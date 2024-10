Olas de todos los tamaños para Maximiliano Pullaro

El gobierno de Santa Fe tuvo una semana cargada de anuncios pero con algunos hechos de inseguridad que no ocurrían desde hace tiempo. Paritarias y reformas

Santa Fe pasó de ser blanco de prejuicios a poder mostrarse como modelo en la lucha contra la seguridad, o al menos empezar a barrer esos preconceptos foráneos. El ministro de Seguridad de la Nación, Pablo Cococcioni, también expuso fuera de Santa Fe el trabajo hecho en la provincia, sobre todo en las cárceles.

Seguridad

Con foto incluida, compartió con Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich un encuentro donde el salvadoreño mostró el modelo de control de la cárcel y pacificación de las calles. “Con Maximiliano Pullaro vamos en esa misma dirección”, escribió en X.

Esa tarea necesaria en términos políticos y de comunicación de mostrar los buenos resultados en seguridad se opacó con algunos hechos. Uno fue el crimen del gordo Samu, ligado en su momento indirectamente a Los Monos, en una causa con algo de ruido pero aún sin hipótesis firmes.

En el gobierno entienden que pueden suceder este tipo de crímenes particulares, pero se aferran a que la tendencia es que esos episodios están espaciados en meses, cuando antes se producían semanalmente o hasta diariamente cuando había picos.

policia.jfif La seguridad volvió a estar en la agenda

A la vez se conoció que 10 policías son sospechados por el robo de 15 kilos de cocaína, y, para completar, falleció el subinspector Andrés Farías, baleado en un robo, situación que la Provincia siguió con atención. Los sobresaltos son esperables al enfrentar un tema tan complejo. Como a las olas, la tarea es barrenarlos.

La agenda de Maximiliano Pullaro

El gobierno decidió poner un freno a la confrontación mantenía en varios frentes como sindicalistas y la Corte Suprema, y enfocarse en marcar la agenda con anuncios. Sin embargo se viene la discusión paritaria y se anuncia como combativa esta vez ya que la reforma previsional empezó a aplicarse y a sentirse en la liquidación.

Los ministros encargados de la paritaria docente vieron de cerca el rigor que se proponen aplicar los gremios luego de aprobada la ley jubilatoria. "Nos metieron la mano en el bolsillo, muchos compañeros cobraron menos que el mes pasado", dijo el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, y anticipa una posición de antemano defensiva respecto a lo que oferte esta semana la Provincia. Deberá prestarse atención a la reacción en la paritaria con los estatales de ATE y UPCN, de buena sintonía hasta ahora. .

En las últimas semanas el gobernador mantuvo una línea discursiva en la que planteó terminar con los privilegios internos que generaban derroche de recursos del Estado. Sin embargo, en la novela Aguas Santafesinas, afinó el mensaje y decidió separar de esos señalamientos a los empleados de la empresa.

“No quiero que parezca que uno generaliza”, aclaró y agradeció a los trabajadores en el anuncio de un plan de inversiones, según definieron, histórico de recambio de red de agua y cloacas.

“La confrontación es en medida a que los temas tengan sentido de ser más duros, no hay especulaciones”, explican en el gobierno sobre la actitud sin gatopardismo del gobernador.

También se observó una distensión en la disputa por la renovación de la Corte Suprema, tribunal que cerró la semana inaugurando otro edificio en el marco de su plan de infraestructura que generó discordia por el presupuesto con el gobierno. Esta vez estrenó una morgue judicial en Vera, moderna, cómoda y espaciosa.

La situación había escalado mucho y en el gobierno optaron por pisar el freno y confiar en que el proceso está decantando. Los tribunales se caldearon después de las implicancias de la reforma previsional y algunos reclamos pisados por la Casa Gris como vacantes y retroactivos.

Incluso hay todo tipo de versiones sobre cambios orgánicos en boxes, aunque parecen ser más para medir y que incidan en cuestiones de fondo, como la renovación en la Corte. El gobierno sigue con la idea de que debe "transparentar los debates públicos del Estado". Por primera vez en mucho tiempo el Poder Judicial está siendo arrinconado.

Otras reformas

Pero la Justicia también le da buenas noticias al gobierno, que festejó el rechazo de las demandas judiciales del bloque Somos Vida encabezado por Amalia Granata y del Sindicato de Municipales de San Carlos para frenar la ley previsional aprobada semanas atrás en medio de un procedimiento que quedó cuestionado.

Granata hizo su negocio con la exposición previa y la Casa Gris confirma la vigencia de la ley aunque se enfrente a eventuales conflictos por el tema. Ninguno perdió. Queda la medida cautelar de Amsafe que podría tener resolución esta semana y cuestiona, a diferencia de las otras, no lo reglamentario sino el cálculo. En el medio la paritaria.

Como si no faltaba nada en la semana, el Ejecutivo envió al Senado un mensaje con reformas parciales a artículos del Código Procesal Penal y otras leyes referidas al Servicio Penitenciario con el objetivo de perfeccionar el sistema de Justicia.

Parece un fetiche el mejoramiento del sistema judicial para el gobernador y el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, a cargo de Pablo Cococcioni, quien diseñó el proyecto. Queda en evidencia que le están imprimiendo un sello particular a las estructuras y procedimientos.

Entre todo lo ocurrido y en plena movilización universitaria, el gobernador y algunos de sus ministros se reunieron con el ministro de Economía Luis Caputo. No pudieron avanzar demasiado con sus reclamos y hasta se trajeron un regalito. Las balas a Nación no le entran porque apela a un mecanismo tan básico como desgastante: dice sí, sí, pero no resuelve nada.