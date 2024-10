El gobierno de Pullaro profundiza reformas en la Justicia de Santa Fe

Asimismo, el proyecto contempla la importancia de la educación y capacitación dentro del sistema penal, particularmente en el contexto de la reinserción de los internos, entre otros puntos.

Otro ritmo

Acerca del Código Procesal Penal, las enmiendas promueven un procedimiento más ágil y eficaz, como también una mejor protección de los derechos de las partes involucradas.

Respecto de la organización de los Tribunales Provinciales, el proyecto del gobierno de Unidos aspira a garantizar “la transparencia, la inmediatez y la contradicción en los procesos penales”.

En lo que hace a la competencia penal en materia de estupefacientes, se modifican artículos con la premisa de optimizar la lucha contra el microtráfico y mejorar la coordinación entre las distintas jurisdicciones involucradas.

Acerca de la pena privativa de libertad, los cambios sugeridos apuestan a mejorar las condiciones de ejecución de los castigos, “con especial atención a la salud mental de los internos y la correcta aplicación de los derechos humanos”.

Además de la convocatoria a los jurados sorteados en el marco de la instauración del proceso por jurados para las causas criminales, el proyecto oficial promueve la regulación del uso comunitario de inmuebles “inactivados” como medio para desalentar la reanudación de la actividad delictiva.

En agosto pasado, la Casa Gris había abierto otro frente en su avanzada reformista: la modificación del Código Procesal Civil y Comercial.

Por entonces, el gobernador firmó un decreto para crear una comisión para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial con el fin de elaborar un anteproyecto de ley que propicie una modificación integral de esa herramienta.

Escenario

“Estamos trabajando para que a la provincia no le salga tan caro tener una Justicia que no es eficiente. No le voy a hacer gastar un peso más a los santafesinos en ninguna de las áreas”, es la definición que Pullaro repite como un mantra.

La actualización de la Corte Suprema provincial, promovida desde antes que el radical desembarcara en la Gobernación, y la recientemente aprobada reforma previsional tensan el vínculo entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

De hecho, en la vereda judicial siguen con suma expectativa la posible resolución de las múltiples vacantes, el presupuesto, las obras pendientes y los cambios proyectados por el Ejecutivo en ese Poder.