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Central: el recambio debe estar preparado para cuando la doble competencia aceche

El desafío del cuerpo técnico canalla es tener en condiciones, cuando inicie la Libertadores, a varios jugadores que hasta ahora no jugaron o lo hicieron poco

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

18 de marzo 2026 · 06:00hs
Jorge Almirón tendrá que apelar al recambio cuando Central inicie la Copa Libertadores.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jorge Almirón tendrá que apelar al recambio cuando Central inicie la Copa Libertadores.

A Central se le viene un tiempo de máxima exigencia. Le faltan un par de semanas todavía para que eso ocurra, pero llegará de manera inexorable. Será cuando comience a desandar su tránsito en la Copa Libertadores de América. Y hay varias cosas que tiene que tener resueltas para ese entonces, entre ellas tener en ritmo o cuanto menos en óptimas condiciones desde lo físico a futbolistas que hasta aquí sumaron pocos minutos de juego.

Fue clara hasta aquí la postura del entrenador Jorge Almirón respecto a los equipos que puso en cancha en prácticamente todos los partidos del torneo Apertura, con una base de nombres repetidos.

Las pocas veces en las que metió algo de mano de un partido a otro fue por fuerza mayor, con lesiones en el medio. Pero Almirón lo dijo claro en la entrevista con Ovación de hace algunos días. “Quiero un equipo que juegue, se recupere y vuelva a jugar”, esgrimió el técnico canalla.

Y esa postura la llevó a la práctica pensando en lo que será el andar del equipo una vez que la doble competencia comience a poner a prueba el físico del equipo canalla.

>>Leer más: Central de cara a los octavos de final: cuántos puntos le harían falta para lograr la clasificación

El Canalla busca un paraguas protector

Nadie sabe qué es lo que sucederá a partir de un par de semanas, cuando Central haga su debut en la Copa Libertadores, pero sí es un hecho que deberá tener un paraguas protector por las dudas.

Mallo
Facundo Mallo jugó los primeros cuatro partidos y de ahí en más el central no volvió a sumar minutos.

Facundo Mallo jugó los primeros cuatro partidos y de ahí en más el central no volvió a sumar minutos.

En esa lista de jugadores a poner a punto hay unos cuantos nombres, pero está claro que la entrada en ritmo no será de otra forma que jugando. Los entrenamientos futbolísticos sin dudas sirven, pero la exigencia máxima es lo que cuenta.

Un buen ejemplo fue lo que sucedió con Jorge Broun hace unos pocos días, cuando el técnico decidió darle a Fatura la oportunidad para que ataje frente a Argentinos Juniors. El único partido en el semestre en el que había actuado el arquero bicampeón había sido contra Sportivo Belgrano de San Francisco, por Copa Argentina.

En la zaga central

Hay un par de casos emblemáticos, por el peso específico de sus nombres y por la ascendencia que tienen dentro del grupo. Son los zagueros Facundo Mallo y Carlos Quintana.

Las situaciones de ambos jugadores son disímiles. El uruguayo arrancó el año como titular, pero su estadía en el equipo duró apenas cuatro fechas. El encuentro frente a Aldosivi, en Mar del Plata, fue lo último del zaguero central en cancha. Esto es, hace más de un mes que Mallo no tiene minutos en cancha.

>>Leer más: Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

El juvenil Ignacio Ovando fue su ladero en esas primeras cuatro fechas y quien se mantuvo firme en la zaga central, hasta que se le acopló Gastón Ávila. Al menos hoy, esta dupla que está jugando es en la Almirón más confianza tiene.

Quintana
Calos Quintana todavía no pudo volver a las canchas tras la fractura de tobillo que sufrió el año pasado.

Calos Quintana todavía no pudo volver a las canchas tras la fractura de tobillo que sufrió el año pasado.

Pero Mallo está ahí, ya con varios partidos (Newell’s, Argentinos Juniors y Banfield) en el banco de suplentes, a la espera de que se le presente alguna nueva oportunidad. Seguramente esa chance no tardará en llegar porque, se insiste, el técnico tarde o temprano va a tener que apelar al recambio.

Lo de Quintana es diferente y en cierta forma más complejo. Hoy no hay manera de comprobarlo, pero no es alocado decir que el Pelado tiene mucho menos ritmo futbolístico que Mallo. No juega desde aquel partido ante Gimnasia, en La Plata, por la décima fecha del torneo Clausura 2025, el 27 de septiembre.

Quintana también volvió a ser considerado en el clásico de hace tres fechas y de allí en más siempre fue al banco, pero sin poder sumar minutos. En algún momento también le llegará el turno, pero seguramente tendrá que hallar ese ritmo directamente en cancha.

>>Leer más: Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Navarro algo jugó

Federico Navarro viene con algo más de ritmo, pero tampoco tanto. Jugó apenas un solo partido de titular, ante Gimnasia, porque Franco Ibarra estaba con cuatro amarillas en el lomo. Guillermo “Pol” Fernández, a quien le llevó un tiempo ponerse a punto, es otro que viene con pocos minutos en cancha. Ingresó un apenas unos pocos de partidos.

PolLV
Pol Fernández llegó como refuerzo en el último mercados de pases. Ingresó en un par de partidos.

Pol Fernández llegó como refuerzo en el último mercados de pases. Ingresó en un par de partidos.

Los juveniles Santiago Segovia y Giovanni Cantizano tranquilamente podrían ser fichas de recambio cuando Almirón los necesite. Tanto el volante creativo como el extremo vienen con un recorrido escaso en minutos La principal alternativa a Alejo Veliz es Enzo Copetti, hoy transitando la recuperación de un desgarro, estará al pie del cañón ni bien se recupere, pero en el mientras tanto a los nombres que hay que apuntar son Fabricio Oviedo y Marco Ruben.

Los más chicos, en reserva

Oviedo jugó casi nada en el torneo y el goleador histórico canalla todavía ni siquiera está a tono desde lo físico. Un dato: Raffin, Segovia, Cantizano y Oviedo fueron titulares ayer en reserva. De eso también se trata.

Ruben
Marco Ruben se está poniendo a punto desde lo físico tras su regreso al fútbol. Aún no sumó minutos.

Marco Ruben se está poniendo a punto desde lo físico tras su regreso al fútbol. Aún no sumó minutos.

Central tiene dos partidos más antes del inicio de la Copa Libertadores. Cuando el certamen internacional se instale en la agenda canalla, todos esos jugadores que vienen sin jugar o actuando a cuentagotas, pasarán a ser alternativas valederas.

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