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Reconocen a Pullaro por las políticas de seguridad que reactivan Rosario y fortalecen la apuesta empresaria

En el marco de la reunión del Consejo Directivo de Fehgra, que se realizó el pasado miércoles, el gobernador de Santa Fe recibió un reconocimiento de la hotelería nacional por el plan de seguridad que transformó la ciudad. “Rosario está cada día más hermosa y quienes no son de Santa Fe tienen las puertas abiertas para venir a invertir”, expresó Pullaro.

10 de mayo 2026 · 10:07hs
Pullaro habló de su política de seguridad en el congreso del sector hotelero gastronómico.

Pullaro habló de su política de seguridad en el congreso del sector hotelero gastronómico.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este miércoles un reconocimiento de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) por las políticas de seguridad implementadas en la provincia y el impacto que tuvieron en la recuperación de Rosario como destino turístico, gastronómico y de eventos.

La distinción fue entregada en el marco de la reunión número 240 del Consejo Directivo de Fehgra, realizada en la ciudad de Rosario, con la participación de representantes de todo el país vinculados al sector hotelero y gastronómico. Del encuentro participaron el presidente de Fehgra, Daniel Prieto; el presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar), Damián Auzunbud; el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio; y el director provincial de Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Pastore.

Durante su exposición ante empresarios y dirigentes del sector, Pullaro agradeció la realización del encuentro en Rosario y remarcó el cambio que atravesó la ciudad en materia de seguridad durante los últimos años.

“Esta ciudad tuvo muchos problemas y, obviamente, su sector (la hotelería) sufrió mucho la violencia y la inseguridad que había. Hace tres años, Rosario terminaba con 290 homicidios en un año y parecía que el narcotráfico y el crimen organizado habían tomado la ciudad y que era imposible revertir esa situación”, señaló.

El mandatario provincial recordó que, un año después, los homicidios descendieron a 92 y aseguró que las estadísticas actuales muestran una nueva reducción de los índices de violencia. “Este año tenemos la mitad de los homicidios que tuvimos en 2024 y vamos a volver a cerrar el año con menos violencia y menos delitos que en cualquier otro momento del siglo en la provincia de Santa Fe”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los resultados obtenidos son consecuencia de una política pública sostenida y coordinada entre distintos niveles del Estado. “Cuando hay políticas de Estado, compromiso, convencimiento y el Estado quiere, el Estado puede ganarle al narcotráfico y a la violencia. En Santa Fe lo estamos demostrando”, enfatizó.

Crecimiento turístico

Pullaro también vinculó la mejora de los indicadores de seguridad con el crecimiento de la actividad turística y el regreso de grandes eventos a Rosario y a distintos puntos de la provincia. “Tenemos nuevamente turismo de eventos, actividades masivas y encuentros que vuelven a elegir a Rosario y a Santa Fe. Eso nos enorgullece y demuestra que el camino que tomamos es el correcto”, expresó.

Durante su discurso, el gobernador destacó además el trabajo conjunto entre el sector público y privado como eje del modelo de desarrollo que impulsa la provincia. “Hoy gobernar es generar empleo. Por eso trabajamos al lado de cada una de las cadenas de valor de Santa Fe, reduciendo impuestos, invirtiendo en infraestructura productiva y acompañando al sector privado para que pueda ser más competitivo”, indicó.

En esa línea, remarcó que Santa Fe comenzó a consolidar una estrategia integral para potenciar el turismo como actividad económica. “Entendimos que era fundamental tener una mirada turística y empezamos a trabajar muy fuerte en el diseño y desarrollo de nueve corredores turísticos para promover la cultura, la gastronomía, las fiestas populares, la música, el río y las lagunas que tiene nuestra provincia”, explicó.

El gobernador sostuvo que la recuperación de Rosario también está vinculada con una fuerte inversión pública destinada a mejorar el espacio urbano y generar mejores condiciones para la actividad económica. “Hay mucha inversión pública para que el sector privado la pueda aprovechar. Rosario está cada día más hermosa y quienes no son de Santa Fe tienen las puertas abiertas para venir a invertir”, afirmó.

Finalmente, Pullaro reivindicó el perfil productivo de la provincia y el rol del empresariado santafesino en el desarrollo económico regional. “Santa Fe es una provincia que se pone de pie y que trabaja al lado del privado. Nuestros empresarios han sabido levantarse después de cada crisis y hoy estamos construyendo una sinergia que puede empujar a la Argentina hacia el cambio”, concluyó.

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