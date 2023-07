Qué me van a hablar de amor: Julio César Franco Cosenza presenta su libro sobre Central

Tan increíble como real, Franco llegó al mundo en el lugar donde estaba la primera cancha en la que jugó Central. Nacido el 29 de agosto de 1965 en el viejo edificio de la Aduana, donde su abuelo materno Francisco “Pancho” Cosenza trabajaba como mayordomo y donde estaba en 1890 la cancha donde Central jugó sus dos primeros partidos contra un equipo de embarcados ingleses. “Mi abuelo Pancho, quien fue el primero que me llevó a la cancha con mi abuela y mis viejos, fue siempre una persona muy importante en mi vida. Me acuerdo de la vieja tribuna de mujeres, que no tenía acceso a los puestos de gaseosas y choripanes de la popular, entonces la gente hacía una cadena con los cinturones atados, le ataban un paraguas dado vuelta en la punta y le bajaban la plata al del puesto, que después les enviaba el pedido de la misma manera”, recuerda Franco, con la memoria prodigiosa de los hinchas.