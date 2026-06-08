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Lali llenó dos River, homenajeó al Indio Solari y volvió a lanzar una indirecta a Milei

La cantante reunió a más de 80 mil personas en el Monumental sábado y domingo y rindió tributo al líder de Los Redonditos con un multitudinario pogo

8 de junio 2026 · 08:24hs
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Lali Espósito hizo delirarar al Monumental

Lali Espósito hizo delirarar al Monumental

Lali Espósito protagonizó una de las noches más importantes de su carrera al llenar dos días seguidos el estadio Monumental con un show propio ante más de 80 mil personas. La cantante desplegó un espectáculo de nivel internacional que combinó música, invitados especiales, una puesta en escena impactante y un emotivo homenaje al Indio Solari, fallecido el viernes pasado a los 77 años.

La artista salió al escenario en medio de una intensa lluvia que acompañó gran parte de la noche y convirtió el recital en una postal épica para sus seguidores.

Desde el inicio dejó un mensaje que muchos interpretaron como una nueva respuesta a las críticas que recibió en los últimos años por parte del presidente Javier Milei. En los primeros temas del show apareció sosteniendo una gigantografía que simulaba la portada de un diario con una pregunta en letras destacadas: "¿Viven del Estado?".

La frase remitió a los cuestionamientos que el mandatario realizó en distintas oportunidades contra la cantante y a la polémica instalada alrededor de los artistas que participan de eventos financiados con fondos públicos.

Tras exhibir la falsa portada, Lali comenzó el recital con "¿Quiénes son?", una canción que aborda las críticas, el hostigamiento en redes sociales y los discursos de odio.

La elección del tema no pasó inadvertida entre los miles de espectadores que colmaron el estadio. Acompañada por un numeroso cuerpo de bailarines, una imponente puesta visual y pantallas gigantes, la artista dio inicio a una noche que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

"La verdad se sabe, la verdad se ve, la verdad se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy. Y no saben qué satisfacción es ver este River repleto. Después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía... Que con tal de, no sé, de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que llaman batalla cultural. Pero se equivocaron, porque miren: la gente no es boluda, la gente sabe. Así que gracias por haberme bancado. Gracias de corazón, los quiero mucho", dijo Lali en su segunda noche en River.

Embed - Diario La Capital on Instagram: " "LA GENTE NO ES BOLUDA. LA GENTE SABE" "La verdad se sabe, la verdad se ve, la verdad se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy. Y no saben qué satisfacción es ver este River repleto. Después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía... Que con tal de, no sé, de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que llaman batalla cultural. Pero se equivocaron, porque miren: la gente no es boluda, la gente sabe. Así que gracias por haberme bancado. Gracias de corazón, los quiero mucho", dijo Lali en su segunda noche en River"
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El homenaje al Indio Solari

Uno de los momentos más emotivos llegó sobre el final del espectáculo. Lali decidió rendir homenaje al Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, cuya muerte conmocionó al mundo de la música durante el fin de semana.

La cantante fusionó su canción "No me importa" con "Ji Ji Ji", el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mientras las pantallas proyectaban imágenes del músico, el estadio completo acompañó la interpretación con un multitudinario pogo que se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la noche.

"Gracias, Indio Solari, por tanto", expresó Lali desde el escenario. La frase desató una ovación que se extendió durante varios minutos.

El tributo tuvo además un valor especial porque años atrás el propio Solari había destacado el fenómeno de la cantante y la había definido públicamente como "esa muchachita que llena estadios".

Invitados internacionales y figuras de la escena urbana

La celebración también contó con invitados de primer nivel.

Una de las apariciones más sorpresivas fue la de la estrella australiana Kylie Minogue, que compartió escenario con Lali en una colaboración que despertó el entusiasmo del público. También participó Duki, quien interpretó junto a la cantante la canción "Plástico", uno de los temas más populares de su repertorio reciente.

Una de las pocas artistas argentinas en llenar River

Con este recital, Lali se consolidó como una de las pocas artistas argentinas capaces de llenar el estadio de River Plate con un espectáculo propio.

La convocatoria masiva, la producción internacional del show y la repercusión alcanzada en redes sociales volvieron a confirmar el lugar central que ocupa dentro de la música popular argentina.

Embed - LALI en Instagram: "GRACIAS BUENOS AIRES!! "
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La lluvia, lejos de convertirse en un obstáculo, terminó aportando una atmósfera especial a una noche que combinó celebración, homenaje y mensajes que trascendieron lo estrictamente musical.

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