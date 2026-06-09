Maratea se fanatizó con Milei: pidió "psicopatear" opositores y reivindicó al Gordo Dan

El influencer defendió al gobierno nacional, habló de una “batalla cultural” y propuso aplicar contra sus críticos una frase del streamer libertario.

Santiago Maratea volvió a quedar en el centro de la polémica luego de publicar un extenso video a modo de catarsis, en el que volvió a defender al gobierno de Javier Milei, pero ya en un tono más agresivo y fanático.

Allí reivindicó una frase atribuida al streamer libertario conocido como Gordo Dan y propuso una particular estrategia para quienes apoyan al oficialismo.

" Tengo una propuesta para la gente que banca a este gobierno", comenzó diciendo el influencer mileista, antes de sostener que el país atraviesa una etapa decisiva de una supuesta "batalla cultural ".

Maratea recordó declaraciones que había realizado años atrás en una entrevista con Luis Novaresio, cuando afirmó que "la izquierda es la nueva derecha", y sostuvo que hoy esa idea cobra más sentido que nunca basado en absolutamente nada.

Según argumentó, la izquierda "se embandera con causas populares" pero estaría integrada, según su opinión, por sectores privilegiados.

"No les discutan, psicopáteenlos", expresó citando una frase de El Gordo Dan, y sostuvo que si las ideas libertarias continúan creciendo y el oficialismo logra imponerse en las elecciones de 2027, llegará una etapa en la que ya no será necesario confrontar.

"Va a llegar el momento en que no haya que psicopatearlos, sino ignorarlos", afirmó el joven, que en su momento recibió varias denuncias por estafas y fraudes con sus promocionadas colectas.