapareció, pero no es el mismo del '59. En segundo lugar, hay que hacer un enorme esfuerzo de actualización de doctrina. En tercer lugar, las instancias organizativas son fundamentales. ¿Qué vamos a ser nosotros? ¿Un partido que es una herramienta electoral, un movimiento que es un fenómeno vivo? Hay una enorme molicie, una enorme holgazanería en la política, nos hemos enfrascado en una jerga y una temática que es ajena a los problemas de la gente sin resolverle a la gente sus problemas.

Un artículo en la revista Crisis explica que el peronismo pagó muy caro su doble estándar: una narrativa que se engalana con los más nobles valores pero que en la práctica es impotente para transformar la realidad y somete a la mayoría a condiciones de vida muy difíciles.

Lo peor de eso, de esa brillante reflexión, es que muestra qué puede asegurar de manera duradera la recompensa de las mayorías y lo que no se hizo. Cosas que son predicadas pero no practicadas. Hay un desfasaje en eso que produce no credulidad. Dicho esto, el peronismo es un cuerpo de doctrinas articulado partidariamente pero no es así La Libertad Avanza (LLA). Poder transformar a LLA en un movimiento transformador requiere de condiciones que el anarcocapitalismo repudia, ya que no comparte nada de lo que tiene que ver con el orden colectivo. El peronismo va a retroceder. ¿De ese retroceso va a surgir algo mejor en manos del anarcocapitalismo? Para nada.

La puesta en práctica de las ideas de Milei (apertura, desregulación, privatizaciones) llevó en el pasado reciente a crisis agudas de recesión, desempleo y represión. Pasó con Martínez de Hoz, con Menem, con De la Rúa. Es imaginable que habrá resistencia. ¿Pensaba en algo de eso cuando dijo que espera sufrimiento?

Por supuesto, tal cual. Hay que leer en estos días las preguntas más consultadas en Google Argentina. Veamos. "¿Qué significa el cambio previsional? ¿Qué significa tal privatización? ¿Qué implica la reforma laboral?". La gente hizo lo que suele hacer la gente: exteriorizar su enojo. Cómo vamos a criticar eso. Después viene la famosa paradoja kantiana de la paloma que piensa que volaría mejor en un espacio sin aire aunque es la resistencia del aire lo que le permite volar. El sistema político es una mierda porque un montón de personas no encuentran lugar. Por ejemplo ser decente es un problema porque te expulsa, te vuelve inconfiable, te saca de la competencia. Eso presupone que uno puede ser indecente lo que es imposible.

El rechazo a las opciones políticas conocidas fue marcado y es comprensible. Pero mucha gente de sectores vulnerables votó por fórmulas explícitas que hacen peligrar su sustento. El Estado dejará de sostener actividades que hasta ahora sostuvo. Todo esto fue anunciado y validado por 14 millones de personas.

Un aspecto poco examinado, por incomodidad, es cómo se urdían las subjetividades cuando yo era chico. En el deporte estaba El Gráfico, yo iba al Normal 3 y la escuela primaria era sólida, un sentido de que la decencia estaba bien y la picardía estaba mal y que profundizábamos porque la lectura estaba en armonía con esos principios. Hoy hay un elemento extraordinariamente democrático y peligroso: el celular, que nos ofrece un mar de información de dos centímetros de profundidad. No hay arraigo de los valores. A más más sencilla de entender la consigna, más seguidores tiene. No importa que no sea verdad, lo que importa es que sea comprensible. Este es el mundo de hoy. Si no lo entendemos preguntale a una chica de Villa Banana qué pibe le gusta. Es el que tiene llantas nuevas, la gorrita nueva, determinadas juntas. En una sociedad que se desintegró, eso es el éxito. Lo que hay que entender es que la construcción de subjetividad es otra y eso impacta en el sistema político. Lo que no hay que hacer es enojarse. Qué van a ser de ultraderecha los votantes. Cuando una va a pedir el voto es áspero. ¿Por qué? Porque la gente está harta de que le pidan. A mí no me podrán decir que yo soy un vivo que vive de la política. Que miren mis cuentas bancarias, me sacudan y se fijen cuánta plata tengo yo.

Me quedo pensando en eso que rechaza, de que sean de ultraderecha los votantes de Milei. La masividad deja imaginar que buena parte de esa adhesión pudo estar en el 54% de Cristina Kirchner en 2011.

La culpa es nuestra. Es mía como peronista por no haber advertido que se nos estaban colando para el otro lado. No le quiero cargar la romana a Alberto Fernández, que me designó embajador en Chile y no me gusta criticar a nadie cuando perdimos, pero sólo observo que la nuestra fue una agenda de pequeñez, de telenovela caribeña, presidente y vicepresidenta (a quien defendí mucho) sin atenderse el teléfono, una cosa insensata cuando la gente sufría. Y ahora la pagamos, esas cosas la gente te las pesca y después te castiga. Digo esto de la misma forma que puedo tener un recuerdo cariñoso de Javier sin que nada se confunda. Estoy en la vereda opuesta de ese espacio. Ahí no tengo nada que hacer. Lo digo porque hay otros compañeros más flojos de cincha. Lo que más nos condena es que vos te podés dar el lujo de tener una agenda de telenovela tropical cuando no te duele el dolor del otro. Si aceptás esa agenda es porque no estas preocupado por los demás. ¿El peronismo qué fue siempre? Como dicen acá en Chile, tirarse a las patas de los caballos. Yo soy igual que vos, vos igual que yo. Entiendo que le repugne esto al pobre Javier Gerardo. Vamos a ver.